Bất an sữa học đường - Bài 7: Tham mưu xử phạt, lấy mẫu kiểm nghiệm sản phẩm của Công ty TNHH Mega Milky

(Ngày Nay) - Đoàn kiểm tra của Sở An toàn thực phẩm TP.Hồ Chí Minh đã tiến hành lấy mẫu 2 sản phẩm để kiểm nghiệm, đồng thời sở này đã tham mưu UBND TP.Hồ Chí Minh xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Mega Milky.

Thông tin trên được bà Phạm Thị Xuân Hồng - Phó trưởng Phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông (Sở An toàn thực phẩm TP.Hồ Chí Minh) cho biết tại buổi làm việc với phóng viên Ngày Nay, về các vấn đề liên quan đến Công ty TNHH Mega Milky.

Hồ sơ công bố không có nội dung“Sản phẩm bột cao cấp đã được Cục ATTP - BYT chứng nhận”

Như chúng tôi đã thông tin trong bài viết Bất an sữa học đường - Bài 1: Nhiều thành phần không đạt 70% so với công bố, sữa của Công ty Mega Milky vẫn được hàng loạt trường mua, lo ngại con mình dùng sữa kém chất lượng, phụ huynh học sinh có con theo học tại Trường Mầm non Thịnh Lang (phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ) đã kiến nghị với ban giám hiệu nhà trường về việc nhà trường cho học sinh sử dụng sữa Grow Plus A+.

Sữa Grow Plus A+ được sản xuất bởi Công ty TNHH Mega Milky (mã số doanh nghiệp: 0312227221) có địa chỉ là 586 Lê Thị Riêng, khu phố 6, phường Thới An, quận 12 (cũ), TP.HCM, do bà Nguyễn Thị Thuận làm chủ, đồng thời là người đại diện theo pháp luật, kiêm giám đốc của công ty.

Sau đó, giữa nhà trường và phụ huynh học sinh cùng lấy mẫu sữa Grow Plus A+, niêm phong để đưa đi kiểm nghiệm. Viện kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia nhận mẫu vào ngày 7/6 và tiến hành thử nghiệm đến ngày 21/7.

Kết quả kiểm nghiệm của Viện kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc cho thấy, so với 27 thành phần ghi trên bao bì, thì có đến 6 thành phần không đạt 70% so với công bố. Đó là Vitamin A, C, E, B12, Kẽm và Acid linoleic.

Thông tin chúng tôi có được, nơi sản xuất sữa của Công ty TNHH Mega Milky là Chi nhánh Công ty TNHH Mega Milky (mã số chi nhánh: 0312227221-002) tại số 106 Lê Thị Riêng, khu phố 6, phường Thới An, quận 12 (cũ) TP.HCM, do bà Nguyễn Thị Thuận làm đại diện pháp luật. Theo ghi nhận của chúng tôi, trụ sở chính và chi nhánh trên của Công ty TNHH Mega Milky chỉ cách nhau 1 căn nhà là trường mầm non đang hoạt động.

Đối với chi nhánh tại số 106 Lê Thị Riêng, sau lưng là thửa đất có mặt tiền là số 114 đường TA13, phường Thới An, quận 12 (cũ), TP.HCM chúng tôi thấy có gắn biển “Nhà máy Công ty CP Thực phẩm Dinh dưỡng Organic” (MST: 0310575470).

Dữ liệu trên Cổng Thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy có thông tin như sau: Chi nhánh Công ty CP Thực phẩm Dinh dưỡng Organic (MSDN: 0310575470-003), địa chỉ số 114 đường TA13, phường Thới An, quận 12 (cũ), TP.HCM, người đại diện theo pháp luật của chi nhánh này là Nguyễn Thị Thuận.

Còn Công ty CP Thực phẩm Dinh dưỡng Organic (MSDN: 0310575470) có người đại diện pháp luật là Phạm Hòa Hiệp, địa chỉ trụ sở là K51 Lê Thị Riêng, khu phố 1, phường Thới An, Quận 12 (cũ) TP.HCM.

Tuy nhiên, chúng tôi tìm kiếm không có địa chỉ K51 Lê Thị Riêng, khu phố 1, phường Thới An, Quận 12 (cũ) TP.HCM mà chỉ có địa chỉ K51 Khu phố 1, phường Thới An, Quận 12 (cũ), TP.HCM. Và địa chỉ này trùng với nơi thường trú của bà Nguyễn Thị Thuận.

“Đối với Chi nhánh Công ty TNHH Mega Milky tại 106 đường Lê Thị Riêng: Theo dữ liệu đất đai, vị trí này là đất ở và theo nội dung đăng ký doanh nghiệp, thì ngành nghề chính hoạt động ở đây là Dịch vụ đóng gói (mã ngành 8292, trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật”. Tuy nhiên, trên bao bì một số sản phẩm cũng như trên trang website Megamilky.com thể hiện đây là nơi sản xuất sữa của Công ty TNHH Mega Milky.

Như vậy, thông tin sản xuất tại nơi này là không đúng với ngành nghề hoạt động trên giấy đăng ký doanh nghiệp của chi nhánh của Chi nhánh Công ty TNHH Mega Milky; cũng như không phù hợp với mục đích sử dụng đất.

Do đó, đề nghị Quý Cơ quan làm rõ đây là nơi sản xuất hay chỉ là nơi đóng gói. Trong trường hợp đây chỉ là nơi đóng gói, thì sữa được sản xuất ở đâu?”, chúng tôi đặt câu hỏi.

Bà Phạm Thị Xuân Hồng - Phó trưởng Phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông cho biết, tại địa chỉ số 106 đường Lê Thị Riêng, có ngành nghề chính là dịch vụ đóng gói và có một mã ngành nữa, là mã ngành số 1079 - Sản xuất thực phẩm khác chưa phân vào đâu (chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng). Đại diện Sở này cũng cho biết thêm, theo hồ sơ tự công bố sản phẩm “Thực phẩm bổ sung: Mega Milky Hi - Canxi”, thì đây là nơi sản xuất.

Đối với sản phẩm Mega Milky Hi - Canxi, trên nhãn có nội dung “Sản phẩm bột cao cấp đã được Cục ATTP - BYT chứng nhận”, bà Hồng cho biết trong hồ sơ tự công bố nộp cho sở, nhãn sản phẩm không có nội dung này. Còn có được Cục An toàn thực phẩm chứng nhận hay không, đề nghị phóng viên liên hệ với Cục để có câu trả lời chính xác.

Tham mưu xử phạt, lấy mẫu kiểm nghiệm sản phẩm của Công ty TNHH Mega Milky

Vào ngày 21/5, Sở An toàn thực phẩm đã tiến hành kiểm tra tại văn phòng công ty này tại địa chỉ số 586 Lê Thị Riêng và tại chi nhánh sản xuất là số 106 Lê Thị Riêng. Cả 2 địa chỉ này là trụ sở hoạt động của Công ty TNHH Mega Milky, nhà xưởng và dây chuyền sản xuất, đóng gói do Công ty TNHH Mega Milky vận hành.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đang sản xuất kinh doanh 4 sản phẩm, có xuất trình 4 giấy tiếp nhận đăng ký công bố sản phẩm; công ty cung cấp đầy đủ hồ sơ chứng từ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu. Tuy nhiên, khi phóng viên hỏi lại về nguồn gốc nguyên liệu, thì không nhận được câu trả lời cụ thể từ đại diện Sở An toàn thực phẩm TP.Hồ Chí Minh.

Đại diện Sở An toàn thực phẩm TP.Hồ Chí Minh cho biết đoàn kiểm tra lấy mẫu 2 sản phẩm để kiểm nghiệm. Đồng thời, có tham mưu UBND TP.Hồ Chí Minh xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Mega Milky đối với các hành vi vi phạm: Sản xuất hoặc nhập khẩu sản phẩm thuộc diện đăng ký bản công bố sản phẩm không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng hoặc quy định của cơ quan có thẩm quyền hoặc tiêu chuẩn đã công bố.

Tuy nhiên, khi phóng viên hỏi UBND thành phố đã xử phạt chưa, thì bà Hồng nói rằng “thông tin tôi ghi nhận và tổng hợp thì đang tới khúc này”.

Khi phóng viên hỏi đã có kết quả kiểm nghiệm chưa, thì bà Hồng nói rằng “đang ghi nhận thông tin từ các phòng chuyên môn gửi về tổng hợp gửi anh, có một số vấn đề khi mà chúng tôi thông tin, thì chúng tôi tổng hợp được cái gì sẽ cung cấp cái đó”.

Do không nhận được câu trả lời rõ ràng, cụ thể về việc xử phạt hay kết quả kiểm nghiệm đối với 2 mẩu sản phẩm của Công ty TNHH Mega Milky, phóng viên đã đề nghị được tiếp nhận thông tin này khi có kết quả.

Ngày Nay sẽ tiếp tục thông tin!