Chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư về việc ứng phó bão số 10 (Bualoi)

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
(Ngày Nay) - Ngày 28/9, Văn phòng Trung ương Đảng ban hành Công văn số 17940-CV/VPTW về việc ứng phó với bão số 10 (Bualoi).
Cán bộ Biên phòng Đồn Ba Nang, tỉnh Quảng Trị, hỗ trợ trẻ nhỏ di dời đến nơi an toàn
Cán bộ Biên phòng Đồn Ba Nang, tỉnh Quảng Trị, hỗ trợ trẻ nhỏ di dời đến nơi an toàn

Công văn gửi: Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; các ban đảng Trung ương; Đảng ủy các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Công văn nêu: Theo báo cáo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng 28/09/2025, bão số 10 (Bualoi) ở vùng ven biển Quảng Trị - thành phố Đà Nẵng, cách thành phố Huế khoảng 170 km về phía đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12 (118 - 133 km/giờ), giật cấp 15.

Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 30 km/giờ, vào đất liền, gây gió mạnh cấp 11 - 12, giật cấp 14, mưa lớn từ 200 - 400mm, cục bộ có nơi trên 600mm, thuỷ triều dâng cao từ 1 - 1,5m, trực tiếp ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, nhất là từ Thanh Hoá đến Đà Nẵng trong các ngày 28 - 30/9/2025 và các ngày sau; nguy cơ rất cao gây ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, đá; đe dọa các tuyến đê trực diện biển, an toàn của các hồ chứa nước.

Bão số 10 rất mạnh, di chuyển nhanh với tốc độ bất thường, diễn biến rất phức tạp, phạm vi và cường độ ảnh hưởng trên biển và đất liền rất rộng và nguy hiểm. Trước tình hình trên, Thường trực Ban Bí thư chỉ đạo:

1. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tại các khu vực bị ảnh hưởng khẩn trương chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, chủ động ứng phó với Bão số 10 và mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, đá, ngập lụt, đe dọa hệ thống đê trực diện biển và các hồ chứa nước; bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, tài sản Nhà nước, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại xảy ra; hằng ngày cập nhật tình hình, gửi báo cáo về Văn phòng Trung ương Đảng (trước 16 giờ hằng ngày).

2. Giao Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, tổng hợp tình hình, hằng ngày báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư tình hình liên quan.

PV
Thường trực Ban Bí thư ứng phó bão số 10 Bualoi

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Tổng Bí thư Tô Lâm: Đảng bộ Công an Trung ương đã lãnh đạo toàn lực lượng Công an nhân dân "vượt qua chính mình" vì Đảng, vì dân
Công an Nhân dân vì Đảng, vì dân
(Ngày Nay) - Tạp chí Ngày Nay trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm với tiêu đề “Công an Nhân dân vì Đảng, vì dân”.
Một cơ sở hạt nhân tại Iran
Liên hợp quốc chính thức tái áp đặt trừng phạt Iran
(Ngày Nay) - Nhóm E3 thông báo các lệnh trừng phạt sâu rộng của Liên hợp quốc nhằm vào Iran đã chính thức có hiệu lực trở lại sau khi các cuộc đàm phán vào phút chót về vấn đề hạt nhân của Tehran thất bại.
Các quan chức ước tính có tới 50.000 người tập trung tại địa điểm rộng khoảng 11.100m2.
Giẫm đạp tại Ấn Độ làm hơn 36 người thiệt mạng
(Ngày Nay) - Vụ giẫm đạp tang thương trong một cuộc vận động tranh cử tại Karur, bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ, đã làm 36 người, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, thiệt mạng và gần 60 người phải nhập viện.