Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi loại bỏ nạn tham nhũng

(Ngày Nay) - Theo RIA Novosti, ngày 12/1, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng cuộc chiến chống tham nhũng ở nước này vẫn “nghiêm trọng và phức tạp”, đồng thời nhấn mạnh cần kiên quyết xóa bỏ hành vi hối lộ và không để các quan chức tham nhũng có chỗ lẩn trốn.

Trong một tuyên bố, Quốc vụ viện Trung Quốc cho biết, phát biểu tại phiên họp toàn thể lần thứ 5 của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20, Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ tình hình chống tham nhũng hiện nay vẫn nghiêm trọng và phức tạp, trong khi nhiệm vụ loại bỏ môi trường và điều kiện nảy sinh tham nhũng vẫn hết sức gian nan. Ông nhấn mạnh, điều thiết yếu là cần duy trì lập trường kiên quyết để không cho các quan chức tham nhũng có nơi lẩn trốn".

Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định tình hình chống tham nhũng hiện nay là “một cuộc đấu tranh lớn mà Đảng không được phép thua và tuyệt đối không thể thua”.

Ông cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải nhận diện các xu hướng và đặc điểm mới của tham nhũng, đưa ra những phương thức và cách tiếp cận đổi mới, đồng thời hoàn thiện các cơ chế chống tham nhũng.