500 vũ công trình diễn "Bản Tango Hà Nội" được trao Kỷ lục Việt Nam

(Ngày Nay) - Những bước tango mạnh mẽ, khoáng đạt nhưng vẫn mềm mại đã khắc họa sinh động nhịp sống hiện đại, năng động của Hà Nội trong dòng chảy văn hóa toàn cầu.

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam vừa xác nhận và trao Kỷ lục Việt Nam cho “Vũ điệu Tango Hà Nội có số lượng người tham gia đông nhất” trình diễn trong tiết mục “Bản Tango Hà Nội” tại chương trình “Bản giao hưởng hòa bình 2025” của Đài Hà Nội.

Chương trình “Bản Giao hưởng hòa bình 2025” diễn ra tối 20/12 có tâm điểm là khoảnh khắc 500 vũ công (250 cặp đôi) thuộc Đội tuyển Dancesport Hà Nội, các câu lạc bộ và cộng đồng yêu khiêu vũ cùng đồng diễn tiết mục "Bản Tango Hà Nội" (sáng tác: Diệp Minh Tuyền) dưới sự điều phối của Kiện tướng dancesport Chí Anh.

Tiết mục gây ấn tượng không chỉ bởi quy mô với số lượng lớn các cặp đôi cùng tham gia biểu diễn trong một không gian nghệ thuật thống nhất, mà còn bởi ngôn ngữ hình thể tinh tế, giàu cảm xúc.

"Bản Giao hưởng hòa bình 2025" là câu chuyện nghệ thuật về một Hà Nội đã đi qua chiến tranh, đạn bom và gian khó để hồi sinh, tái thiết và vươn lên bằng khát vọng hòa bình. Từ ký ức lịch sử, chương trình mở ra hình ảnh một Thủ đô tự tin bước vào kỷ nguyên mới, nơi sáng tạo trở thành động lực phát triển, nơi nghệ thuật không chỉ để thưởng thức mà còn để kết nối, truyền cảm hứng và kiến tạo giá trị.

Đại sứ quán Argentina tại Việt Nam chú trọng quảng bá bộ môn Tango - biểu tượng sống động của văn hóa Argentina tại Việt Nam như một cách để nhân dân hai nước xích lại gần nhau hơn.

Khán giả được thưởng thức sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa âm nhạc bán cổ điển và các vũ điệu tiêu chuẩn quốc tế qua những tác phẩm quen thuộc được làm mới đầy cảm xúc như: "Hà Nội mùa Thu" (Waltz), "Nhớ về Hà Nội" (Boston), "La Cumpasita" (Tango), hay không khí sôi động của "Despacito" (Quickstep) và "Those were the days" (Jive). Chương trình còn có sự góp mặt của Dàn nhạc Dòng Thời Gian cùng các nghệ sỹ: Hoàng Hồng Ngọc, Bích Ngọc, Thu Thủy, Minh Quân…

Chương trình do Đài Hà Nội tổ chức nhằm thúc đẩy hoạt động sáng tạo nghệ thuật, góp phần làm giàu thêm các hoạt động văn hoá nghệ thuật của Thủ đô trong mạng lưới thành phố sáng tạo toàn cầu, hướng tới mục tiêu đưa Hà Nội là thành phố điểm đến của các hoạt động văn hoá biểu diễn.

Chương trình gửi đi thông điệp Hà Nội luôn là thành phố của hoà bình, cả hôm qua và ngày nay, thành phố đến để yêu.