Các tập đoàn quốc phòng Mỹ sẽ tăng gấp 4 lần sản lượng vũ khí

(Ngày Nay) - Tổng thống Trump cho biết các công ty quốc phòng hàng đầu đã đồng ý tăng gấp 4 lần sản lượng các loại vũ khí chiến lược mà quân đội Mỹ đang sử dụng trong các chiến dịch quân sự hiện nay.

Ngày 6/3 (theo giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo vừa hoàn tất một cuộc họp quan trọng với các tập đoàn sản xuất quốc phòng lớn nhất nhằm tăng mạnh năng lực sản xuất vũ khí trong bối cảnh các chiến dịch quân sự đang diễn ra.

Thông điệp của Tổng thống Trump trên mạng Truth Social cho biết các công ty quốc phòng hàng đầu đã đồng ý tăng gấp 4 lần sản lượng các loại vũ khí chiến lược mà quân đội Mỹ đang sử dụng trong các chiến dịch quân sự hiện nay.

Theo Tổng thống Trump, việc mở rộng sản xuất vũ khí trên thực tế đã bắt đầu từ khoảng 3 tháng trước. Nhiều nhà máy sản xuất vũ khí và dây chuyền chế tạo đã được triển khai hoặc đang trong quá trình vận hành để đáp ứng nhu cầu quốc phòng ngày càng tăng.

Ông Trump tuyên bố Mỹ hiện có nguồn cung đạn dược cấp trung và cấp cao "gần như không giới hạn." Những loại đạn dược này đang được sử dụng trong các chiến dịch quân sự tại Trung Đông, đặc biệt trong các hoạt động quân sự chống Iran.

Cuộc họp có sự tham dự của lãnh đạo các tập đoàn quốc phòng lớn nhất của Mỹ, bao gồm BAE Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, L3Harris Missile Solutions, Lockheed Martin, Northrop Grumman và Raytheon.

Những người tham dự hội nghị đã quyết định sẽ tổ chức thêm một cuộc họp tiếp theo trong vòng 2 tháng tới nhằm tiếp tục giám sát tiến độ mở rộng sản xuất vũ khí.

Theo Tổng thống Trump, nhiều bang trên toàn quốc cũng đang cạnh tranh để xây dựng các nhà máy sản xuất quốc phòng mới, cho thấy ngành công nghiệp này đang bước vào một giai đoạn mở rộng lớn.

Các chuyên gia quốc phòng nhận định việc gia tăng mạnh năng lực sản xuất vũ khí có thể củng cố đáng kể sức mạnh quân sự của Mỹ, đồng thời tăng cường khả năng duy trì các chiến dịch quân sự kéo dài nếu cần thiết.