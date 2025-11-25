Chung kết cuộc thi Tầm nhìn Thương hiệu 2025: Maze to Amaze

(Ngày Nay) - Đêm Chung kết cuộc thi Tầm Nhìn Thương Hiệu 2025 - “Luminous Valley” vào tối ngày 24/11 đã thực sự bùng nổ tựa như một bản giao hưởng của ánh sáng và trí tuệ. Đêm Chung kết là nơi hội tụ của những tư duy sắc bén nhất, chứng kiến màn đấu trí nghẹt thở và thăng hoa trọn vẹn của Top 4 đội thi xuất sắc. Một cái kết rực rỡ, nơi bản lĩnh được định danh và những “ngọn đuốc” thương hiệu mới chính thức được thắp lên.

Tầm Nhìn Thương Hiệu 2025 là cuộc thi giải case - study chuyên sâu về truyền thông thương hiệu, do Ban Đối Ngoại - Hội Sinh viên - Đại học Kinh Tế Quốc Dân tổ chức đã khẳng định vị thế vững chắc ở mùa thứ tư.

Những con số biết nói đã phác họa nên tầm vóc của cuộc thi năm nay: 600 đội thi, 1.800 thí sinh và mạng lưới kết nối 60 trường Đại học, Cao đẳng. Để có mặt tại sân khấu này, các đội thi đã phải trải qua chặng đường “marathon trí tuệ” kéo dài hơn hai tháng. Từ hàng ngàn ý tưởng ban đầu, qua nhiều vòng loại gắt gao, hành trình khai mở “Luminous Valley - tòa tháp được kết tinh từ thời không ánh sáng đang có nguy cơ chìm vào bóng tối vĩnh hằng” đã sàng lọc ra những cái tên xứng đáng nhất để bước vào trận chiến cuối cùng.

Với vai trò là Nhà tài trợ Hoàng kim của cuộc thi, Xanh SM - thương hiệu dẫn đầu trong lĩnh vực xe công nghệ đang từng bước khẳng định vị thế bằng chất lượng dịch vụ hiện đại, thân thiện và không ngừng đổi mới để tạo ra trải nghiệm di chuyển tốt hơn cho người dùng. Trước sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ, Xanh SM đã đặt mục tiêu gia tăng độ phủ thương hiệu và xây dựng hình ảnh gần gũi, phù hợp với mọi đối tượng, hướng tới hình ảnh “thương hiệu quốc dân” trong tâm trí khách hàng.Tận dụng thời điểm mùa lễ hội sôi động, chiến dịch 3 tháng (tháng 12, tháng 1, tháng 2) được triển khai nhằm: Gia tăng nhận diện, đạt Top 1 Share of Voice và duy trì Positive Sentiment ≥ 0.3.Thúc đẩy tăng trưởng, đưa doanh thu taxi 4Wheels tăng 30% so với quý 3/2025 thông qua việc thu hút khách hàng mới và kích hoạt nhóm người dùng hiện tại.

Đêm Chung kết đã diễn ra với sự tranh tài quyết liệt của Top 4 đội thi xuất sắc nhất. Ở Vòng 1 - Pitching đề án & Viral Clip - các đội “Trẻ Người Non Stop”, “Manifulate”, “JET3Holiday” và “MACS” đã trình bày những giải pháp truyền thông thương hiệu đầy sáng tạo, thể hiện tính chuyên môn và sự đầu tư nghiêm túc và phần Viral clip được trình chiếu trực tiếp, mang theo màu sắc riêng của từng đội thi.

Sau quá trình đánh giá căng thẳng, Ban Giám Khảo đã công bố hai đội “JET3Holiday” và “MACS” bước tiếp vào vòng 2. Tại đây, hai đội phải đối mặt với thử thách minicase bất ngờ từ Nhà tài trợ Vàng - TH True Juice. Việc phải tiếp nhận và xử lý đề án tình huống trực tiếp trên sân khấu đã kiểm chứng toàn diện khả năng ứng biến linh hoạt, tư duy chiến lược sắc bén và năng lực phản biện dưới áp lực cao, yếu tố then chốt để xác định quán quân mùa giải.

Với phần thể hiện chuyên môn và bản lĩnh vượt trội xuyên suốt các vòng thi chính thức và vòng thi phụ, đội thi “MACS” đã thành công “khai mở kho báu tri thức”, chính thức giành ngôi vị Quán quân của Tầm Nhìn Thương Hiệu 2025. Ngôi vị Á quân thuộc về đội thi “JET3Holiday” với phần thể hiện không kém phần sáng tạo và xuất sắc. Bên cạnh đó, ngôi vị Quý quân cũng tìm được chủ nhân xứng đáng là “Manifulate” và “Trẻ Người Non Stop”.

Không chỉ dừng lại ở tính chuyên môn cao, đêm Chung kết Tầm Nhìn Thương Hiệu 2025 còn được đầu tư mạnh mẽ về nghệ thuật, mang đến những khoảnh khắc thăng hoa cho khán giả. Sự xuất hiện của ca sĩ Fishy là một điểm nhấn nổi bật. Với hàng loạt ca khúc đình đám như “Forget Me Now” hay “Vết Thương”.

Tầm Nhìn Thương Hiệu 2025 đã khép lại nhưng đây mới là sự khởi đầu của các “chiến binh”. Xin chúc cho những hành trình tương lai của tất cả các bạn sinh viên sẽ luôn rực rỡ, Tầm Nhìn Thương Hiệu một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào mùa tiếp theo!