Khánh thành nhà máy xi măng đất sét nung lớn nhất thế giới trị giá 110 triệu USD

Ghana vừa khánh thành nhà máy xi măng đất sét nung lớn nhất thế giới, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược công nghiệp hóa và sản xuất thân thiện môi trường của quốc gia Tây Phi này. Nhà máy trị giá 110 triệu USD được xây dựng tại khu Tema Free Zones Enclave và do công ty CBI Ghana Ltd. phát triển.

Lễ khánh thành do Tổng thống John Dramani Mahama chủ trì.

Cơ sở này có công suất 1,5 triệu tấn xi măng mỗi năm, sử dụng công nghệ Limestone Calcined Clay Cement (LC3 - xi măng đất sét nung với đá vôi), giúp giảm lượng khí thải carbon so với sản xuất xi măng truyền thống, vốn phụ thuộc nhiều vào clinker - thành phần tạo ra lượng phát thải CO₂ lớn trong ngành xây dựng.

Theo Tổng thống Mahama, dự án không chỉ đơn thuần là việc mở một nhà máy mới mà còn là bước đi quan trọng để đưa Ghana trở thành trung tâm công nghiệp của châu Phi và thúc đẩy quá trình chuyển đổi kinh tế của đất nước.

Trên toàn cầu, ngành xi măng đang tìm kiếm các giải pháp sản xuất sạch hơn để giảm phát thải. Công nghệ xi măng đất sét nung với đá vôi được xem là một trong những giải pháp tiềm năng vì có thể thay thế một phần clinker bằng đất sét nung và đá vôi, nhưng vẫn đảm bảo độ bền cần thiết cho xây dựng hiện đại.

Nhà máy mới cũng được kỳ vọng sẽ giảm sự phụ thuộc vào clinker nhập khẩu, tạo việc làm và nâng cao năng lực xuất khẩu của Ghana trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại Tự do Lục địa châu Phi (AfCFTA).