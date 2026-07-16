Vinfast hợp tác với 19 đại học, trường đại học phát triển thế hệ kỹ sư xe điện việt nam

(Ngày Nay) - Với mục tiêu xây dựng mạng lưới đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp xe điện Việt Nam, VinFast vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đào tạo kỹ sư ô tô điện với 19 Đại học, trường Đại học trên cả nước trong các lĩnh vực Kỹ thuật Ô tô, Cơ điện tử, Điện - Điện tử, Tự động hóa và Công nghệ Thông tin

Trong bối cảnh ngành công nghiệp ô tô toàn cầu đang chuyển dịch mạnh mẽ sang xe điện và công nghệ thông minh, nhu cầu về đội ngũ kỹ sư có trình độ chuyên môn cao ngày càng trở nên cấp thiết. Là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực xe điện tại Việt Nam, VinFast xác định con người là yếu tố cốt lõi để phát triển bền vững, bên cạnh các trụ cột về công nghệ, sản phẩm và hạ tầng.

Với định hướng đó, VinFast đang thúc đẩy hợp tác với 50 Đại học, trường Đại học trên toàn quốc, tập trung vào các nhóm ngành trọng điểm như Kỹ thuật Ô tô, Cơ điện tử, Điện - Điện tử, Tự động hóa và Công nghệ Thông tin, nhằm phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao cho ngành ô tô điện.

Tiếp nối hợp tác với Đại học Bách Khoa Hà Nội và Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh từ năm 2024, cuối tháng 6/2026 vừa qua, VinFast tiếp tục ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với 19 Đại học, trường Đại học hàng đầu trên cả nước, qua đó đặt nền móng cho mô hình liên kết bền vững giữa doanh nghiệp và nhà trường trong đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ.

Thông qua chương trình hợp tác, VinFast và các Đại học, trường Đại học sẽ cùng triển khai các hoạt động trọng tâm như chuẩn hóa và cập nhật chương trình đào tạo ô tô điện theo nhu cầu thực tiễn; mở rộng cơ hội thực tập và trải nghiệm thực tế cho sinh viên tại VinFast; thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng, đồng thời phát triển nguồn nhân lực kỹ sư chất lượng cao.

Chương trình hợp tác được kỳ vọng sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và thực tiễn, tạo điều kiện để sinh viên sớm tiếp cận với công nghệ, quy trình vận hành và các yêu cầu chuyên môn trong môi trường công nghiệp hiện đại.

Theo ông Nguyễn Minh Việt - Phó Tổng giám đốc phụ trách Khối Phát triển xe Công ty VinFast, hợp tác với các Đại học, trường Đại học là bước đi chiến lược của VinFast nhằm đào tạo thế hệ kỹ sư chất lượng cao, sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu của tương lai. Đại diện VinFast đã cập nhật tới các Đại học, trường Đại học thông tin tổng quan về hoạt động của Khối Phát triển xe và Khối Kiểm soát chất lượng - hai đơn vị giữ vai trò cốt lõi trong chuỗi giá trị của VinFast.

Các nội dung chia sẻ tập trung vào cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, định hướng phát triển nguồn nhân lực, quy trình phát triển xe, chuỗi giá trị trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hệ thống kiểm soát chất lượng cũng như nhu cầu tuyển dụng đội ngũ kỹ sư trong giai đoạn tăng trưởng mới.

Đây là cơ sở quan trọng để các Đại học, trường Đại học tiếp tục hoàn thiện chương trình đào tạo theo hướng gắn kết chặt chẽ hơn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, đồng thời mở rộng các cơ hội hợp tác trong nghiên cứu và phát triển công nghệ.

Ông Trịnh Văn Ngân, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast (VFTP) chia sẻ: “Tốc độ phát triển của ngành công nghiệp ô tô, đặc biệt là xe điện, đòi hỏi kiến thức cần được cập nhật song hành với thực tiễn. Thông qua hợp tác, sinh viên ra trường có thể nâng cao khả năng bắt nhịp ngay với công việc. VinFast hiện sở hữu hệ thống nhà máy và trang thiết bị hiện đại, cũng như kinh nghiệm triển khai thực tế có thể bổ trợ cho công tác đào tạo của các trường.”

Đại diện Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, PGS.TS Lê Tiến Dũng - Phó Hiệu trưởng nhà trường bày tỏ cam kết đồng hành dài hạn cùng VinFast trong phát triển nguồn nhân lực phục vụ ngành xe điện. Theo đó, nhà trường xác định 4 định hướng hợp tác trọng tâm bao gồm: cập nhật và hoàn thiện chương trình đào tạo bám sát xu hướng công nghệ thực tiễn của VinFast; đẩy mạnh hoạt động thực tập, tham quan và giao lưu chuyên môn tại VinFast; tối ưu hiệu quả khai thác, sử dụng các trang thiết bị phục vụ đào tạo; tăng cường hợp tác trong nghiên cứu, phát triển và tổ chức các hội thảo công nghệ.

Ngay sau lễ ký kết, đại diện các Đại học, trường Đại học đã tham quan thực tế Nhà máy VinFast Hải Phòng để có cái nhìn trực quan hơn về môi trường sản xuất công nghệ cao, hệ thống quản lý vận hành hiện đại của VinFast. Thông qua hợp tác, các Đại học, trường Đại học được kỳ vọng sẽ nâng cao hơn nữa hiệu quả đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn, góp phần phát triển nguồn nhân lực kỹ sư xe điện chất lượng cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đồng hành cùng sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp ô tô điện Việt Nam.

Danh sách các Đại học và trường Đại học tham gia ký kết hợp tác với VinFast: Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng; Trường Đại học Thủy Lợi; Trường Đại học Mỏ - Địa chất; Đại học Phenikaa; Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội; Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh; Trường Đại học Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh; Trường Đại học Giao thông Vận tải; Trường Đại học Xây dựng Hà Nội; Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long; Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải; Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên; Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên; Đại học Công nghiệp Hà Nội; Đại học Huế; Trường Đại học FPT; Trường Đại học Công nghệ Đông Á; Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.