Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo

(Ngày Nay) - Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Hungary thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18 - 22/10/2025. Trong khuôn khổ chuyến thăm, chiều 20/10 tại Nhà Quốc hội, sau lễ đón chính thức, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo đã tiến hành hội đàm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo thăm chính thức Việt Nam; đánh giá chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950 - 2025), góp phần củng cố hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước nói chung và tăng cường hợp tác trên kênh nghị viện nói riêng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, quan hệ hai nước đã có bề dày hữu nghị và hợp tác, Hungary là một trong 10 nước đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Quan hệ truyền thống hữu nghị, hợp tác giữa hai nước được nhiều thế hệ lãnh đạo, người dân hai nước dày công vun đắp và phát triển. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Việt Nam luôn ghi nhớ và biết ơn sự hỗ trợ quý báu mà Hungary đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước trước đây cũng như xây dựng và phát triển hiện nay; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng, mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt tốt đẹp với Hungary, Đối tác toàn diện đầu tiên của Việt Nam tại Trung Đông Âu.

Chủ tịch Quốc hội Hungary đánh giá cao và chúc mừng những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước cũng như hội nhập quốc tế; bày tỏ tin tưởng Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thành công tốt đẹp, đưa đất nước Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới phát triển, thịnh vượng và giàu mạnh. Chủ tịch Quốc hội Hungary đánh giá hai nước tuy cách xa về địa lý, văn hóa và lịch sử, nhưng hiếm có nước nào mà Hungary có quan hệ khăng khít như với Việt Nam; nhấn mạnh hai bên còn nhiều dư địa hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục, đào tạo.

Chủ tịch Quốc hội Hungary cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam đã dành cho Đoàn đại biểu Quốc hội Hungary sự đón tiếp trọng thị, thân tình và chu đáo; khẳng định trong chính sách đối ngoại hướng Đông của mình, Hungary luôn coi Việt Nam là đối tác ưu tiên quan trọng nhất tại khu vực Đông Nam Á và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực.

Trong không khí hữu nghị, chân tình và cởi mở, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, hoạt động của Quốc hội hai nước; đánh giá cao những tiến triển tích cực trong quan hệ hai nước thời gian qua, thể hiện qua các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc của lãnh đạo cấp cao và các cấp, cũng như sự phát triển năng động trong hợp tác giữa hai Quốc hội với việc hai bên thường xuyên trao đổi đoàn lãnh đạo Quốc hội, các Ủy ban, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn Nghị viện liên khu vực và quốc tế, đặc biệt là Liên minh Nghị viện thế giới (IPU).

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường tiếp xúc và trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân nhằm tăng cường hơn nữa sự tin cậy chính trị, hiểu biết lẫn nhau, làm nền tảng để thúc đẩy, mở rộng hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo nhất trí làm sâu sắc hơn hợp tác trong lĩnh vực như, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, tài nguyên môi trường, y tế, văn hóa - du lịch…

Trao đổi về tình hình hợp tác giữa Quốc hội hai nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chia sẻ một số nét lớn về Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV vừa được khai mạc sáng 20/10; nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác giữa hai Quốc hội trong quan hệ hai nước.

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn Lãnh đạo cấp cao Quốc hội, các Ủy ban chuyên môn và Nhóm Nghị sĩ hữu nghị nhằm trao đổi và chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động nghị viện; hợp tác trong việc giám sát, đôn đốc và hỗ trợ Chính phủ thực hiện hiệu quả các thỏa thuận, cam kết cấp cao; nhất trí về chủ đề chính của Hội thảo lập pháp lần thứ 6 giữa hai Quốc hội, dự kiến diễn ra vào nửa đầu năm 2026; đẩy mạnh phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới để đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tại hội đàm, hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn và đề nghị Quốc hội cùng chính quyền các cấp của Hungary tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Hungary hội nhập và ổn định cuộc sống.

Sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo và Đoàn đã dự khán Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chiêu đãi trọng thể Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Hungary.