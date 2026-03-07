Các tập đoàn quốc phòng Mỹ sẽ tăng gấp 4 lần sản lượng vũ khí

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Tổng thống Trump cho biết các công ty quốc phòng hàng đầu đã đồng ý tăng gấp 4 lần sản lượng các loại vũ khí chiến lược mà quân đội Mỹ đang sử dụng trong các chiến dịch quân sự hiện nay.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ngày 6/3 (theo giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo vừa hoàn tất một cuộc họp quan trọng với các tập đoàn sản xuất quốc phòng lớn nhất nhằm tăng mạnh năng lực sản xuất vũ khí trong bối cảnh các chiến dịch quân sự đang diễn ra.

Thông điệp của Tổng thống Trump trên mạng Truth Social cho biết các công ty quốc phòng hàng đầu đã đồng ý tăng gấp 4 lần sản lượng các loại vũ khí chiến lược mà quân đội Mỹ đang sử dụng trong các chiến dịch quân sự hiện nay.

Theo Tổng thống Trump, việc mở rộng sản xuất vũ khí trên thực tế đã bắt đầu từ khoảng 3 tháng trước. Nhiều nhà máy sản xuất vũ khí và dây chuyền chế tạo đã được triển khai hoặc đang trong quá trình vận hành để đáp ứng nhu cầu quốc phòng ngày càng tăng.

Ông Trump tuyên bố Mỹ hiện có nguồn cung đạn dược cấp trung và cấp cao "gần như không giới hạn." Những loại đạn dược này đang được sử dụng trong các chiến dịch quân sự tại Trung Đông, đặc biệt trong các hoạt động quân sự chống Iran.

Cuộc họp có sự tham dự của lãnh đạo các tập đoàn quốc phòng lớn nhất của Mỹ, bao gồm BAE Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, L3Harris Missile Solutions, Lockheed Martin, Northrop Grumman và Raytheon.

Những người tham dự hội nghị đã quyết định sẽ tổ chức thêm một cuộc họp tiếp theo trong vòng 2 tháng tới nhằm tiếp tục giám sát tiến độ mở rộng sản xuất vũ khí.

Theo Tổng thống Trump, nhiều bang trên toàn quốc cũng đang cạnh tranh để xây dựng các nhà máy sản xuất quốc phòng mới, cho thấy ngành công nghiệp này đang bước vào một giai đoạn mở rộng lớn.

Các chuyên gia quốc phòng nhận định việc gia tăng mạnh năng lực sản xuất vũ khí có thể củng cố đáng kể sức mạnh quân sự của Mỹ, đồng thời tăng cường khả năng duy trì các chiến dịch quân sự kéo dài nếu cần thiết.

PV
quốc phòng Mỹ sản lượng vũ khí

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Nhân viên y tế trực xuyên suốt thời gian diễn ra bầu cử
Nhân viên y tế trực xuyên suốt thời gian diễn ra bầu cử
(Ngày Nay) - Nhằm bảo đảm công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh trong Ngày hội toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra vào ngày 15/3/2026, ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để bảo đảm công tác y tế phục vụ bầu cử.
Hệ thống phòng không của Iran mạnh đến mức nào?
Hệ thống phòng không của Iran mạnh đến mức nào?
(Ngày Nay) - Iran sở hữu mạng lưới phòng không nhiều lớp gồm S-300, Bavar-373 và hàng loạt tên lửa Sayyad. Tuy nhiên, các cuộc tấn công gần đây của Mỹ và Israel đặt ra câu hỏi lớn về hiệu quả thực tế.
Biến động Trung Đông đẩy giá dầu tăng, gây áp lực lạm phát và tỷ giá. (Ảnh minh hoạ)
Kinh tế Việt Nam trước làn sóng tăng giá dầu do căng thẳng Trung Đông
(Ngày Nay) - Biến động địa chính trị tại Trung Đông đang tạo ra những rung lắc đáng kể trên thị trường năng lượng toàn cầu. Khi giá dầu leo thang, nền kinh tế Việt Nam – vốn còn phụ thuộc nhất định vào nguồn năng lượng nhập khẩu phải đối diện nhiều sức ép mới liên quan đến lạm phát, tỷ giá và điều hành chính sách vĩ mô.
Xung đột tại Trung Đông: Các nước tăng cường triển khai biện pháp sơ tán công dân
Xung đột tại Trung Đông: Các nước tăng cường triển khai biện pháp sơ tán công dân
(Ngày Nay) - Ngày 4/3, Mỹ đã yêu cầu các nhân viên lãnh sự không thuộc diện khẩn cấp tại hai lãnh sự quán ở Pakistan rời khỏi nước này, cũng như cho phép nhân viên ngoại giao rời khỏi các đại sứ quán ở Saudi Arabia (Arập Xêút), CH Cyprus và Oman trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Mỹ, Israel và Iran.