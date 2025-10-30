Chính phủ đang triển khai nhiều giải pháp kiểm soát giá vàng, giá nhà đất

(Ngày Nay) - Chính phủ đã, đang và sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kiểm soát thị trường vàng, ổn định tâm lý người dân; tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Sáng 30/10, phát biểu thảo luận ở hội trường Quốc hội về Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2025; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026; Kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025: phát triển kinh tế-xã hội; cơ cấu lại nền kinh tế, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long cho biết Chính phủ đã, đang và sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để kiểm soát thị trường vàng, ổn định tâm lý người dân, đồng thời tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, hướng tới mục tiêu phát triển lành mạnh và bền vững.

Liên quan đến thị trường vàng, Phó Thủ tướng nhấn mạnh giá cả thời gian qua tăng mạnh là một thực tế, có thời điểm giá vàng thế giới lên đến 4.380 USD/ounce, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới có lúc gần 20 triệu đồng/lượng, nhưng cũng có thời điểm thu hẹp chỉ còn hơn 1 triệu đồng/lượng.

Nguyên nhân của sự biến động này, trước hết là do tác động của tình hình chính trị quốc tế; thứ hai là chính sách kinh tế và thương mại thiếu nhất quán của một số nước; và thứ ba là yếu tố tâm lý của người dân trong nước.

Phó Thủ tướng cho biết: Chính phủ đã và đang triển khai nhiều biện pháp cụ thể để ổn định thị trường vàng. Trước hết, tăng cường công tác nắm bắt tình hình, Thủ tướng Chính phủ thể hiện sự kiên quyết trong chỉ đạo, khi thanh tra ngân hàng không đủ năng lực thì Thanh tra Chính phủ vào cuộc; hiện nay một số vụ việc đã và đang được xử lý. Đồng thời, sửa đổi Nghị định 24 nhằm giảm bớt tính độc quyền trong quản lý vàng, đồng thời xây dựng sàn giao dịch vàng để minh bạch hóa các giao dịch và tăng cường kiểm soát thị trường.

Theo Phó Thủ tướng, tổng doanh số mua bán vàng 9 tháng năm 2025 là 23.300 tỷ đồng.

Thị trường bất động sản, giá nhà đất hiện nay biến động mạnh và ở mức cao, khiến người dân khó tiếp cận. Đây cũng là một thực tế được Chính phủ ghi nhận và đang triển khai nhiều giải pháp tổng thể, trong đó có việc sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về đất đai và thị trường bất động sản, trình Quốc hội Nghị quyết xử lý một số vấn đề cấp thiết của Luật Đất đai, đặc biệt là cơ chế định giá đất. Chính phủ cũng đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, với mục tiêu 1 triệu căn hộ đến năm 2030.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, hiện đã có 165 dự án hoàn thành với 117.000 căn nhà. Phó Thủ tướng cho rằng nếu tính tổng các dự án hoàn thành, khởi công, chấp thuận chủ trương đầu tư đến hết năm 2025 dự kiến sẽ đạt 60% chỉ tiêu, thậm chí vượt mốc 1 triệu căn nếu tính theo tỷ lệ phần trăm.