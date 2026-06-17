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Bên trong Sun Sports City Ninh Binh - Công viên Thể thao đa năng đầu tiên tại Việt Nam có gì đặc biệt?

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(Ngày Nay) -Sở hữu mô hình mở đột phá cùng hệ thống sân tập hiện đại, phục vụ đa dạng nhu cầu thể thao, Sun Sports City Ninh Binh đang trở thành tâm điểm dẫn dắt xu hướng thể thao kết hợp du lịch, giải trí, thắp sáng nhịp sống năng động cả ngày lẫn đêm tại khu vực Hà Nam - Ninh Bình.
Bên trong Sun Sports City Ninh Binh - Công viên Thể thao đa năng đầu tiên tại Việt Nam có gì đặc biệt?

Chỉ mất 45 phút di chuyển từ Hà Nội, nằm ngay trung tâm đại đô thị Sun Urban City (Hà Nam, Ninh Bình), Sun Sports City Ninh Binh trải rộng trên 22ha với hệ thống 58 sân tập dành cho 7 bộ môn thể thao phổ biến. Trong đó nổi bật là cụm 41 sân pickleball có mái che đồng bộ, 3 sân cầu lông, 5 sân tennis, 2 sân bóng rổ, 3 sân bóng chuyền, 3 sân bóng đá 7 người, 1 sân bóng đá 11 người, cùng đường chạy bộ...

Bên trong Sun Sports City Ninh Binh - Công viên Thể thao đa năng đầu tiên tại Việt Nam có gì đặc biệt? ảnh 1

Thế mạnh lớn nhất của Công viên thể thao Sun Sports City Ninh Binh là cụm 41 sân pickleball có mái che đồng bộ - quy mô chưa từng có tại Việt Nam. Được phân hạng từ V-VIP, VIP đến Premium và Deluxe, cụm sân đáp ứng đa dạng nhu cầu từ tập luyện hàng ngày đến giao lưu và thi đấu chuyên nghiệp.

Bên trong Sun Sports City Ninh Binh - Công viên Thể thao đa năng đầu tiên tại Việt Nam có gì đặc biệt? ảnh 2

Điểm nhấn là khu V-VIP với thiết kế mái vòm che phủ toàn bộ, khán đài riêng sức chứa hơn 500 người, hệ thống chiếu sáng thi đấu chuyên nghiệp, phòng VIP, khu vực thay đồ và F&B đẳng cấp. Toàn bộ hạ tầng đáp ứng tiêu chí kỹ thuật để hướng tới tổ chức các giải đấu chuyên nghiệp, kể cả những sự kiện thuộc hệ thống PPA Tour thế giới trong tương lai. "Tôi từng chơi ở nhiều nơi nhưng hiếm thấy một khu pickleball có quy mô lớn như vậy. Điều tôi thích nhất là các sân được bố trí đồng bộ có mái che, tạo cảm giác chuyên nghiệp nhưng vẫn rất gần gũi với người chơi phong trào" – anh Nguyễn Hoàng Nam (35 tuổi, Hà Nội).

Bên trong Sun Sports City Ninh Binh - Công viên Thể thao đa năng đầu tiên tại Việt Nam có gì đặc biệt? ảnh 3

Công trình mang tính biểu tượng của Sun Sports City Ninh Binh là sân vận động quy mô với gần 3.000 chỗ ngồi, dự kiến hoàn thiện vào tháng 8/2026 – với sân bóng đá 11 người chuẩn kích thước FIFA, đường chạy điền kinh 8 làn. Đây là công trình đủ điều kiện đăng cai các giải đấu cấp quốc gia, đặt nền tảng quan trọng để Hà Nam xây dựng thế mạnh về thể thao trong tương lai không xa.

“Với các điều kiện tập huấn như sân bóng đá, sân pickleball và nhiều môn thể thao khác, tôi cho rằng đây là một trong những hệ thống thể dục thể thao hiện đại đầu tiên của chúng ta. Đây sẽ là nơi đào tạo ra các vận động viên đạt được những thành tích cao trong các môn thể thao của châu Á cũng như thế giới”, cựu HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam – ông Mai Đức Chung cho biết.

Bên trong Sun Sports City Ninh Binh - Công viên Thể thao đa năng đầu tiên tại Việt Nam có gì đặc biệt? ảnh 4

Điểm đặc biệt của công viên này là mô hình mở hoàn toàn: bất kỳ ai cũng có thể tự do vào thưởng ngoạn, dạo bộ, thư giãn – không cần đặt sân, không cần mua vé. Đây là triết lý thiết kế hiếm gặp tại các khu thể thao tư nhân: đặt cộng đồng làm trung tâm, không chỉ phục vụ người chơi thể thao mà còn là không gian sống chất lượng cho cư dân và du khách mỗi ngày.

Bên trong Sun Sports City Ninh Binh - Công viên Thể thao đa năng đầu tiên tại Việt Nam có gì đặc biệt? ảnh 5

Sun Sports City Ninh Binh là một trong 05 đại công viên của khu đô thị Sun Urban City nhằm kiến tạo một không gian sống đẳng cấp, văn minh và giàu trải nghiệm cho người dân, đồng thời biến nơi đây trở thành điểm đến đầy hấp lực của Hà Nam và Ninh Bình. "Từ khi công viên thể thao đi vào hoạt động, chúng tôi thường hẹn nhau ra đây đá bóng sau giờ làm. Sân bãi khang trang, không gian thoáng đãng nên ai cũng hào hứng tham gia hơn" – anh Trần Văn Đức, thành viên một câu lạc bộ bóng đá phủi tại Hà Nam, chia sẻ.

Bên trong Sun Sports City Ninh Binh - Công viên Thể thao đa năng đầu tiên tại Việt Nam có gì đặc biệt? ảnh 6

Công viên Thể thao Sun Sports City Ninh Binh mô phỏng 3D

Không gian mở, hàng nghìn cây xanh tỏa bóng và tuyến đường chạy bộ dài 1.900m uốn lượn quanh công viên tạo nên một "lá phổi xanh" đích thực giữa đô thị. "Sun Sports City Ninh Binh không chỉ bổ sung một không gian công cộng quy mô lớn cho địa phương mà còn góp phần định hình diện mạo đô thị theo hướng hiện đại, xanh và văn minh. Quan trọng hơn, đây là nơi người dân có thể tiếp cận các hoạt động thể thao, vui chơi và thư giãn hằng ngày, qua đó nâng cao chất lượng sống và thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất trong cộng đồng” - Ông Trịnh Minh Đức, Chủ tịch UBND phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình, nhận định.

Bên trong Sun Sports City Ninh Binh - Công viên Thể thao đa năng đầu tiên tại Việt Nam có gì đặc biệt? ảnh 7

Trong tương lai gần, Sun Sports City Ninh Binh sẽ hoàn thiện thêm bể bơi bốn mùa, phòng tập gym, khu vui chơi trẻ em, các tiện ích thương mại và không gian thư giãn cho người cao tuổi – hướng tới mô hình sinh thái thể thao – giải trí đa thế hệ, nơi cả gia đình đều tìm được trải nghiệm yêu thích. Từ công viên thể thao, du khách chỉ cần vài phút di chuyển là có thể hòa vào không khí giải trí đầy hứng khởi tại Công viên nước Sun World Ha Nam với hệ thống trò chơi, giải trí hiện đại và đầy cảm xúc.

Bên trong Sun Sports City Ninh Binh - Công viên Thể thao đa năng đầu tiên tại Việt Nam có gì đặc biệt? ảnh 8

Khi hoàng hôn buông xuống, Quảng trường Thời Đại với sân khấu nhạc nước dài bậc nhất Việt Nam, chuỗi sự kiện bắn pháo hoa cuối tuần biến nơi đây trở thành tâm điểm giải trí đa trải nghiệm về đêm hấp dẫn bậc nhất tại Hà Nam.

PV
Sun Sports City Ninh Binh Công viên Thể thao đa năng

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