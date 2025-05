Các chuyên gia thảo luận về thực tiễn và tương lai của việc tiếp cận các liệu pháp sinh học trong điều trị ung thư vú

Hội nghị góp phần nâng cao tính bền vững về mặt ngân sách và đảm bảo chất lượng điều trị ung thư vú tại Việt Nam.



Hội nghị đã vinh dự đón tiếp TS.BS. Paul Cornes, Bác sĩ Tư vấn Ung thư Lâm sàng – Comparative Outcomes Group, Vương Quốc Anh; PGS.TS.BS. Bùi Diệu – Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam; PGS.TS.DS. Nguyễn Thị Liên Hương – Giảng viên Cao cấp, Nguyên Trưởng Bộ môn Dược lâm sàng, Trường Đại học Dược Hà Nội; TS.BS. Lê Thị Yến – Trưởng khoa Nội Quán Sứ - Bệnh viện K; DSCKII. Vũ Đình Tiến – Phó giám đốc Bệnh viện K; TS.BS. Diệp Bảo Tuấn – Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP. HCM; TS.DS. Nguyễn Quốc Bình – Phó giám đốc, Bệnh viện Chợ Rẫy; PGS.TS.DS. Nguyễn Tuấn Dũng – Giảng viên cao cấp, Nguyên Trưởng bộ môn Dược lâm sàng – Trường Đại Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh; TS.BS. Phan Thị Hồng Đức – Trưởng khoa Nội tuyến vú, Tiêu hóa, Gan, Niệu – Bệnh viện Ung bướu Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, hội nghị cũng đã thu hút hơn 250 bác sĩ, dược sĩ, và nhiều chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực y tế trên cả nước.

Tại đây, các chuyên gia cũng đã tập trung thảo luận về vai trò của liệu pháp sinh học trong điều trị bệnh nhân ung thư vú, bối cảnh hiện tại và tương lai của thuốc sinh học tương tự tại Việt Nam, thuốc sinh học tương tự – quá trình phát triển và chiến lược áp dụng từ góc nhìn quốc tế. Qua đó, cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của thuốc sinh học tương tự trong hệ thống y tế toàn cầu những năm gần đây.

Cũng như nhiều nước trên thế giới, tỷ lệ người mắc bệnh ung thư ở Việt Nam tiếp tục có xu hướng gia tăng. Theo thống kê của GLOBOCAN 2022, Việt Nam ghi nhận 180.480 ca mắc mới và 120.184 ca tử vong do ung thư. Trong đó, ung thư vú là loại ung thư phổ biến nhất ở Việt Nam, với 24.563 ca mắc mới, chiếm 28,9% các ca ung thư ở nữ giới. Căn bệnh này gây ra hơn 10.000 ca tử vong, chiếm 8,3% tổng số ca tử vong do ung thư tại Việt Nam. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) còn dự đoán số lượng bệnh nhân được chẩn đoán mắc ung thư vú sẽ lên tới 3,1 triệu toàn cầu vào năm 2040.

Trong đó, ung thư vú có kiểu hình HER2 dương tính là một loại ung thư có xu hướng ác tính hơn so với các loại ung thư vú khác. Các báo cáo cho thấy, ung thư vú HER2 dương tính chiếm tỷ lệ khoảng 20% trong tổng số dạng ung thư vú.

Mặc dù đạt được nhiều tiến bộ trong điều trị, bệnh nhân ung thư vú vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức như kháng thuốc kháng HER2 dẫn đến giảm hiệu quả điều trị và chi phí điều trị cao. Do đó việc phát hiện sớm và sớm tiếp cận với các liệu pháp sinh học là những yếu tố rất quan trọng để giúp bệnh nhân vừa có cơ hội điều trị hiệu quả, vừa tiết kiệm chi phí điều trị.

Sự ra đời của thuốc sinh học tương tự mang lại nhiều giá trị cho hệ thống y tế và bệnh nhân. Một số thuốc sinh học tương tự được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) và Cơ quan Quản lý Dược phẩm Châu Âu (EMA) chứng minh có hiệu quả và độ an toàn cao, đồng thời giúp giảm gánh nặng chi phí cho bệnh nhân ung thư vú nói riêng và cho hệ thống y tế và xã hội nói chung.

Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA), thuốc tương tự sinh học (biosimilar) là loại thuốc sinh học an toàn và hiệu quả để điều trị nhiều bệnh mạn tính và nghiêm trọng, trong đó có một số bệnh ung thư, mở ra cơ hội giúp bệnh nhân có thêm cơ hội tiếp cận hơn với các phương pháp điều trị tiêu chuẩn đồng thời giúp tiết kiệm chi phí.

Chia sẻ góc nhìn toàn cầu về thuốc sinh học tương tự tại hội nghị, Tiến sĩ Paul Cornes, Bác sĩ Tư vấn Ung thư Lâm sàng - Comparative Outcomes Group, cho biết, “Một thuốc sinh học tương tự thực sự có giá trị, nó cần đáp ứng hai yêu cầu: Thứ nhất, phải có hiệu quả điều trị tương đương với thuốc gốc; Thứ hai, phải giúp giảm chi phí cho bệnh nhân, cho hệ thống y tế và các bên chi trả, qua đó mang lại lợi ích kinh tế.”

“Cuộc họp thường niên năm 2018 của các bên liên quan về thuốc sinh học tương tự tại Ủy ban Châu Âu đã khẳng định rằng: các thuốc sinh học tương tự được phê duyệt ở Châu Âu có hiệu quả về độ an toàn và chất lượng giống như thuốc gốc. Trong khi đó, FDA cũng xác nhận rằng các thuốc sinh học tương tự có mức độ tương đồng cao với thuốc tham chiếu, không có sự khác biệt đáng kể nào về mức độ an toàn, độ tinh khiết hay hiệu quả điều trị. Được sản xuất từ các nguồn sinh học giống nhau—như tế bào sống hoặc vi sinh vật—các thuốc này hoạt động theo cùng một cơ chế và đã được chứng minh hiệu quả trong việc cải thiện kết quả điều trị trên nhiều bệnh lý khác nhau. Do đó, hiện nay chúng ta cần tìm cách tối ưu lợi ích kinh tế từ thuốc sinh học tương tự và cần chia sẻ các phương pháp tốt nhất cũng như ghi nhận thêm dữ liệu đời thực để giúp những quốc gia như Việt Nam có thể chọn lọc và áp dụng những giải pháp hiệu quả nhất”, Tiến sĩ Paul Cornes nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, PGS. TS. DS. Nguyễn Tuấn Dũng, cho rằng: “Việc ra đời các thuốc sinh học tương tự góp phần giúp giảm chi phí điều trị, tăng khả năng tiếp cận của người bệnh với liệu pháp điều trị hiệu quả, kéo dài cuộc sống của mình hơn. Ngày nay các hãng dược phẩm hàng đầu thế giới tiếp tục phát triển các thuốc sinh học tương tự mới giúp nâng cao hiệu quả điều trị. Cùng với đó, nhu cầu sử dụng thuốc sinh học tương tự tại Việt Nam hiện nay đang ngày càng tăng cao.”

Ông Darrell Oh, Tổng Giám đốc Pfizer Việt Nam, chia sẻ: “Tại Pfizer, chúng tôi luôn đặt bệnh nhân là trọng tâm hàng đầu trong mọi nỗ lực của mình. Vì thế, chúng tôi không ngừng chung tay đồng hành cùng các tổ chức, ban ngành y tế Việt Nam trong việc liên tục cập nhật và chia sẻ những kiến thức mới trên thế giới trong lĩnh vực điều trị và dự phòng. Với sự phát triển vượt bậc của y học hiện nay, hy vọng rằng các phương pháp điều trị tiên tiến sẽ mở ra nhiều cơ hội mới cho nhiều bệnh nhân ung thư nói chung và ung thư vú nói riêng. Bên cạnh đó sự có mặt các thuốc sinh học tương tự không chỉ giúp họ tiếp cận với các liệu pháp chữa trị mới có hiệu quả để kéo dài và nâng cao chất lượng cuộc sống, mà còn tiết kiệm chi phí điều trị”.