Cảnh báo từ EU: Ba loại thuốc giảm cân nổi tiếng có thể gây mù đột ngột

Theo RT, Cơ quan Dược phẩm Châu Âu (EMA) đã kết luận rằng các loại thuốc gốc semaglutide – bao gồm Ozempic, Wegovy và Rybelsus – làm tăng nguy cơ mắc bệnh về mắt nghiêm trọng có thể dẫn đến mất thị lực đột ngột.

Sau khi xem xét toàn diện về tính an toàn, ngày 6/6, Ủy ban Đánh giá Rủi ro Dược phẩm (PRAC) của EMA đã xác định rằng bệnh thần kinh thị giác thiếu máu cục bộ trước không do viêm động mạch (NAION) nên được liệt kê là tác dụng phụ “rất hiếm gặp” của semaglutide – thành phần chính của thuốc giảm cân và thuốc chống tiểu đường do Novo Nordisk sản xuất.

Đánh giá của cơ quan giám sát sức khỏe của EU, được khởi xướng vào tháng 1/2025, đã phân tích dữ liệu từ các thử nghiệm lâm sàng, giám sát sau khi đưa thuốc ra thị trường cũng như từ tài liệu y khoa.

Các phát hiện cho thấy người lớn mắc bệnh tiểu đường loại 2 dùng semaglutide có nguy cơ mắc NAION cao gấp khoảng hai lần so với những người không dùng thuốc. Phân loại tác dụng phụ "rất hiếm gặp" cho thấy tình trạng này có thể ảnh hưởng đến 1 trên 10.000 người dùng.

NAION là nguyên nhân phổ biến thứ hai gây mù liên quan đến dây thần kinh thị giác sau bệnh tăng nhãn áp. Bệnh nhân bị mất thị lực đột ngột hoặc thị lực xấu đi nhanh chóng khi dùng semaglutide được khuyên nên đi khám ngay lập tức và ngừng sử dụng nếu được chẩn đoán mắc NAION.

Công ty Novo Nordisk có trụ sở tại Đan Mạch sở hữu bằng sáng chế về semaglutide, một chất chủ vận thụ thể GLP-1 được sử dụng để kiểm soát bệnh tiểu đường loại 2 và béo phì. Thuốc hoạt động bằng cách tăng cường tiết insulin và thúc đẩy cảm giác no, do đó hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu và kiểm soát cân nặng.

Một nghiên cứu gần đây cũng chỉ ra rằng Ozempic và các loại thuốc tương tự có thể làm tăng nguy cơ ung thư thận. Tuy nhiên, các loại thuốc này được báo cáo là làm giảm nguy cơ mắc hơn một chục loại ung thư khác, cho thấy lợi ích tổng thể của chúng vẫn có thể lớn hơn các mối nguy hiểm.

Ngoài ra, EMA trước đây đã điều tra các báo cáo về ý định tự tử liên quan đến việc sử dụng semaglutide, mặc dù không có mối quan hệ nguyên nhân – kết quả chắc chắn nào được ghi nhận.

Các khuyến nghị của EMA hiện sẽ được Ủy ban Sản phẩm Thuốc dùng cho Người (CHMP) xem xét trước khi Ủy ban Châu Âu đưa ra quyết định cuối cùng.

Novo Nordisk, công ty đã bị truất ngôi là doanh nghiệp có giá trị lớn nhất châu Âu vào đầu năm nay, đã tuyên bố cam kết đảm bảo an toàn cho bệnh nhân và đang hợp tác với EMA để cập nhật nhãn sản phẩm cho phù hợp.

Trước đó, hôm 4/6, đài RT cho biết, theo một nghiên cứu lớn, thuốc Ozempic và các loại thuốc giảm cân tương tự có thể làm tăng nguy cơ ung thư thận. Tuy nhiên, các loại thuốc này được báo cáo là làm giảm nguy cơ mắc hơn một chục loại ung thư khác, cho thấy lợi ích tổng thể của chúng vẫn có thể lớn hơn các mối nguy hiểm.

Một nghiên cứu gần đây được trình bày tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Ung thư Lâm sàng Mỹ vào tháng 5 đã phát hiện ra rằng những người sử dụng các loại thuốc giảm cân phổ biến như Ozempic có thể có nguy cơ mắc ung thư thận cao hơn.

Các nhà nghiên cứu đã xem xét hồ sơ bệnh án của hơn 86.000 bệnh nhân ở bang Florida trong khoảng thời gian 10 năm. Họ phát hiện ra 83 trường hợp ung thư thận ở những người dùng thuốc giảm cân, so với 58 trường hợp trong một nhóm tương tự không dùng thuốc.

Nghiên cứu cho thấy nguy cơ mắc ung thư thận cao hơn 33% đối với những người sử dụng các loại thuốc này. Các loại thuốc này là một phần của nhóm thuốc GLP-1, cũng bao gồm Wegovy và các loại thuốc khác.

Ung thư thận được biết đến là căn bệnh “thầm lặng” vì nó thường không gây ra triệu chứng ở giai đoạn đầu. Đến khi các dấu hiệu như máu trong nước tiểu, đau lưng hoặc khối u xuất hiện, thì bệnh có thể đã di căn, khiến khả năng sống sót giảm đi.

Mặc dù nguy cơ ung thư thận được cho là tăng lên, nhưng nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng những loại thuốc tương tự có thể làm giảm nguy cơ mắc hơn một chục loại ung thư khác liên quan đến béo phì, bao gồm ung thư tử cung và buồng trứng.