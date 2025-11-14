Bộ Y tế đề nghị siết chặt kinh doanh thực phẩm trên thương mại điện tử

(Ngày Nay) - Bộ Y tế yêu cầu gỡ bỏ các sản phẩm giảm cân không rõ nguồn gốc trên các nền tảng thương mại điện tử để đảm bảo an toàn thực phẩm.
Ảnh minh họa
Ngày 14/11, Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) thông tin đã có văn bản gửi Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về việc quản lý kinh doanh thực phẩm trên thương mại điện tử.

Theo Cục An toàn Thực phẩm, qua công tác hậu kiểm về thực hiện quy định đăng ký bản công bố và tự công bố, sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, Cục An toàn Thực phẩm phát hiện các sản phẩm thực phẩm viên uống Diet Minami, sản phẩm trà hỗ trợ giảm cân 12kg Hitana Minami, sản phẩm giảm cân 15kg thuộc nhóm thực phẩm chức năng đang được quảng cáo và kinh doanh trên nền tảng xã hội (tiktok) mà chưa được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.

Các sản phẩm nêu trên cũng đang được quảng cáo và kinh doanh trên sàn thương mại điện tử (Shopee, Lazada), với thông tin Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 5438/2024/ĐKSP ngày 12/7/2024 cho sản phẩm Giảm cân 12kg Minami giảm mỡ bụng, qua tra cứu dữ liệu cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, Cục An toàn Thực phẩm không cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 5438/2024/ĐKSP ngày 12/7/2024 cho sản phẩm nêu trên.

Vì vậy, để tăng cường công tác quản lý việc kinh doanh thực phẩm chức năng trên thương mại điện tử, Cục An toàn Thực phẩm đề nghị các cơ quan chức năng có liên quan, đơn vị có liên quan gỡ bỏ thông tin đối với các sản phẩm nêu trên và xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có).

Liên quan đến sản phẩm Viên uống giảm cân 15kg, Cục An toàn Thực phẩm đã có văn bản gửi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương Mại Điện Tử Lazada Việt Nam (Địa chỉ: T19, Tháp 2, Tòa nhà Saigon Center số 67 Lê Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh). Qua công tác hậu kiểm về thực hiện quy định đăng ký bản công bố và tự công bố, sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, Cục An toàn Thực phẩm phát hiện sản phẩm thực phẩm Viên uống giảm cân 15kg thuộc nhóm thực phẩm chức năng đang được quảng cáo và kinh doanh trên sàn thương mại điện tử (Lazada) mà chưa được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm. Cụ thể: Sản phẩm Viên uống giảm cân 15kg (https://www.lazada.vn/products/pdp-i2911270137-s14068023386.html?).

Sản phẩm nêu trên cũng đang được quảng cáo và kinh doanh trên sàn thương mại điện tử (Shopee), với thông tin Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 5438/2024/ĐKSP ngày 12/7/2024 cho sản phẩm Giảm cân 12kg Minami giảm mỡ bụng, qua tra cứu dữ liệu cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, Cục An toàn Thực phẩm không cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 5438/2024/ĐKSP ngày 12/7/2024 cho sản phẩm nêu trên.

Cục An toàn Thực phẩm yêu cầu công ty khẩn trương rà soát lại việc kinh doanh, giao dịch điện tử các sản phẩm thực phẩm chức năng, chỉ kinh doanh các sản phẩm thực phẩm chức năng đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc được công bố trên Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm theo quy định. Đồng thời ngừng ngay việc kinh doanh, gỡ bỏ thông tin về sản phẩm Viên uống giảm cân 15kg nêu trên.

