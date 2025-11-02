Bệnh viện Đa khoa Điện Biên nói gì về thông tin "nâng khống giá tán sỏi thận"?

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội, đặc biệt là nền tảng TikTok xuất hiện nhiều thông tin sai bản chất vụ việc liên quan đến hoạt động khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của tập thể cán bộ, y bác sỹ ngành y tế tỉnh.

Một số tài khoản mạng đăng tải, chia sẻ nội dung cho rằng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên tự ý nâng khống giá dịch vụ tán sỏi thận qua da từ 2 triệu đồng lên 4 triệu đồng để trục lợi; đồng thời tung tin sai lệch về việc bắt giữ nguyên lãnh đạo bệnh viện do liên quan đến vụ việc này.

Ngày 30/10, trao đổi với phóng viên, ông Trần Đức Nghĩa, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên khẳng định đây là những thông tin sai sự thật, mang tính bịa đặt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của cá nhân nguyên lãnh đạo cũng như tập thể bệnh viện và của ngành y tế địa phương.

Vụ việc này không mang tính hệ thống mà chỉ xảy ra ở Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên. Các cá nhân sai phạm tùy theo mức độ đã bị xử lý kỷ luật và khắc phục hậu quả về kinh tế.

Theo ông Trần Đức Nghĩa, sự việc này xảy ra từ năm 2020 - thời điểm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên chưa có hệ thống máy móc và quy trình kỹ thuật tán sỏi ngoài cơ thể.

Để đáp ứng nhu cầu điều trị, bệnh viện đã ký hợp đồng chuyển giao kỹ thuật tán sỏi thận qua da với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Do điều kiện cơ sở vật chất hạn chế, đơn vị phải mời chuyên gia tuyến Trung ương lên thực hiện và thuê thiết bị chuyên dụng phục vụ phẫu thuật.

Thời điểm đó, một số bệnh nhân tự nguyện đóng thêm chi phí để chi trả cho chuyên gia và thuê thiết bị nhằm được phẫu thuật ngay tại địa phương, không phải chuyển tuyến về Hà Nội điều trị.

Ông Hoàng Công Hinh (phường Mường Thanh, một trong những bệnh nhân từng điều trị tán sỏi thận thời gian này) cho biết tháng 8/2020, ông được các bác sỹ bệnh viện tỉnh cùng chuyên gia từ Hà Nội phẫu thuật tán sỏi ống mềm laser. Chi phí có cao hơn so với mổ thông thường nhưng ông hoàn toàn tự nguyện vì thuận tiện, không phải đi Hà Nội, vừa tiết kiệm thời gian, chi phí ăn ở, đi lại.

Liên quan vụ việc này, Sở Y tế tỉnh Điện Biên đã tổ chức đoàn kiểm tra và lập biên bản ngày 31/12/2020. Cụ thể, Khoa Ngoại tổng hợp của Bệnh viện thu 960 triệu đồng của 31 bệnh nhân làm dịch vụ tán sỏi thận qua da bằng laser nhưng không qua phòng Tài chính-Kế toán để hạch toán theo quy định.

Kết quả rà soát hồ sơ bệnh án của 31 bệnh nhân cho thấy không có hợp đồng, quy định về khoản thu (30-35 triệu đồng/bệnh nhân). Khoa Ngoại không có chức năng thu và quản lý tiền mặt; tiền thu của bệnh nhân không có hóa đơn, chứng từ.

Khoa Ngoại tổng hợp sử dụng cơ sở vật chất, các trang thiết bị của Bệnh viện để thực hiện dịch vụ kỹ thuật tán sỏi thận qua da cho 31 bệnh nhân, nhưng lại thu tiền riêng của bệnh nhân tính vào tiền thuê máy laser công suất cao để thực hiện kỹ thuật tán sỏi thận qua da.

Để phù hợp với tên danh mục kỹ thuật được bảo hiểm thanh toán, Khoa Ngoại tổng hợp đã tự ý kê sang danh mục kỹ thuật tương đương, chênh lệch giá dịch vụ là 1.931.000 đồng/ca. Lãnh đạo Khoa Ngoại tổng hợp đã làm sai lệch hồ sơ bệnh án.

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu Bệnh viện hoàn trả khoản chênh lệch, nộp ngân sách số tiền thu riêng, không đề nghị bảo hiểm thanh toán cho 31 bệnh nhân; đồng thời xử lý kỷ luật các cá nhân liên quan, gồm: ông Lê Quý Tình (Trưởng khoa Ngoại tổng hợp) và ông Lường Văn Long (Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp) mức khiển trách. Các cá nhân này đã nộp tiền khắc phục hậu quả.

Ông Trần Đức Nghĩa khẳng định sự việc đã được cơ quan chức năng kiểm tra, kết luận và xử lý triệt để từ năm 2021. Hiện, bệnh viện hoạt động ổn định, các quy trình kỹ thuật, trong đó có tán sỏi thận, đều được chuyển giao hoàn chỉnh và triển khai thường quy. Việc lan truyền thông tin sai sự thật là hành vi tiêu cực, cần được chấn chỉnh.

Ngành y tế tỉnh Điện Biên đề nghị người dân không chia sẻ, bình luận các nội dung chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội; đồng thời khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để cung cấp thông tin chính xác, bảo vệ uy tín của đội ngũ y, bác sỹ.