(Ngày Nay) - Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026) và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Bính Ngọ, sáng 9/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67

Cùng đi có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thắp nén hương thơm, thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị Lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, Người đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta. Tên tuổi và sự nghiệp của Người còn mãi với non sông đất nước ta, sống mãi trong lòng dân tộc ta và trong trái tim nhân loại.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu nguyện tăng cường đoàn kết, đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức hoạt động của Quốc hội để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của thực tiễn; nỗ lực tập trung triển khai tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; đồng thời chuẩn bị chu đáo để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, cùng sự đồng hành chặt chẽ của Chính phủ, Quốc hội tiếp tục phát huy vai trò trong việc hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các "điểm nghẽn", khơi thông mọi nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Trò chuyện với cán bộ, nhân viên Khu di tích, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ xúc động được thăm lại nơi Bác Hồ làm việc những ngày cuối cùng; tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, dân tộc ta; lưu ý cán bộ, nhân viên Khu di tích tiếp tục nỗ lực trong việc giữ gìn, bảo quản các kỷ vật, tư liệu về Bác cho các thế hệ mai sau; làm tốt việc giới thiệu với nhân dân và bạn bè, du khách quốc tế về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội chúc cán bộ, nhân viên Khu di tích sức khỏe, hạnh phúc, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Di tích Nhà 67 hiện vẫn còn lưu giữ nguyên vẹn những kỷ vật gắn bó với Chủ tịch Hồ Chí Minh những năm cuối đời; đây cũng là nơi thường xuyên diễn ra các cuộc họp của Bộ Chính trị vào những năm ác liệt nhất trong cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc.

Đại diện Khu di tích cho biết, năm 2025, Khu Di tích đã đón khoảng 2,6 triệu lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan, nghiên cứu; đồng thời tổ chức nhiều cuộc triển lãm và trưng bày chuyên đề, trong đó có các nội dung về 14 kỳ Đại hội Đảng và hoạt động chào mừng cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và du khách tham quan, tìm hiểu. Đây luôn là địa chỉ đỏ về lịch sử, văn hóa, du lịch của Việt Nam, nơi hội tụ tình cảm của nhân dân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn Nhà 67 dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh

