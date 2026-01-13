Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi loại bỏ nạn tham nhũng

(Ngày Nay) - Theo RIA Novosti, ngày 12/1, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng cuộc chiến chống tham nhũng ở nước này vẫn “nghiêm trọng và phức tạp”, đồng thời nhấn mạnh cần kiên quyết xóa bỏ hành vi hối lộ và không để các quan chức tham nhũng có chỗ lẩn trốn.
Trong một tuyên bố, Quốc vụ viện Trung Quốc cho biết, phát biểu tại phiên họp toàn thể lần thứ 5 của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20, Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ tình hình chống tham nhũng hiện nay vẫn nghiêm trọng và phức tạp, trong khi nhiệm vụ loại bỏ môi trường và điều kiện nảy sinh tham nhũng vẫn hết sức gian nan. Ông nhấn mạnh, điều thiết yếu là cần duy trì lập trường kiên quyết để không cho các quan chức tham nhũng có nơi lẩn trốn".
Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định tình hình chống tham nhũng hiện nay là “một cuộc đấu tranh lớn mà Đảng không được phép thua và tuyệt đối không thể thua”.
Ông cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải nhận diện các xu hướng và đặc điểm mới của tham nhũng, đưa ra những phương thức và cách tiếp cận đổi mới, đồng thời hoàn thiện các cơ chế chống tham nhũng.
(Ngày Nay) - Chiều 12/1, kết luận Phiên họp thứ Nhất của Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố trong cả nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo yêu cầu thời gian tới phải thực hiện 5 đột phá chiến lược về dữ liệu số, với phương châm: Quyết liệt trong hành động, kết quả là thước đo, đồng bộ trong triển khai, dữ liệu là tài sản, hạ tầng dữ liệu là nền tảng, kinh tế dữ liệu là mũi nhọn, an ninh dữ liệu là trọng yếu và người dân, doanh nghiệp là trung tâm.
(Ngày Nay) - Ngày 12/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 76/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ, giải pháp lưu trữ dự phòng tài liệu lưu trữ (sau đây gọi là nhiệm vụ). Thời gian thực hiện từ năm 2026 đến năm 2035.
(Ngày Nay) - Chiều 12/1, tại Nhà triển lãm Mỹ thuật (16 Ngô Quyền, Hà Nội), triển lãm “Sắc màu hữu nghị” chính thức khai mạc, giới thiệu tới công chúng 69 tác phẩm của các họa sĩ Việt Nam và Hàn Quốc. Sự kiện do Trung tâm UNESCO Mỹ thuật Hà Nội phối hợp với Hiệp hội trao đổi nghệ thuật quốc tế Hàn Quốc tổ chức.
(Ngày Nay) - Ngày 12/1, thông tin từ Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các bác sĩ của đơn vị đã thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi 3D thay van động mạch chủ kết hợp bắc cầu mạch vành. Đây là bệnh nhân đầu tiên được thực hiện 2 kỹ thuật phẫu thuật tim cùng lúc bằng hệ thống nội soi 3D.
(Ngày Nay) - Trong báo cáo đăng tải trên trang chủ, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mới đây nhận định rằng, trong khuôn khổ chương trình cải cách rộng lớn trong năm 2025, Chính phủ Việt Nam đã đưa ra cam kết mạnh mẽ cho những thay đổi trong lĩnh vực y tế và đề ra những tham vọng táo bạo cho ngành y tế.
(Ngày Nay) - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên cần làm tốt hơn nữa vai trò là nòng cốt chính trị trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
(Ngày Nay) - Ngày 11/1, tại tỉnh Thái Nguyên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công dự án đầu tư cơ sở vật chất cho Trường phổ thông vùng cao Việt Bắc và các trường dự bị đại học thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo – những công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.