Chuỗi chương trình tiêm phòng cúm miễn phí quy mô tại miền Trung: Hàng ngàn liều vắc xin từ vì sức khỏe cộng đồng

(Ngày Nay) - Từ ngày 19 - 27/03, Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu đồng hành cùng các cơ quan y tế, Abbott Việt Nam, tổ chức chuỗi chương trình tiêm phòng 2.000 liều vắc xin cúm, khám sức khỏe miễn phí tại miền Trung.

Các hoạt động hướng đến mở rộng tiếp cận dịch vụ y tế thiết yếu cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời nâng cao nhận thức trong phòng cúm mùa, góp phần đẩy lùi gánh nặng bệnh tật.

Tiêm vắc xin sớm: Lá chắn quan trọng trong cao điểm cúm mùa

Cúm mùa là bệnh nhiễm vi rút cấp tính đường hô hấp thường gặp tại Việt Nam, phổ biến với các chủng cúm A/H3N2, A/H1N1 và cúm B. Bệnh này có thể xảy ra quanh năm, thường bùng phát cao điểm từ tháng 10 đến tháng 3 dương lịch, vào thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi thất thường, độ ẩm cao.

Bộ Y tế khuyến cáo, cúm thường có biểu hiện gần giống với triệu chứng cảm lạnh khiến người dân nhầm lẫn, chủ quan. Nhóm nguy cơ gồm trẻ dưới 5 tuổi, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh mạn tính và có cơ địa suy giảm miễn dịch cần được lưu ý đặc biệt. Ở nhóm này, bệnh có thể diễn tiến nhanh và gây biến chứng nặng như: viêm phổi, suy hô hấp, viêm não, viêm cơ tim… thậm chí tử vong.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, hàng năm thế giới ghi nhận khoảng 1 tỷ ca mắc cúm mùa. Ở quy mô toàn cầu, WHO ghi nhận cúm mùa lưu hành hàng năm và có thể ảnh hưởng đáng kể tới nhóm nguy cơ. Vì vậy, các biện pháp dự phòng như vệ sinh cá nhân, che chắn khi ho, hắt hơi và tiêm vắc xin theo khuyến nghị được khuyến khích áp dụng rộng rãi.

Nhiều nghiên cứu đã cho thấy tiêm vắc xin định kỳ là một trong những giải pháp chủ động và hiệu quả nhất giúp giảm nguy cơ mắc bệnh, hạn chế lây lan trong cộng đồng và giảm gánh nặng chi phí y tế. Việc tiêm phòng vắc xin cúm đã được chứng minh làm giảm 60% bệnh tật liên quan đến cúm và giảm tỷ lệ tử vong do cúm đến 70 - 80%.

Theo chuyên gia y tế, việc tiêm vắc xin đều đặn, đúng phác đồ không chỉ không chỉ bảo vệ mỗi cá nhân mà còn giúp gia tăng miễn dịch cộng đồng, giảm nguy cơ lây nhiễm cho các đối tượng dễ tổn thương, người không thể tiêm phòng.

2.000 liều vắc xin cúm miễn phí, mở rộng cơ hội dự phòng cho người dân

Hướng đến thu hẹp khoảng cách chăm sóc sức khỏe, đặc biệt ở những địa phương còn khó khăn trong tiếp cận dịch vụ thiết yếu, Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu khởi động chuỗi hoạt động tiêm chủng miễn phí, dành 2.000 liều vắc xin cúm mùa cho người dân miền Trung.

Cụ thể, từ ngày 19/03 - 27/03, 4 chương trình tiêm phòng lần lượt diễn ra tại các xã, phường vùng sâu vùng xa. Điểm dừng chân đầu tiên là phường Sông Cầu (Đắk Lắk) với hơn 700 mũi vắc xin miễn phí, ưu tiên cho người lớn tuổi, trẻ em và người có hoàn cảnh khó khăn. Sau đó, các mũi tiêm miễn phí sẽ tiếp tục đến với người dân phường Tuy Hoà (Đắk Lắk), xã Diên Khánh (Khánh Hòa).

Đại diện Long Châu cho biết, để chuẩn bị cho chương trình quy mô lớn, đơn vị đã làm việc chặt chẽ với chính quyền các địa phương, Sở Y tế, hiệp hội, bệnh viện và Abbott Việt Nam. Các bên nhất quán tầm nhìn chung: giảm gánh nặng do cúm mùa trong cộng đồng, đẩy lùi mối nguy cúm mùa ngay từ những bước dự phòng ban đầu, cùng lan tỏa thông điệp “Chủ động phòng cúm - Vì một Việt Nam khỏe mạnh”.

Đồng hành cùng chương trình lần này, đại diện Abbott Việt Nam bày tỏ: “Trong hơn ba thập kỷ hiện diện tại Việt Nam, Abbott chú trọng đưa dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân, đặc biệt tại các khu vực còn gặp nhiều khó khăn, để mọi người đều có cơ hội tiếp cận chăm sóc sức khỏe chất lượng. Chương trình lần này cùng Long Châu tiếp tục khẳng định nỗ lực dài hạn trong nâng cao chất lượng chăm sóc, thúc đẩy lối sống khỏe mạnh và tăng cường phòng ngừa các nguy cơ sức khỏe cho cộng đồng.”

Đây tiếp tục là bước đi nhất quán trong đẩy mạnh hợp tác công - tư mở rộng độ bao phủ vắc xin. Điều này càng mang ý nghĩa chiến lược khi ngành y tế chuyển đổi tư duy sang “chủ động phòng bệnh”, lấy phòng bệnh làm nền tảng.

Thông qua chuỗi chương trình thiết thực, Long Châu khẳng định nỗ lực không ngừng nghỉ chung tay xây dựng nền y tế dự phòng vững mạnh. Hành trình bền bỉ vì cộng đồng cũng hướng đến mục tiêu thu hẹp khoảng cách trong chăm sóc sức khoẻ, bình đẳng hoá cơ hội cho mọi người dân, hưởng ứng theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ.