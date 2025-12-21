Sản phẩm âm nhạc độc đáo thể hiện "Ý Đảng-Lòng Dân" bằng ngôn ngữ nghệ thuật

(Ngày Nay) - Dự án âm nhạc mang ý nghĩa chính trị-xã hội sâu sắc chào đón Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thể hiện sinh động mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng và Nhân dân.

Ngày 21/12, lần đầu tiên có một sản phẩm âm nhạc lấy cảm hứng từ không khí lao động, hội họp của Đảng viên và Nhân dân được ra mắt công chúng.

Đó là dự án âm nhạc “Ý Đảng-Lòng Dân” phản ánh sinh động tinh thần “Ý Đảng hòa quyện lòng Dân” tạo thành một thể thống nhất không thể tách rời, thiết thực hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đất nước, dân tộc.

Dự án này gồm MV song ca do 2 ca sỹ Trần Bích Ngọc và Hoàng Hồng Ngọc thể hiện, do ForArtFilm chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất và một bản audio đơn ca mang màu sắc giao hưởng do ca sỹ Trần Bích Ngọc trình bày.

Giám đốc âm nhạc của dự án là nhạc sỹ, ca sỹ Hoàng Hồng Ngọc, phần hòa âm do Hoàng Trung Đức và Ninh Văn Hải đảm nhiệm.

Với ca sỹ Trần Bích Ngọc, đây là dự án âm nhạc đầu tay của cô, đánh dấu cột mốc 10 năm sau khi cô đạt danh hiệu Á quân Sao Mai 2015 phong cách Thính phòng.

Trong suốt 10 năm qua, ca sỹ-Thượng úy Trần Bích Ngọc, giảng viên Thanh nhạc Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội gần như dành trọn quỹ thời gian cho học tập nâng cao, giảng dạy, công tác chuyên môn trong môi trường nghệ thuật quân đội. Chính vì vậy, dự án âm nhạc lần này đánh dấu sự trở lại của Bích Ngọc với nghệ thuật, cho thấy cô sẵn sàng bước vào giai đoạn sáng tạo mới với bản lĩnh, chiều sâu nghề nghiệp và tư duy nghệ thuật chín muồi.

Sự kết hợp giữa ca sỹ Trần Bích Ngọc và nhạc sỹ, ca sỹ Hoàng Hồng Ngọc cũng chính là dấu mốc kỷ niệm 15 năm của tình bạn, tình đồng chí, cùng đồng hành với nhau trong học tập và hoạt động nghệ thuật.

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, nhạc sỹ Hoàng Hồng Ngọc (Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội) mong muốn ngày càng có nhiều các sản phẩm âm nhạc ca ngợi Đảng, quê hương, đất nước bằng ngôn ngữ nghệ thuật gần gũi với giới trẻ.

"Trong năm 2025, có rất nhiều bài hát về quê hương, đất nước, Bác Hồ và lòng tự hào dân tộc viral trên truyền thông, mạng xã hội. Tôi cho rằng đây là một dòng nhạc cách mạng mới rất đáng chú ý của nền âm nhạc Việt Nam hiện đại," nhạc sỹ Hoàng Hồng Ngọc chia sẻ.

Dự án âm nhạc lần này cũng được xem là một trong số ít những MV hiện nay được đầu tư cá nhân bài bản, khai thác trực diện chủ đề Đại hội Đảng bằng ngôn ngữ nghệ thuật chính luận giàu cảm xúc, cho thấy sự đầu tư nghiêm túc về nghệ thuật, cũng như uy tín nghề nghiệp mà Trần Bích Ngọc đã và đang xây dựng.