Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón cấp Nhà nước Toàn quyền Australia

(Ngày Nay) - Sau lễ đón, Chủ tịch nước Lương Cường và Toàn quyền Sam Mostyn dẫn đầu Đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm, đánh giá kết quả hợp tác giữa hai bên thời gian qua, đề xuất các phương hướng hợp tác.

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân, Toàn quyền Australia Sam Mostyn và Phu quân đã đến Thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 9 đến ngày 12/9.

Chiều 10/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân đã chủ trì Lễ đón Toàn quyền Sam Mostyn và Phu quân.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Australia phát triển ngày càng mạnh mẽ, nhất là từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 3/2024.

Tham dự lễ đón có Bí thư Trung ương Đảng, quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Trường Thắng; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường. Cùng dự có Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Văn Tuyến; Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Phan Tâm; Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm.

Đông đảo thiếu nhi Thủ đô có mặt tại Phủ Chủ tịch vẫy cờ hai nước chào đón Toàn quyền Sam Mostyn và Phu quân cùng Đoàn cấp cao Australia.

Đoàn xe hộ tống đưa Toàn quyền Sam Mostyn và Phu quân tiến vào Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân có mặt tại thảm đỏ nồng nhiệt chào đón Toàn quyền Sam Mostyn dẫn đầu Đoàn cấp cao Australia thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam. Sau đó, các cháu thiếu nhi Thủ đô tiến tới tặng Toàn quyền Sam Mostyn và Phu quân những bó hoa tươi thắm.

Trong tiếng nhạc chào mừng, Chủ tịch nước Lương Cường và Toàn quyền Sam Mostyn đi dọc thảm đỏ trong tiếng vẫy chào của cháu thiếu nhi để bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước.

Sau khi nghe Quốc thiều hai nước, hai nhà lãnh đạo rời bục, bước tới cúi chào quân kỳ và duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Tiếp đó, Chủ tịch nước Lương Cường và Toàn quyền Sam Mostyn giới thiệu thành phần Đoàn cấp cao hai nước tham dự Lễ đón.

Việt Nam và Australia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 26/2/1973. Kể từ đó đến nay, hai nước đã xây dựng một mối quan hệ mạnh mẽ và bền bỉ với lợi ích đa dạng và ngày càng tăng.

Hiện nay, Việt Nam được coi là một trong những đối tác song phương quan trọng nhất của Australia.

Hợp tác giữa Việt Nam và Australia có những bước phát triển tốt đẹp, nhất là từ sau khi hai nước nâng cấp quan hệ song phương lên mức Đối tác toàn diện vào năm 2009, ký Tuyên bố về quan hệ Đối tác Toàn diện tăng cường vào năm 2015, nâng cấp quan hệ lên mức Đối tác chiến lược vào tháng 3/2018.

Đặc biệt, trong chuyến thăm chính thức Australia của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vào tháng 3/2024, hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, tạo khuôn khổ tăng cường, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác, đáp ứng nguyện vọng chung, vì lợi ích chung của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Việt Nam và Australia cam kết tiếp tục phát triển quan hệ trên tất cả các lĩnh vực và thúc đẩy mối quan hệ được nâng cấp trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, chủ quyền, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ và tôn trọng hệ thống chính trị của mỗi nước.

Việc Việt Nam và Australia nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện là bước phát triển tự nhiên và phù hợp với tầm mức quan hệ giữa hai nước sau hơn 50 năm xây dựng và phát triển.

Tháng 10/2024, hai nước đã ký Chương trình hành động để triển khai mối quan hệ đối tác này cho giai đoạn 2024-2027. Đến nay, hai bên đã phối hợp hoàn tất hoặc thực hiện đúng tiến độ 96% trong tổng số 180 dòng hành động của chương trình hành động này.

Hai nước hiện có quan hệ thương mại và kinh tế mạnh mẽ và đang tăng trưởng. Hiện, Australia là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam và Việt Nam là đối tác lớn thứ 10 của Australia.

Năm 2024, tổng kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Australia đạt 14,1 tỷ USD và 7 tháng năm 2025 đạt 7,9 tỷ USD.

Ngoài ra, hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, giáo dục-đào tạo, lao động, nông nghiệp... cũng luôn phát triển tốt đẹp và có nhiều tiềm năng.

Cộng đồng người Việt tại Australia có khoảng 375.000 người, đứng thứ 5 trong số các cộng đồng sắc tộc gốc nước ngoài tại Australia và là cầu nối quan trọng góp phần củng cố tình hữu nghị giữa hai nước.

Về triển vọng hợp tác giữa hai nước, Việt Nam và Australia còn nhiều tiềm năng hợp tác có thể khai thác, nhất là trong các lĩnh vực Việt Nam đang ưu tiên và Australia có thế mạnh như công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, năng lượng sạch, khai khoáng, cơ sở hạ tầng, viễn thông, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao.

Với nền tảng quan hệ tốt đẹp, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Toàn quyền Australia Sam Mostyn và Phu quân có ý nghĩa quan trọng, giúp khẳng định quyết tâm của cả hai nước trong việc không ngừng củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác trên tất cả lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác chính trị sau hơn một năm rưỡi thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.

Sau lễ đón, Chủ tịch nước Lương Cường và Toàn quyền Sam Mostyn dẫn đầu Đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm, đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới.