Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Bắt đầu các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tới Vương quốc Thái Lan, chiều 27/5, tại tỉnh Udon Thani, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan Khu di tích nơi Bác Hồ đã từng sinh sống và hoạt động cách mạng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ thiên tài, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất.

Sau lễ dâng hương, thăm khu nhà lá, nơi lưu lại nhiều dấu ấn về những năm tháng Bác từng sống và hoạt động cách mạng trên đất Thái Lan từ năm 1928-1929, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã viết lưu bút, tặng sách, tư liệu... về Bác Hồ cho Ban quản lý Khu di tích.

Trong lưu bút, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ xúc động khi đến thăm Khu di tích; trân trọng đánh giá cao những nỗ lực, tâm huyết của cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan trong việc giữ gìn, tôn tạo khu di tích, đồng thời luôn đoàn kết hướng về cội nguồn, giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc và vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Thái Lan. Khu di tích không chỉ là địa chỉ lịch sử và văn hóa có ý nghĩa thiêng liêng đối với cộng đồng người Việt Nam ở Thái Lan, mà còn là biểu tượng sinh động của tình cảm gắn bó giữa hai dân tộc Việt Nam - Thái Lan suốt nhiều thập kỷ qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn “bà con sẽ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, ngày càng có nhiều đóng góp tích cực cho quê hương, đất nước và đóng vai trò cầu nối quan trọng cho quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan”.

Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, để lan tỏa tinh thần học tập và làm theo những lời căn dặn quý báu của Bác, tại Khu di tích, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã trồng cây lưu niệm.

Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Udon Thani lưu giữ ký ức về một giai đoạn hoạt động cách mạng của Người tại Thái Lan từ năm 1928-1929. Trong thời gian hoạt động tại Udon Thani, Người sống gần gũi với cộng đồng người Việt địa phương, tổ chức các hoạt động chính trị và vận động ủng hộ cho phong trào đấu tranh giành độc lập của Việt Nam. Người từng lao động sản xuất, làm nông nghiệp, huấn luyện đồng bào, vận động cộng đồng người Việt tại Thái Lan tham gia phong trào chống thực dân. Người cũng tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng cùng người dân sở tại.

Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Udon Thani hiện nay được xây dựng thành trung tâm học tập lịch sử và bảo tàng với sự đóng góp, gìn giữ của cộng đồng người Việt Nam tại địa phương. Trong khu di tích tái hiện không gian sinh hoạt giản dị của Người với ngôi nhà gỗ truyền thống cùng các vật dụng đơn sơ.

Khu di tích đã trở thành điểm đến được yêu mến, mỗi năm đón tiếp hàng chục nghìn lượt khách đến tham quan, trong đó nhiều đoàn từ Việt Nam sang và trở thành biểu tượng sinh động cho mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa Việt Nam và Thái Lan.

PV
Tô Lâm dâng hương Thái Lan

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Tập đoàn FLC công bố nhiều kế hoạch đáng chú ý tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2026
Tập đoàn FLC công bố nhiều kế hoạch đáng chú ý tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2026
(Ngày Nay) -Có mặt tại Đại hội, ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch Tập đoàn FLC gửi lời chào và chúc sức khoẻ tới Đại hội đồng cổ đông. Ông bày tỏ hy vọng các cổ đông sẽ tiếp tục đồng hành, tin tưởng và ủng hộ Tập đoàn trong giai đoạn tới, qua đó tạo nền tảng để FLC sớm phục hồi đà tăng trưởng và phát triển.
Nền nhiệt tại Ấn Độ gần chạm ngưỡng 50 độ C
Nền nhiệt tại Ấn Độ gần chạm ngưỡng 50 độ C
(Ngày Nay) - Ngày 27/5, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cảnh báo nắng nóng cực đoan đang bao trùm quốc gia đông dân nhất thế giới. Lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh lực lượng quân đội Ấn Độ phải căng mình ứng phó các vụ cháy rừng, còn chính quyền địa phương ghi nhận nhiều trường hợp tử vong do sốc nhiệt.
Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel R. Fernandez III.
Cột mốc lịch sử mở ra tầm nhìn mới cho quan hệ Việt Nam - Philippines
(Ngày Nay) - Nhân dịp Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Philippines từ ngày 31/5 đến ngày 1/6/2026, Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel R. Fernandez III đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa của chuyến thăm cũng như triển vọng hợp tác sâu rộng giữa hai quốc gia trong thời gian tới.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026​
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026​
(Ngày Nay) - Ngày 27/5, tại tỉnh Quảng Ninh, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”. Sự kiện do Bộ Y tế phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức.
Cuộc chạy đua đầy khó khăn để phát triển vaccine Ebola
Cuộc chạy đua đầy khó khăn để phát triển vaccine Ebola
(Ngày Nay) - Khi dịch Ebola bùng phát trở lại tại Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo và bắt đầu lan sang Uganda, giới khoa học quốc tế đang bước vào một cuộc chạy đua khẩn cấp nhằm phát triển vaccine phòng chủng virus Bundibugyo - một biến thể hiếm nhưng đặc biệt nguy hiểm của virus Ebola. Tuy nhiên, khác với những đợt dịch trước, lần này thế giới gần như bước vào cuộc chiến mà không có sẵn “lá chắn” phòng ngừa hiệu quả.
NASA công bố kế hoạch xây căn cứ trên Mặt Trăng
NASA công bố kế hoạch xây căn cứ trên Mặt Trăng
(Ngày Nay) - Ngày 27/5, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã công bố sáng kiến Căn cứ Mặt Trăng, vạch ra kế hoạch thiết lập sự hiện diện lâu dài của con người gần cực Nam Mặt Trăng. Đây là một phần trong chương trình thám hiểm quy mô lớn Artemis.
Học giả Thái Lan Kavi Chongkittavorn. Ảnh: Phạm Hải
Quan hệ Thái Lan – Việt Nam rất năng động và ngày càng chiến lược hơn
(Ngày Nay) -  Quan hệ Thái Lan - Việt Nam rất năng động và ngày càng trở nên chiến lược hơn, đặc biệt là trong 2 thập kỷ qua khi bối cảnh địa chính trị đối mặt những thách thức mới. Đây là nhận định của học giả Thái Lan Kavi Chongkittavorn - chuyên gia hàng đầu về các vấn đề khu vực - trong cuộc trao đổi với phóng viên trước thềm chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân tới Thái Lan.