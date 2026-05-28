Việt Nam-Liên hợp quốc thúc đẩy khung hợp tác phát triển giai đoạn mới

(Ngày Nay) - Liên hợp quốc ghi nhận và đánh giá cao sự tham gia tích cực của các bộ, ngành Việt Nam trong quá trình tham vấn, qua đó giúp hoàn thiện các ưu tiên chiến lược của dự thảo Khung hợp tác giai đoạn mới.

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, Phiên họp Ban Chỉ đạo chung Chính phủ Việt Nam-Liên hợp quốc năm 2026 vừa được diễn ra tại trụ sở Bộ Tài chính do Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương và bà Silvia Danailov đồng chủ trì phiên họp.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh, phiên họp diễn ra trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều mục tiêu chiến lược dài hạn; đồng thời, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Liên hợp quốc cũng đang đứng trước yêu cầu đổi mới về nội dung và phương thức triển khai.

Đại diện Liên hợp quốc, bà Silvia Danailov đánh giá cao mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, xây dựng và tin cậy giữa Chính phủ Việt Nam với Liên hợp quốc trong thời gian qua; khẳng định đây là nền tảng quan trọng góp phần thúc đẩy các ưu tiên phát triển quốc gia của Việt Nam cũng như thực hiện hiệu quả Khung hợp tác hiện hành.

Theo bà Silvia Danailov, Phiên họp Ban chỉ đạo chung lần này diễn ra vào thời điểm then chốt khi Việt Nam đang hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, với định hướng phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh và chuyển đổi số. Trong khi đó, bối cảnh toàn cầu tiếp tục biến động mạnh bởi các thách thức về khí hậu, địa chính trị và yêu cầu tái cấu trúc các nguồn lực phát triển.

Bà Silvia Danailov cho biết, quá trình xây dựng Khung hợp tác phát triển mới giữa Việt Nam và Liên hợp quốc đã đạt nhiều dấu mốc quan trọng kể từ khi khởi động từ tháng 8 năm ngoái. Liên hợp quốc ghi nhận và đánh giá cao sự tham gia tích cực của các bộ, ngành Việt Nam trong quá trình tham vấn, qua đó giúp hoàn thiện các ưu tiên chiến lược của dự thảo Khung hợp tác giai đoạn mới.

“Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được các ý kiến đóng góp từ Chính phủ Việt Nam để hoàn thiện khuôn khổ hợp tác mới theo hướng tạo ra tác động mạnh mẽ hơn, gia tăng giá trị và xây dựng quan hệ đối tác vững chắc nhằm hỗ trợ mục tiêu phát triển của Việt Nam,” bà Silvia Danailov nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang khẳng định, Việt Nam đánh giá cao sự hỗ trợ, đồng hành của Liên hợp quốc đối với công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong nhiều năm qua.

“Trong giai đoạn phát triển mới, quan hệ giữa Việt Nam và Liên hợp quốc cần được nâng tầm theo hướng thực chất, hiệu quả và mang tính hai chiều hơn. Việt Nam không chỉ mong muốn tiếp tục nhận được hỗ trợ từ Liên hợp quốc mà cũng sẵn sàng đóng góp trở lại cho các mục tiêu chung của tổ chức này cũng như cộng đồng quốc tế, đặc biệt trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs),” Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang cho hay.

Theo Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang, khung hợp tác phát triển giai đoạn 2027-2031 cần được thiết kế theo hướng vừa hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển quốc gia, vừa tạo điều kiện để Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm phát triển với các quốc gia khác. Đặc biệt, giai đoạn 2027-2031 có ý nghĩa khi năm 2027 sẽ đánh dấu 50 năm Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc.

Tại Phiên họp, đại diện Liên hợp quốc đã cập nhật kết quả triển khai Khung hợp tác giai đoạn 2022-2026; đồng thời, trình bày các định hướng ưu tiên cho Khung hợp tác phát triển bền vững Việt Nam-Liên hợp quốc giai đoạn 2027-2031.

Các nội dung trọng tâm gồm phát triển bao trùm, chuyển đổi kinh tế hướng tới chia sẻ thịnh vượng, tăng cường quản trị công, tiếp cận công lý và thúc đẩy thượng tôn pháp luật. Đại diện các tổ chức như UNICEF, UNESCO và WHO cũng trình bày các cam kết hợp tác với Việt Nam trong giai đoạn tới.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương đánh giá cao nỗ lực của Ban soạn thảo phía Liên Hợp Quốc và các cơ quan Việt Nam trong việc hoàn thiện báo cáo đánh giá Khung hợp tác giai đoạn 2022-2026 cũng như dự thảo Khung hợp tác mới giai đoạn 2027-2031.

Dự thảo Khung hợp tác mới cơ bản đã bám sát các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong giai đoạn mới, đồng thời xác định rõ các mục tiêu, giải pháp và chỉ số đo lường kết quả cụ thể.

Nhấn mạnh vấn đề nguồn lực là thách thức lớn trong giai đoạn tới, Thứ trưởng Phương cho rằng, điều quan trọng là cần lựa chọn các chương trình, dự án thật sự có ý nghĩa, tạo tác động thực chất và phù hợp với ưu tiên phát triển của Việt Nam; đồng thời, cho biết Việt Nam đã tiếp tục cải cách, đơn giản hóa các quy định pháp lý liên quan đến tiếp nhận và triển khai viện trợ của Liên Hợp Quốc, qua đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc huy động và triển khai các nguồn lực hỗ trợ phát triển.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đề nghị Khung hợp tác mới cần quan tâm lồng ghép nội dung tổng kết việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) vào năm 2030, coi đây là dấu mốc quan trọng ghi nhận thành quả hợp tác giữa Việt Nam và Liên Hợp Quốc trong nhiều năm qua.