Bế mạc và trao giải Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng

Liên hoan phim có 12 giải thưởng ở 2 hạng mục gồm: Giải thưởng Phim châu Á dự thi do Ban Giám khảo Phim châu Á quyết định; Giải thưởng Phim Việt Nam dự thi do Ban Giám khảo Phim Việt Nam quyết định. Cùng đó còn có Giải phê bình cho phim châu Á trong chương trình “Toàn cảnh điện ảnh châu Á” và Giải Khán giả cho phim Việt Nam được yêu thích nhất do khán giả bình chọn, Giải NETPAC cho phim Việt Nam xuất sắc.

Ban tổ chức đã trao Giải NETPAC cho phim Việt Nam xuất sắc cho bộ phim “Chị dâu” của đạo diễn Khương Ngọc.

Đối với Giải thưởng phim Việt Nam dự thi: Hạng mục “Kịch bản xuất sắc” được trao cho đạo diễn Khương Ngọc phim “Chị dâu”. Giải “Diễn viên nữ chính xuất sắc” được trao cho diễn viên Việt Hương trong phim “Chị dâu”. Diễn viên Tuấn Trần trong phim “Làm giàu với ma” được trao giải “Diễn viên nam chính xuất sắc”. Giải thưởng “Đạo diễn xuất sắc nhất” thuộc về đạo diễn Victor Vũ phim “Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu”. “Giải đặc biệt của Ban giám khảo” được trao cho phim “Trạng Quỳnh Nhí: Truyền thuyết về Kim Ngưu” và phim Việt Nam hay nhất thuộc về “Chị dâu”.

Ở Giải thưởng phim châu Á dự thi: “Kịch bản xuất sắc” được trao cho đạo diễn Ebrahim Azizi phim “Dính chàm”; “Diễn viên nữ chính xuất sắc” thuộc về diễn viên Nurzhan Beksultanova trong phim “Abel”; “Diễn viên nam chính xuất sắc” là Kang-sheng Lee trong phim “Con mắt người lạ”. “Đạo diễn xuất sắc nhất” là đạo diễn Guan Hu phim “Hắc cẩu”; “Giải đặc biệt của Ban giám khảo” được trao cho phim “Mưa trên cánh bướm” và phim châu Á hay nhất thuộc về phim “Giao dịch miền biên giới”.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cho biết, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ III là một sự kiện văn hóa có ý nghĩa đặc biệt với thành phố và cộng đồng điện ảnh khu vực châu Á, mang đến cho công chúng những tác phẩm điện ảnh xuất sắc. Liên hoan phim đã mang đến cuộc trình diễn của hơn 100 bộ phim từ nhiều quốc gia trong khu vực. Những biên giới, khoảng cách địa lý đã được xóa nhòa bởi tiếng nói chung của sự sáng tạo, lòng nhân ái và khát vọng kể chuyện. Thành phố Đà Nẵng tự hào khi được trở thành điểm hẹn mới của điện ảnh châu Á, nơi những câu chuyện, khát vọng và giá trị nhân văn được sẻ chia, lan tỏa qua ngôn ngữ của hình ảnh, cảm xúc. Liên hoan đã mở ra những cuộc đối thoại sâu về tương lai ngành công nghiệp điện ảnh thông qua các hội thảo, workshop, các lớp học diễn xuất, “Ươm mầm tài năng”… Chính sự đồng hành, phát triển của các nền điện ảnh khu vực là động lực để Đà Nẵng tiếp tục xây dựng một sự kiện ngày càng chuyên nghiệp, sáng tạo và nhân văn hơn trong những năm tiếp theo. Trong hành trình phát triển, Đà Nẵng mong muốn trở thành bối cảnh, điểm đến là nguồn cảm hứng bất tận cho những tác phẩm điện ảnh châu Á và thế giới...