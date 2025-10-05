Ăn uống thất thường khiến ung thư đường tiêu hóa gia tăng ở người trẻ

(Ngày Nay) - Ung thư dạ dày và đại trực tràng tại Việt Nam đang có xu hướng gia tăng ở người trẻ, chủ yếu do lối sống căng thẳng, sử dụng thức ăn nhanh, chế độ ăn nhiều muối, thực phẩm chế biến sẵn, rượu bia, thuốc lá và ít vận động.

Thông tin trên được BS.CKII Nguyễn Ngọc Thao, Phó giám đốc chuyên môn Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn chia sẻ bên lề hội thảo “Những tiến bộ vượt bậc trong nội soi và điều trị bệnh lý đường tiêu hóa”, diễn ra chiều 4/10 tại TP Hồ Chí Minh.

Nội soi hiện là phương pháp chẩn đoán phổ biến và chính xác đối với các bệnh lý liên quan đến đường tiêu hoá. Ảnh: BV

Theo bác sĩ Thao, ung thư dạ dày hiện đứng thứ 5, còn ung thư đại trực tràng đứng thứ 4 trong số các loại ung thư phổ biến tại Việt Nam. Bên cạnh chế độ ăn, viêm loét dạ dày mạn tính, nhiễm vi khuẩn HP và tiền sử polyp đại tràng trong gia đình cũng là các yếu tố nguy cơ cao.

Bác sĩ Thao cho biết, các triệu chứng sớm thường mờ nhạt, dễ nhầm với rối loạn tiêu hóa thông thường nên nhiều người chủ quan, chỉ phát hiện khi bệnh đã nặng. “Mặc dù kỹ thuật tầm soát đã tiến bộ, phần lớn bệnh nhân vẫn đến viện muộn. Tầm soát định kỳ là giải pháp quan trọng để phát hiện sớm, điều trị kịp thời và tiết kiệm chi phí”, bác sĩ Thao nhấn mạnh.

Các chuyên gia y tế cho biết, nội soi hiện là phương pháp chẩn đoán chính xác nhất đối với các bệnh lý dạ dày - đại tràng. Ngoài chẩn đoán, kỹ thuật này còn hỗ trợ điều trị các ca xuất huyết, viêm loét hoặc dị vật đường tiêu hóa.

TS.BS. Hồ Đăng Quý Dũng, Chủ tịch Liên Chi hội Nội soi Tiêu hóa Việt Nam, Trưởng khoa Nội soi Tiêu hóa Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong nội soi tiêu hóa mang lại hiệu quả rõ rệt. Theo đó, AI hỗ trợ phát hiện và phân loại polyp trong nội soi đại tràng, nâng cao tỷ lệ phát hiện polyp và u tuyến, đặc biệt là các polyp nhỏ, đồng thời cải thiện độ chính xác trong chẩn đoán và phân loại tổn thương.

