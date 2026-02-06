Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane

(Ngày Nay) - Chiều 5/2, tại thủ đô Viêng Chăn, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Lào, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane bày tỏ vui mừng được đón tiếp Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhân dịp tham gia Đoàn Tổng Bí thư Tô Lâm sang thăm cấp Nhà nước đến Lào; khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dấu mốc nổi bật trong quan hệ hai nước và diễn ra trong bối cảnh hai Đảng vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc của mỗi Đảng.

Hai Chủ tịch Quốc hội chia sẻ cuộc hội đàm cấp cao rất hiệu quả, thể hiện tầm nhìn chiến lược về quan hệ hai nước và thêm một lần nữa khẳng định quan hệ đặc biệt, gắn kết chiến lược giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane nhiệt liệt chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị. Chủ tịch Quốc hội Lào đánh giá cao việc Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là Quốc khách đầu tiên sang thăm Lào sau Đại hội của hai Đảng, coi đây là chuyến thăm mang dấu ấn lịch sử khi hai nước đang trong không khí vui mừng phấn khởi về kết quả Đại hội Đảng ở hai nước và cùng đang chuẩn bị bầu cử Quốc hội mới, thể hiện sinh động mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Lào - Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Lào đánh giá cao những thành tựu to lớn và toàn diện mà Việt Nam đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, nâng cao đời sống nhân dân và vị thế quốc tế; khẳng định những thành tựu đó là nguồn cổ vũ to lớn đối với sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước Lào; đặc biệt bày tỏ cảm ơn Quốc hội Việt Nam đã dành sự giúp đỡ, hỗ trợ thiết thực, hiệu quả cho Quốc hội Lào. Dù tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, quan hệ hai nước không ngừng được củng cố trên mọi lĩnh vực từ chính trị, quốc phòng - an ninh đến kinh tế - thương mại, cùng nhau quyết tâm thực hiện hiệu quả các dự án trọng điểm với quan hệ giữa hai Quốc hội ngày càng sâu sắc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt chúc mừng Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã tổ chức rất thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; đồng thời khẳng định Đại hội XII là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự quyết tâm của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trong quá trình triển khai đường lối đổi mới một cách toàn diện, xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước Lào trong giai đoạn mới. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng đồng chí Saysomphone Phomvihane được tín nhiệm tiếp tục bầu vào Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa XII.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử mà Lào đã đạt được sau 40 năm đổi mới, cũng như việc triển khai thành công Nghị quyết Đại hội XI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ IX (2021 - 2025); nhấn mạnh những thành tựu đó không chỉ là niềm tự hào của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, mà còn là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, sự giám sát ngày càng hiệu quả của Quốc hội và sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, đất nước và nhân dân Lào sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm lần thứ X; khẳng định Việt Nam trước sau như một luôn dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ truyền thống đặc biệt “có một không hai” với Lào, luôn sát cánh và ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện công cuộc bảo vệ, xây dựng, đổi mới và phát triển của Lào. Việt Nam luôn trân trọng những tình cảm, sự giúp đỡ và đóng góp quý báu của các thế hệ lãnh đạo, nhân dân Lào anh em, không ngừng vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chia sẻ về kết quả Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, về lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội cũng thông tin về công tác chuẩn bị tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vào tháng 3/2026; nhấn mạnh, đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Việt Nam trong năm 2026, là đợt sinh hoạt chính trị, dân chủ sâu rộng, qua đó mỗi công dân Việt Nam sẽ thực hiện đầy đủ quyền làm chủ, trách nhiệm và nghĩa vụ đối với đất nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane đã thông báo về công tác chuẩn bị và cơ cấu bầu cử của Lào trong nhiệm kỳ tới; bày tỏ tin tưởng cuộc bầu cử Quốc hội Khóa X và Hội đồng nhân dân Khóa V của Lào thành công tốt đẹp.

Hai Chủ tịch Quốc hội bày tỏ hài lòng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Lào - Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực. Về hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, hai nhà lãnh đạo đánh giá cao việc Quốc hội hai nước đã phối hợp xuất bản Cuốn sách “50 năm quan hệ giữa Quốc hội CHXHCN Việt Nam và Quốc hội CHDCND Lào”, coi đây là minh chứng sinh động phản ánh lịch sử hợp tác toàn diện giữa hai Quốc hội, khẳng định tính đúng đắn, xuyên suốt của vai trò lãnh đạo và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, cũng như sự chủ động, sáng tạo và vai trò quan trọng của Quốc hội hai nước trong việc củng cố, phát triển quan hệ Việt Nam – Lào thời gian qua, nhất trí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về quan hệ hai nước nói chung và quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước nói riêng, đặc biệt là cho thế hệ trẻ.

Hai Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh các chuyến thăm, tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo và đại biểu Quốc hội hai nước đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của mỗi quốc gia. Bên cạnh đó, sự phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện đa phương, nhất là trong khuôn khổ Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) và Đại hội đồng liên Nghị viện các quốc gia Đông Nam Á (AIPA), đã góp phần quan trọng nâng cao vị thế, uy tín của mỗi nước, đồng thời lan tỏa tiếng nói chung vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững trong khu vực.

Hai Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai cơ quan lập pháp tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường giám sát hiệu quả việc triển khai các thỏa thuận cấp cao; đẩy mạnh hợp tác giữa các Ủy ban của Quốc hội, tăng cường giao lưu nhóm nghị sĩ hữu nghị, nghị sĩ nữ, nghị sĩ trẻ; tăng cường trao đổi đoàn, trong đó có các địa phương, hội đồng nhân dân các địa phương, tăng cường giao lưu nhân dân, giao lưu biên giới, giữ vững đường biên giới hữu nghị, hợp tác và phát triển; chia sẻ thông tin và kinh nghiệm trong sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan của Quốc hội. Hai bên thống nhất về phương hướng hợp tác giữa hai Quốc hội trong thời gian tới; giao Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam và Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Lào khẩn trương phối hợp xây dựng dự thảo biên bản hợp tác giữa hai Quốc hội, báo cáo hai Chủ tịch Quốc hội trong thời gian sớm nhất; đồng thời, nhất trí sẽ xem xét ký thỏa thuận hợp tác mới phù hợp với tình hình phát triển hiện tại.

Nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026, Chủ tịch Quốc hội Lào chúc Quốc hội và Nhân dân Việt Nam những lời chúc tốt đẹp nhất, chúc tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa hai nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.