Chính phủ ban hành Nghị định số 137/2026/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

(Ngày Nay) - Ngày 07/4/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 137/2026/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Nghị định số 137/2026/NĐ-CP được xây dựng và ban hành trong bối cảnh đẩy mạnh quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30 tháng 4 năm 2025 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; đồng thời, cụ thể hóa quan điểm chỉ đạo tại Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04 tháng 5 năm 2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Nghị định số 137/2026/NĐ-CP cũng hướng đến giải quyết các vướng mắc, bất cập trong một số quy định hiện hành về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, qua đó góp phần thúc đẩy, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.

Những nội dung sửa đổi, bổ sung tập trung vào một số điểm đáng chú ý sau:

Thứ nhất, cắt giảm, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư kinh doanh

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về tạo điều kiện tối đa cho kinh tế tư nhân, Nghị định số 137/2026/NĐ-CP đã cắt giảm một số thủ tục hành chính, cắt giảm gần 50% thời gian giải quyết các thủ tục hành chính:

Bỏ thủ tục hành chính về Thông báo thay đổi Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp, chuyển sang cơ chế doanh nghiệp tự công bố và chịu trách nhiệm;

Bỏ thủ tục cấp xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp và cấp xác nhận kiến thức cho đầu mối tại địa phương nhằm đơn giản hóa quy trình xem xét xác nhận kiến thức cho các chủ thể liên quan trong hoạt động bán hàng đa cấp;

Đơn giản hóa thủ tục khi doanh nghiệp nộp hồ sơ nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Tăng quy mô hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp thuộc diện cần phải thực hiện thủ tục thông báo, qua đó giúp giảm số lượng thủ tục hành chính liên quan đến thông báo hội nghị, hội thảo, đào tạo.

Giảm tần suất báo cáo của doanh nghiệp: cắt giảm thủ tục báo cáo định kỳ đến Sở Công Thương; giảm số lần báo cáo định kỳ đến Bộ Công Thương từ 02 lần xuống còn 01 lần mỗi năm;

Nghị định cũng cắt giảm một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong hoạt động bán hàng đa cấp như quy định về vốn điều lệ tối thiểu, quy định về hệ thống thông tin liên lạc.

Thứ hai, hoàn thiện quy định về phân cấp thực hiện nhiệm vụ cho chính quyền địa phương

Căn cứ các nhiệm vụ đã phân cấp tại Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại, để đảm bảo tính thống nhất, Nghị định quy định phân cấp cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ của Bộ Công Thương:

Công nhận chương trình đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp;

Kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp;

Kiểm tra kiến thức đầu mối tại địa phương;

Kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ sở đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp;

Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp.

Thứ ba, sửa đổi, hoàn thiện một số nội dung nhằm khắc phục các vướng mắc thực tiễn

Trên cơ sở rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc thực tiễn, Nghị định đã sửa đổi, hoàn thiện một số nội dung nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, cơ quan quản lý trong việc chấp hành cũng như thực thi các quy định về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp:

- Sửa đổi quy định về hình thức của hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, tạo cơ sở pháp lý để doanh nghiệp ứng dụng hợp đồng điện tử, tiết kiệm chi phí và thời gian ký kết hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp;

- Nâng cao yêu cầu về năng lực tài chính của doanh nghiệp đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi cho người tham gia bán hàng đa cấp;

- Quy định rõ hình thức chấm dứt hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, điều chỉnh đảm bảo phù hợp với quy định về chấm dứt hợp đồng tại Bộ Luật dân sự;

- Hoàn thiện quy định về đào tạo cơ bản cho người tham gia bán hàng đa cấp nhằm đảm bảo tính thực chất của hoạt động này, hướng đến nâng cao nhận thức chung của người tham gia bán hàng đa cấp, phòng ngừa các hoạt động biến tướng.

Thứ tư, bổ sung một số quy định mới nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp

Bên cạnh các nội dung sửa đổi, hoàn thiện, Nghị định số 137/2026/NĐ-CP bổ sung một số quy định mới nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp:

- Bổ sung các trách nhiệm cụ thể, đặc thù đối với các “Nhà phân phối cấp cao”, những người có ảnh hưởng lớn trong hoạt động của các mạng lưới bán hàng đa cấp, qua đó nâng cao trách nhiệm của các chủ thể này trong hoạt động bán hàng đa cấp.

- Hoàn thiện quy định xác định việc doanh nghiệp có hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương thông qua việc bổ sung hình thức hiện diện “có địa điểm kinh doanh”;

- Bổ sung quy định về tiêu chí thẩm định hồ sơ công nhận chương trình đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện việc thẩm định một cách thống nhất.

- Bổ sung quy định về trường hợp thu hồi xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý tại địa phương.

Nghị định số 137/2026/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2026. Các doanh nghiệp có thời gian 12 tháng để đáp ứng các quy định mới của Nghị định.