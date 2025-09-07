Bộ Quốc phòng tuyên dương các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành A80

(Ngày Nay) - Ngày 6/9, tại Bộ Quốc phòng đã tổ chức Lễ tuyên dương các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành (A80) tại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi lễ.

Tham dự buổi lễ còn có Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương: Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Lê Huy Vịnh; Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái; Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền; Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng. Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị; Thủ trưởng các Tổng cục: Hậu cần - Kỹ thuật, Công nghiệp Quốc phòng, Tổng cục II; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng. Đại biểu Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân Vận Trung ương; Lãnh đạo các Bộ: Công an, Văn hóa Thể thao và Du lịch và UBND thành phố Hà Nội. Đại biểu Thông tấn xã Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam; đại diện lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành của Quân đội, Dân quân tự vệ.

Theo Ban Tổ chức, các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành về phía Quân đội tham gia 45 khối (18 khối đứng, 27 khối đi), 14 khối xe pháo quân sự, lực lượng Pháo lễ, Không quân, Hải quân, lực lượng phục vụ, với quân số 20.574 đồng chí; 200 xe, pháo; 47 máy bay, 41 tàu, 12 xuồng, 662 ô tô các loại.

Các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, cán bộ chiến sĩ nhận thức tốt về ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử, lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc; 100% quân số tình nguyện tham gia, 3.427 đồng chí đăng ký tham gia cả 3 lần diễu binh, 164 đồng chí là sinh viên đang theo học tại các trường đại học xin bảo lưu kết quả tham gia khối Dân quân tự vệ, mỗi cá nhân đã xác định vinh dự, tự hào khi được tham gia diễu binh, diễu hành, xây dựng ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao, khắc phục khó khăn, “vượt nắng, thắng mưa", hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong suốt quá trình huấn luyện, Tiểu ban diễu binh, diễu hành cùng chỉ huy cơ quan, đơn vị thường xuyên chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn, kiểm tra, rút kinh nghiệm kịp thời; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương, chủ động nắm bắt, định hướng dư luận tích cực trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội về các hoạt động huấn luyện, hợp luyện, tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và làm nhiệm vụ chính thức. Đã có hơn 25.000 tin, bài, ảnh, phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin về sự kiện trọng đại của đất nước. Phối hợp chặt chẽ với Đài truyền hình Việt Nam trong suốt quá trình luyện tập, xây dựng kịch bản, làm công tác chuẩn bị và truyền hình trực tiếp những hình ảnh chân thực, đẹp nhất đến nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã biểu dương và chúc mừng kết quả, thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ các lực lượng Quân đội, Dân quân tự vệ trong tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cùng với lực lượng khác, tất cả các khối, các lực lượng của Quân đội, Dân quân tự vệ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần tạo nên lễ diễu binh, diễu hành hùng tráng.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định: “Sự kiện trọng đại tại Quảng trường Ba Đình ngày Quốc khánh 2/9 không chỉ được nhân dân cả nước đón nhận bằng niềm tự hào, mà còn được thế giới quan sát với sự ngưỡng mộ”.

“Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành đã được tổ chức trọng thể và thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân tộc; thể hiện giá trị thời đại và sức sống trường tồn của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; khơi dậy và phát huy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, niềm tự hào và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tạo động lực và khát vọng cống hiến vì một Việt Nam hòa bình, phồn vinh, thịnh vượng”, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định.

Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng, mọi người không thể nào quên được không khí hân hoan của cả nước những ngày qua. Từng con phố của Thủ đô rực rỡ cờ hoa, từng dòng người chờ đón buổi lễ nối dài các ngả đường dẫn đến Quảng trường Ba Đình. Người người từ già đến trẻ đều háo hức, xúc động, mạng xã hội tràn ngập sắc cờ đỏ, sao vàng. Các thành phố lớn, người dân đổ ra đường chúc mừng Quốc khánh. Ở các vùng nông thôn, miền núi, đồng bào quây quần bên màn hình ti vi dõi theo lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành.

"Bốn lần hợp luyện, tổng hợp luyện có người xem cả 4 lần và ngày Quốc khánh 2/9", Đại tướng Phan Văn Giang cho biết.

Đại tướng Phan Văn Giang xúc động chia sẻ: Cả nước như cùng một nhịp thở, một nhịp đập con tim ngân vang hai tiếng “Việt Nam”. Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 thực sự là ngày hội non sông, là ngày hội lớn của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, như lời đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã xúc động phát biểu trong diễn văn kỷ niệm: “Trong giờ phút thiêng liêng này, mỗi chúng ta như đang thấy vang vọng lời Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 của Bác Hồ, thấy triệu triệu trái tim Việt Nam cùng chung nhịp đập tự hào, cùng ngân vang lời thề 'Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh'. Chúng ta càng thấu hiểu giá trị của 'Độc lập', 'Tự do', 'Hạnh phúc'; càng quý trọng và càng quyết tâm vun đắp hòa bình; càng thấm thía ý nghĩa thiêng liêng của từ 'Nhân dân tôi', 'Tổ quốc tôi'.

Theo Bộ trưởng Phan Văn Giang, so với các lần tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt trước đó, tại Lễ kỷ niệm, tất cả các khối đều hơn, đẹp hơn, thống nhất hơn, khí thể hào hùng hơn. Các khối đi bộ giữ tốt đội hình hàng ngang, hàng dọc. Các khối xe pháo quân sự bảo đảm tốt khoảng cách, cự ly, tốc độ cơ động. Các khối đứng trang nghiêm, phấn khởi. Lực lượng không quân bay chào mừng, pháo lễ, tiêu binh, rước đuốc nhịp nhàng, đúng kịch bản chung. Lực lượng diễu binh trên biển gây ấn tượng mạnh với những hình ảnh rất đẹp, chính quy, khẳng định quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Nội dung thuyết minh được “tinh chỉnh" kỹ, giọng đọc thuyết minh cả nam và nữ đều diễn cảm, hùng hồn, giàu cảm xúc, đáp ứng yêu cầu của buổi lễ cấp quốc gia.

Sự tham dự của khối quân đội các nước Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia thể hiện sâu sắc tình đoàn kết quốc tế, hữu nghị và hợp tác bền chặt với Việt Nam của các nước cũng như tính đúng đắn và hiệu quả của đường lối đối ngoại quốc phòng của Đảng ta.

Công tác bảo đảm, phục vụ bảo đảm về trang phục, trang bị, đạo cụ, phương tiện kỹ thuật của các khối, các lực lượng đẹp hơn, thống nhất và chính quy hơn. Các lực lượng phục vụ, bảo đảm an ninh, an toàn, hậu cần, quân y, các tổ giúp việc Tiểu ban diễu binh, diễu hành đã thầm lặng cống hiến, để có một lễ kỷ niệm thành công trọn vẹn. Sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ được nâng lên rõ rệt. Mặc dù phải tổ chức cơ động lực lượng, phương tiện từ đêm 1/9, toàn thể cán bộ, chiến sĩ đều thức trắng đêm, nhưng các lực lượng đều phấn khởi, tự hào, hoàn thành xuất sắc phần việc được giao.

Kết quả diễu binh, diễu hành của các lực lượng Quân đội, Dân quân tự vệ được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân và bạn bè quốc tế đánh giá cao; đây thực sự là minh chứng sống trong những phút giây lịch sử, là một phần của lịch sử, là những ký ức đẹp, đầy tự hào không thể nào quên... Những đóng góp của các lực lượng đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp sâu sắc về khát vọng độc lập, tự do, hòa bình, hữu nghị đến bạn bè quốc tế, đồng thời mang đến cho đồng bào, cán bộ, chiến sĩ trên khắp cả nước niềm xúc động và tự hào to lớn.

Tại lễ tuyên dương, Ban Tổ chức đã công bố các Quyết định tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho các tập thể, cá nhân; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân; công bố Quyết định khen thưởng và tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham mưu tổ chức thực hiện và tham gia các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).