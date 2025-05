Bất động sản cao cấp nội đô: “đặc quyền” không dành cho số đông

Những năm gần đây xuất hiện trào lưu “bỏ phố” về vùng ven, không ít nhà đầu tư bất động sản chạy đua theo “sóng mới”. Nhưng rất nhanh chóng, họ nhận ra thực tế đôi khi hoàn toàn trái ngược, vì không phải “sóng nào cũng về bờ”. Trong khi đó, những nhà đầu tư “thâm canh” thị trường nội đô vẫn đều đặn “hái quả ngọt”, bởi sản phẩm thấp tầng cao cấp trong nội đô vẫn luôn là hàng hiếm cùng tiềm năng tăng giá bền vững theo thời gian.

Những lợi thế độc tôn

Những giá trị cố hữu, trường tồn sẽ không cần nhiều lý lẽ để chứng minh. Bất động sản cao cấp thấp tầng nội đô Hà Nội cũng vậy! Các nhà đầu tư sành sỏi chưa bao giờ ngừng theo đuổi dòng sản phẩm hữu hạn này.

Giá trị vững bền được khẳng định qua bao chu kỳ biến động của thị trường, đặc biệt đối với những sản phẩm hội tụ đầy đủ các yếu tố mà thị trường luôn “khát”: vị trí trung tâm, kết nối linh hoạt với các trung tâm hành chính - kinh tế - giáo dục và y tế hàng đầu, hạ tầng đồng bộ, quy hoạch thông minh, tiện ích hiện đại, … Những sản phẩm sở hữu giá trị vượt trội giống như bộ sưu tập độc bản có giá trị “di sản” tăng theo thời gian. Những Nhà sở hữu bộ sưu tập - nhà đầu tư khi đó không chỉ lãi bằng con số qua các biên độ tăng giá, họ còn “lãi” luôn cả không gian sống và “lãi” thêm những mối quan hệ mới trong một cộng đồng cư dân tinh hoa, ưu tú và nhân văn. Và hơn hết cả, họ khẳng định phong cách sống, tự hào với “di sản” truyền cho các thế hệ sau.

Nhờ sở hữu hệ giá trị độc tôn, các sản phẩm thấp tầng cao cấp trong nội đô luôn được săn đón. Nhưng hiện nay đang có quá ít sản phẩm trên thị trường sơ cấp. Nhà đầu tư chủ yếu mua đi bán lại các sản phẩm hiện hữu với một số lượng hữu hạn. Theo báo cáo của Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn Savills Hà Nội, trong những năm gần đây, giá bán trên thị trường thứ cấp (phần lớn là sản phẩm tại khu vực nội đô Hà Nội) ghi nhận mức tăng trung bình 29%/năm, liền kề tăng 22%/năm và nhà phố thương mại tăng từ 11–16%/năm. Những con số này phản ánh xu hướng tăng giá ổn định và bền vững – điều hiếm thấy ở các phân khúc khác trong bối cảnh thị trường liên tục biến động.

Còn theo dữ liệu giao dịch thực tế được ghi nhận từ đơn vị phân phối Grand M, các sản phẩm thấp tầng tại những khu đô thị được quy hoạch bài bản như Starlake Tây Hồ Tây, Vinhomes Green Bay, hay mới đây là Noble Crystal Palace… đều đang được giao dịch ở mức giá từ 580 – 800 triệu đồng/m², thậm chí vượt mốc 800 triệu đồng/m² đối với các vị trí đặc biệt như mặt hồ, sát công viên hoặc mặt đường lớn. Gần đây rất nhiều nhà đầu tư giàu tiềm lực tài chính đang dành sự quan tâm đặc biệt lớn tới The Manor Central Park với tâm điểm là phân khu The Aristo. Đây cũng là “giỏ hàng” bất động sản cao cấp thấp tầng hiếm hoi trên thị trường sơ cấp.

Đáng chú ý mức giá của sản phẩm sơ cấp đang được mở bán chỉ từ 411 triệu đồng/m² tại The Aristo được nhà đầu tư đánh giá là rất cạnh tranh so với mặt bằng các dự án thấp tầng nội đô. Trong bối cảnh thị trường liên tục xác lập mặt bằng giá mới và ghi nhận mức tăng ổn định từ 20–30%/năm, mức giá này tạo ra dư địa sinh lời đáng kể trong trung và dài hạn. Đặc biệt, việc mở bán ở giai đoạn đầu – khi hạ tầng phân khu đang tiếp tục hoàn thiện càng tạo ra lợi thế rõ ràng về tiềm năng tăng giá trong giai đoạn sau.

The Aristo – Sức hút và Lực đẩy

Nhiều nhà đầu tư gọi The Aristo là “viên kim cương của vùng lõi đô thị”, bởi không chỉ có hấp lực mạnh mẽ trên thị trường bất động sản cao cấp nội đô, mà các sản phẩm Aristo còn tạo ra “bệ phóng” sinh lời bền vững cho các nhà đầu tư.

Vị trí độc tôn: The Aristo sở hữu vị trí đắt giá khi nằm trên trục đại lộ Hoàng Mai - trục giao thông huyết mạch nhất khu đô thị, nối đường Thanh Liệt với đường Phạm Tu - trục giao thông hướng tâm lớn nhất, dài nhất, hiện đại nhất với 10 làn xe cơ giới. Ở vị trí trung tâm khu đô thị, đại lộ Hoàng Mai sẽ sớm hình thành nên mạch giao thương sầm uất và quan trọng bậc nhất khu vực. The Aristo ở chính điểm hội tụ của các huyết mạch giao thương sầm uất đó. Đặc biệt, phân khu The Aristo có vị trí kế bên công viên Chu Văn An rộng 55ha và trường quốc tế thuộc hệ thống Dwight School danh tiếng.

Những lợi thế vượt trội: Không chỉ thừa hưởng trọn vẹn hệ thống tiện ích chuẩn quốc tế đã hiện hữu tại The Manor Central Park - một trong số ít khu đô thị cao cấp tại nội đô sở hữu môi trường sống lý tưởng: quy hoạch mở thông minh, mật độ xây dựng thấp, tiện ích cao cấp cộng đồng cư dân văn minh…. các shop-villa The Aristo còn sở hữu lợi thế độc tôn về vị trí cùng thiết kế tối ưu. Đặc biệt, đây cũng là những căn thấp tầng cuối cùng tại The Manor Central Park.

Tối ưu về thiết kế, công năng: Với mô hình shop-villa kết hợp nhà ở và kinh doanh, The Aristo mang đến giải pháp sống đa công năng – phù hợp với xu thế phát triển đô thị hiện đại, khắc phục những hạn chế cố hữu của nhà phố truyền thống. Gia chủ các Shop-Villa vừa được tận hưởng giá trị sống cao cấp vừa làm chủ hoàn toàn việc sắp xếp không gian làm việc và khai thác thương mại.

Sau nửa ngày đi thực địa dự án và phân tích kết nối vùng, anh Huy - nhà đầu tư lâu năm, hiện ở phường Định Công chia sẻ: “Về mặt kết nối, The Aristo ghi điểm tuyệt đối khi nằm ở vị trí vàng, nơi gặp gỡ của các trục giao thông lớn nhất khu vực. Cư dân không chỉ dễ dàng tiếp cận khu trung tâm hành chính mới, các trục giao thông - thương mại trọng yếu mà việc kinh doanh sẽ vô cùng thuận lợi khi đón lượng khách khổng lồ từ trong và ngoài khu đô thị. Nhất là sắp tới đây khi Khu đô thị The Manor Central Park sắp triển khai giai đoạn hai với những toà cao tầng ấn tượng”.

Cùng chung nhận định với các nhà đầu tư, chuyên gia của Savills cũng đưa ra lời khuyên: trong giai đoạn hiện tại, nhà đầu tư cần đánh giá giá trị thực của sản phẩm – đặc biệt là yếu tố giá bán/m² so với chất lượng công trình, vị trí và mức độ hoàn thiện hạ tầng, đặc biệt là khả năng phát triển cộng đồng trong tương lai/môi trường sống hiện đại trong tương lai. Thị trường ngày càng “thanh lọc” mạnh mẽ, chỉ những sản phẩm thực sự tốt mới có khả năng giữ giá và tăng giá theo thời gian.