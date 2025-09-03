Bộ Quốc phòng tiễn đoàn diễu binh, diễu hành A80 trở về đơn vị công tác

(Ngày Nay) - Chiều 3/9 tại Ga Hà Nội, Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, Phó Chủ nhiệm kiêm Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Phó Trưởng Tiểu ban Diễu binh - Diễu hành (A80) Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã động viên và tiễn các khối thực hiện A80 hoàn thành nhiệm vụ trở về đơn vị công tác.

Trước giờ tàu khởi hành, Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn đã tới động viên cán bộ, chiến sĩ các khối diễu hành thuộc Quân khu 5 và Quân đoàn 34, ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực vượt bậc của toàn thể lực lượng trong quá trình luyện tập, hợp luyện và tham gia diễu binh, diễu hành.

Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn chia sẻ: “Các đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào thành công chung của ngày hội lớn của toàn dân tộc. Mỗi bước quân hành, mỗi đội hình diễu binh là sự khẳng định sức mạnh, bản lĩnh và kỷ luật Quân đội nhân dân Việt Nam. Tôi tin tưởng rằng khi trở về đơn vị, các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy tinh thần ấy trong huấn luyện, công tác, sẵn sàng chiến đấu, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân”.

Trung úy Phạm Ngọc Khánh, Khối Tác chiến không gian mạng, sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80 cũng chia sẻ cảm xúc: “Được đứng trong đội hình diễu binh tại Quảng trường Ba Đình lịch sử là niềm vinh dự lớn lao đối với tôi và đồng đội. Những ngày tháng tập luyện vất vả đã giúp chúng tôi thêm gắn bó, trưởng thành. Tôi cảm nhận rõ trách nhiệm của thế hệ trẻ là phải tiếp tục rèn luyện, cống hiến nhiều hơn nữa để xứng đáng với truyền thống và niềm tin yêu của nhân dân”.

Việc tổ chức vận chuyển chu đáo, an toàn, đúng kế hoạch thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, đồng thời khẳng định tinh thần trách nhiệm cao của các cơ quan, đơn vị trong công tác bảo đảm, góp phần để cán bộ, chiến sĩ yên tâm trở về đơn vị, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng, để tổ chức vận chuyển an toàn 1.257 cán bộ, chiến sĩ cùng vật chất, trang bị, hành lý kèm theo của các đơn vị khu vực phía Nam, Cục Xe máy - Vận tải (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) đã phối hợp với ngành đường sắt thuê 2 đoàn tàu để đưa lực lượng về các đơn vị: Đoàn số 1 (tàu SE67) chở hơn 600 cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân khu 5 và Quân đoàn 34 từ ga Hà Nội đến ga Đà Nẵng, ga Diêu Trì; Đoàn số 2 (tàu SE63) chở gần 600 cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân khu 7, Quân khu 9, Quân chủng Hải quân và Quân đoàn 34 từ ga Hà Nội đến ga Sài Gòn, qua các ga trung chuyển Đà Nẵng, Nha Trang.