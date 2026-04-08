Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ tham dự IPU-152 tại Thổ Nhĩ Kỳ và thăm chính thức Italia

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-152) tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, tiến hành một số hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ và thăm chính thức Cộng hòa Italy từ 11-17/4/2026.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, chuyến công tác Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn được thực hiện theo lời mời của Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) Tulia Ackson, Tổng Thư ký IPU Martin Chungong.