Chương trình "Mệnh lệnh từ trái tim" tiếp nối hào khí Quân đội nhân dân Việt Nam

(Ngày Nay) - Chương trình là bản hùng ca giàu cảm xúc, tôn vinh ý chí, bản lĩnh và sức mạnh của đội quân anh hùng, đội quân “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu.”

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2025), tối 21/12 đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt “Mệnh lệnh từ trái tim” được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam.

Chương trình là bản hùng ca giàu cảm xúc, tôn vinh ý chí, bản lĩnh và sức mạnh của đội quân anh hùng, đội quân “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu.”

Xuyên suốt chiều dài 81 năm lịch sử, từ 34 chiến sỹ đầu tiên tại rừng Trần Hưng Đạo đến quân đội chính quy, tinh nhuệ, hiện đại hôm nay, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” vẫn luôn là biểu tượng bất diệt. Hành trình vẻ vang ấy được chương trình khắc họa qua 3 chương nghệ thuật: “Khí phách từ trong lửa đỏ”, “Sứ mệnh giữa bình yên” và “Lời thề dựng xây đất nước đẹp tươi”.

Mỗi chương là một lát cắt lịch sử, tái hiện chặng đường chiến đấu, hy sinh và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, từ những năm tháng khói lửa chiến tranh đến vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước thời bình.

Mệnh lệnh từ trái tim được thực hiện, phát sóng trên truyền hình Việt Nam chính là mệnh lệnh tiến thẳng lên hiện đại. Dưới ánh sao lý tưởng của Đảng, Quân đội nhân dân Việt Nam không ngừng rèn luyện để trở thành lực lượng chính quy, tinh nhuệ, cơ động, linh hoạt và làm chủ khoa học-công nghệ hiện đại.

Tinh thần Thi đua Quyết thắng được ví như “hệ điều hành” xuyên suốt trong tư duy và hành động của mỗi người lính.

Bên cạnh đó, chương trình khắc họa sâu sắc hình ảnh người chiến sĩ thời bình đa năng, bản lĩnh, giàu tinh thần nhân văn. Với phương châm “Ở đâu dân khó, ở đó có bộ đội,” họ vừa thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, vừa là chỗ dựa tin cậy của nhân dân trong thiên tai, dịch bệnh và những thời khắc gian khó.

Điểm nhấn xúc động ở phần cuối chương trình là lời thề sắt son của toàn quân quyết tâm xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; trở thành lá chắn vững chắc bảo vệ Tổ quốc, đồng hành cùng toàn dân tộc trên con đường xây dựng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Để tổ chức chương trình thành công, các ê-kíp của Đài Truyền hình Việt Nam đã đi thực tế tại nhiều địa phương như Hà Nội, Khánh Hòa, Phú Thọ, Gia Lai…, thực hiện loạt phóng sự sinh động, giàu cảm xúc.

Đó là câu chuyện về người lính tàu ngầm với niềm tin và ý chí thép; hình ảnh bộ đội công binh ngày đêm vận hành cầu phao, phà Phong Châu suốt một năm qua để nối liền đôi bờ cho người dân; hay câu chuyện xúc động về sự kế thừa truyền thống trong gia đình người lính…

Chương trình gồm 15 tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, kết nối liền mạch với các phóng sự, giao lưu giàu cảm xúc. “Mệnh lệnh từ trái tim” có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Nghệ sỹ ưu tú Vũ Thắng Lợi, Phương Thanh, Hoàng Bách, Uyên Linh, Hồ Trung Dũng, Đông Hùng, nhóm Oplus…, cùng hợp xướng Quân đội, Đoàn Nghi lễ Quân đội và các cựu chiến binh.

Nhiều ca khúc đi cùng năm tháng được phối khí mới như “Vì nhân dân quên mình”, “Hát mãi khúc quân hành”, mashup “Tiến bước dưới quân kỳ - Viết tiếp câu chuyện hòa bình”, cùng các hoạt cảnh, ca khúc hiện đại, trẻ trung, ca ngợi quê hương, đất nước.

Với sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật âm nhạc, phóng sự truyền hình và những cuộc trò chuyện chân thành, chương trình không chỉ tôn vinh sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ chiến sỹ mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tiếp nối truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng.

Mệnh lệnh từ trái tim như lời nhắc nhở thiêng liêng về trách nhiệm và niềm tin. Trên hành trình 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn là điểm tựa vững chắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Dù trong khói lửa chiến tranh hay giữa đời sống hòa bình hôm nay, hình ảnh người lính vẫn hiện lên với phẩm chất kiên trung, kỷ luật, nhân văn và sẵn sàng dấn thân vì Tổ quốc.