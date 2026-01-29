Campuchia và Thái Lan chưa đạt đồng thuận về vấn đề biên giới

Cuộc họp được tổ chức tại cửa khẩu quốc tế Poipet giữa tỉnh Banteay Meanchey của Campuchia và tỉnh Sa Kaeo của Thái Lan, với sự tham gia của Quân khu 5 của Campuchia và Quân khu 1 của Thái Lan và vai trò giám sát của Nhóm Quan sát viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
Trong thông cáo báo chí sau cuộc họp, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia, bà Maly Socheata, cho biết hai bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung nhưng đồng ý sẽ quay về trụ sở và tiếp tục trao đổi tài liệu cũng như thảo luận cho đến khi đạt được đồng thuận. Cũng theo bà Socheata, sau khi đi đến thống nhất, hai nước sẽ tổ chức cuộc họp RBC và tiến hành lễ ký kết chính thức giữa hai quân khu.
Trước đó, Campuchia và Thái Lan đã nhất trí ngừng bắn ngay lập tức từ ngày 27/12 năm ngoái, sau 3 tuần xung đột vũ trang gây thương vong cho cả hai bên.
(Ngày Nay) - Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel (Viettel Solutions) – Chi nhánh Tập đoàn Công nhiệp Viễn thông Quân đội (Viettel) cho biết, vừa qua Viettel đã phối hợp cùng công ty Shush Inc. (Mỹ) thử nghiệm thành công mô hình giải pháp xác thực mạng (Network Authentication) thay thế cho hình thức xác thực bằng tin nhắn OTP truyền thống.
(Ngày Nay) - Theo TS. Lê Mai Lan, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH VinUni, việc Vingroup đào tạo miễn phí 20.000 nhân tài AI là một khoản đầu tư dài hạn cho xã hội, nhằm giải quyết tận gốc điểm nghẽn lớn nhất của AI tại Việt Nam: thiếu người làm được việc thật.
(Ngày Nay) -Sau mùa hoa nở rộ, những trái đào non kiên cường bám trụ lại sau mùa băng giá lạnh lẽo, tắm nắng, tắm mưa, hong gió, gối mây, đọng mật để rồi chín rộ vào mùa hè rực rỡ. Gom hương nắng trong trái ngọt của mùa giá băng, nhà trà Shanam làm ra thức quà độc đáo: Đào rừng sấy dẻo. Phẩm quà cho người kiên tâm ở lại, biết tin, biết đợi chờ và được đón nhận.
(Ngày Nay) - Ngày 29/1, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức họp báo thường kỳ tháng 1/2026 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương. Cuộc họp nhằm thông tin về tình hình hoạt động của ngành khoa học và công nghệ trong tháng đầu năm, cũng như các kết quả nổi bật; các văn bản chính sách mới được ban hành và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
(Ngày Nay) - Việc xuất hiện ổ dịch Nipah mới với 5 người mắc tại bang Tây Bengal (Ấn Độ), trong đó có hai nhân viên y tế khiến người dân nhiều nước, trong đó có Việt Nam lo lắng. Trước tình hình này, các chuyên gia bệnh truyền nhiễm cho rằng, người dân không nên quá lo lắng bởi dịch bệnh này không dễ lây lan và khó bùng phát thành dịch lớn.
(Ngày Nay) - Ngày 28/1, Google đã công bố công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) mới mang tên AlphaGenome, được kỳ vọng sẽ giúp các nhà khoa học làm sáng tỏ những bí ẩn phức tạp của bộ gene người và mở ra triển vọng phát triển các phương pháp điều trị bệnh mới trong tương lai.
(Ngày Nay) - Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941 – 28/1/2026), tối 28/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện Chương trình cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại 4 địa danh lịch sử: Cao Bằng – Hà Nội – Nghệ An – Thành phố Hồ Chí Minh.
(Ngày Nay) - Tết Bính Ngọ 2026 đang gõ cửa, mang theo không khí sum vầy, những cành đào thắm đỏ và niềm vui nhìn lại một năm đầy dấu ấn. Trong dòng chảy rực rỡ của thể thao Việt Nam năm 2025, tấm Huy chương Vàng (HCV) lịch sử của đội tuyển nữ Liên Quân Mobile tại SEA Games 33 (diễn ra tháng 12/2025 tại Thái Lan) chính là "món quà" ý nghĩa nhất, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ game thủ nữ.
(Ngày Nay) - Chiều 28/1, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã tiếp ông Vương Thụy Kiệt, nguyên Phó Thủ tướng Singapore, Chủ tịch Quỹ Nghiên cứu Quốc gia Singapore đang trong chuyến công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh.
(Ngày Nay) - Ngày 28/1, Bộ Y tế Philippines đã kêu gọi người dân nước này cảnh giác trước những báo cáo về sự lây lan của virus Nipah ở nước ngoài, đồng thời trấn an công chúng rằng nước này đã chuẩn bị sẵn sàng để ngăn chặn sự xâm nhập và lây truyền của virus.