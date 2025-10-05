Bệnh sỏi mật và những biến chứng nguy hiểm không thể chủ quan

Tinh gọn bộ máy: Giải quyết tình trạng nơi thừa, nơi thiếu nhân lực (Ngày Nay) - Nổi bật trong tuần qua (từ ngày 29/9-5/10), Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường về rà soát tình hình sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện nhiệm vụ khuyến nông ở địa phương khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Việt Nam nằm trong trọng tâm ưu tiên của ngành giáo dục quốc tế Australia (Ngày Nay) - Phía Australia cho biết, Việt Nam luôn nằm trong trọng tâm ưu tiên của Chính phủ và ngành giáo dục quốc tế Australia, cũng như coi trọng thúc đẩy hợp tác, phát triển nguồn nhân lực và cơ hội việc làm.

Liên minh Mỹ - Hàn Quốc trước bước ngoặt lịch sử lớn (Ngày Nay) - Chính sách “Nước Mỹ trên hết” của Tổng thống Trump đã làm lung lay niềm tin tại Hàn Quốc. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Lee Jae-myung kêu gọi xây dựng quân đội Hàn Quốc mạnh mẽ, tự chủ, giảm phụ thuộc vào chiếc ô hạt nhân Mỹ.

Bão số 11 tiến nhanh vào vịnh Bắc Bộ, cảnh báo nước dâng và gió giật mạnh (Ngày Nay) - Nhận định về diễn biến bão số 11, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, bão số 11 vẫn giữ nguyên hướng di chuyển và cường độ, tuy nhiên bão gây nước dâng đối với vùng ven biển và các đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng.

Bão số 11-Matmo sắp đổ bộ Vịnh Bắc Bộ, cảnh báo mưa lớn diện rộng (Ngày Nay) - Dự báo từ tối 5/10, bão số 11 sẽ ảnh hưởng trực tiếp vùng biển Bắc Bộ và khu vực ven bờ Quảng Ninh-Hải Phòng, kèm mưa lớn, sóng cao, gây nguy cơ ngập úng, sạt lở tại nhiều nơi.

Chính phủ triển khai các giải pháp thực hiện hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp (Ngày Nay) - Ngày 3/10, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 303/NQ-CP về giải pháp thực hiện hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp theo Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Từ vụ báo mất điện thoại tại trường THPT Trường Chinh: Thiếu “giáo án xử lý tình huống” (Ngày Nay) - Vụ việc học sinh lớp 11 trường THPT Trường Chinh (TP.HCM) báo mất điện thoại iPhone 11 đã thu hút sự chú ý của dư luận. Ban Giám hiệu nhà trường đã bộc lộ sự “thiếu giáo án” xử lý tình huống trên.

AI thay đổi cục diện thị trường việc làm (Ngày Nay) - Trong vài năm trở lại đây, trí tuệ nhân tạo (AI) không chỉ còn là công nghệ trong các phòng thí nghiệm hay công cụ hỗ trợ sáng tạo nội dung, mà đã trở thành một nhân tố làm thay đổi cấu trúc lao động toàn cầu.

Ăn uống thất thường khiến ung thư đường tiêu hóa gia tăng ở người trẻ (Ngày Nay) - Ung thư dạ dày và đại trực tràng tại Việt Nam đang có xu hướng gia tăng ở người trẻ, chủ yếu do lối sống căng thẳng, sử dụng thức ăn nhanh, chế độ ăn nhiều muối, thực phẩm chế biến sẵn, rượu bia, thuốc lá và ít vận động.