“Mệnh lệnh từ trái tim": Bản hùng ca tri ân Quân đội Nhân dân Việt Nam

(Ngày Nay) - Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Mệnh lệnh từ trái tim" là bản hùng ca tri ân và tôn vinh một đội quân anh hùng - đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu.

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2025), Đài truyền hình Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Mệnh lệnh từ trái tim”, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 lúc 20h10 ngày 21/12.

Chương trình là bản hùng ca tri ân, tôn vinh Quân đội nhân dân Việt Nam, đội quân anh hùng từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu; đồng thời khắc họa hành trình 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của một quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Xuyên suốt chương trình, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” được tái hiện sinh động qua ba chương nghệ thuật: “Khí phách từ trong lửa đỏ,” “Sứ mệnh giữa bình yên” và “Lời thề dựng xây đất nước đẹp tươi.” Từ 34 chiến sĩ đầu tiên tại rừng Trần Hưng Đạo đến lực lượng quân đội hiện đại hôm nay, phẩm chất trung thành, dũng cảm, gắn bó máu thịt với nhân dân vẫn là giá trị cốt lõi, xuyên suốt chương trình.

Điểm nhấn của “Mệnh lệnh từ trái tim” là hình ảnh người chiến sĩ thời bình đa năng, bản lĩnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ trong mọi điều kiện. Với phương châm “Ở đâu dân khó, ở đó có bộ đội,” các chiến sĩ không chỉ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ mà còn hiện diện ở những nơi gian khó nhất, lan tỏa tinh thần nhân văn và nghĩa tình quân dân.

Để chuẩn bị cho chương trình, các ê-kíp của Đài Truyền hình Việt Nam đã thực hiện nhiều phóng sự tại Hà Nội, Khánh Hòa, Phú Thọ, Gia Lai… phản ánh sinh động đời sống, nhiệm vụ và khát vọng cống hiến của người lính hôm nay. Đó là câu chuyện về những người lính tàu ngầm kiên cường, về bộ đội công binh ngày đêm vận hành phà, cầu phao Phong Châu giúp người dân qua sông an toàn, hay câu chuyện tiếp nối truyền thống của hai thế hệ cha – con trong quân ngũ.

Chương trình gồm 15 tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, với sự tham gia của các nghệ sĩ: Nghệ sĩ ưu tú Vũ Thắng Lợi, Phương Thanh, Hoàng Bách, Uyên Linh, Hồ Trung Dũng, Đông Hùng, Đỗ Hoàng Hiệp, Hoàng Hồng Ngọc, Thu Thủy, Hương Ly, nhóm Oplus, cùng các cựu chiến binh, Hợp xướng Quân đội và Đoàn Nghi lễ Quân đội.

Nhiều ca khúc đi cùng năm tháng được phối khí mới như “Vì nhân dân quên mình,” “Hát mãi khúc quân hành,” mashup “Tiến bước dưới quân kỳ – Viết tiếp câu chuyện hòa bình,” cùng các tiết mục mang hơi thở hiện đại, trẻ trung, tạo nên không gian nghệ thuật vừa trang nghiêm, vừa giàu cảm xúc.

Với sự kết hợp giữa âm nhạc, phóng sự, đối thoại và những câu chuyện chân thực, “Mệnh lệnh từ trái tim” không chỉ tái hiện sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tiếp nối truyền thống vẻ vang của quân đội trong thời kỳ mới.