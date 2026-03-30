Sức khỏe tài chính của Khang Điền ra sao khi bị gọi tên trong kết luận thanh tra trái phiếu?

(Ngày Nay) - Kinh doanh lời hàng nghìn tỷ đồng nhưng dòng tiền âm là bức tranh tài chính nghịch lý tại Khang Điền trong năm 2025. Bên cạnh đó, hàng loạt những sai phạm liên quan trái phiếu, đáng chú ý là doanh nghiệp này đã sử dụng hơn 100 tỷ đồng sai mục đích…

Việc Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra về thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đã thu hút sự chú ý của giới đầu tư khi nhiều doanh nghiệp bất động sản lớn bị nêu tên, trong đó có CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (Khang Điền – mã chứng khoán: KDH). Dù các sai phạm của doanh nghiệp này được đánh giá chủ yếu mang tính thủ tục, kết quả thanh tra vẫn đặt ra câu hỏi về mức độ minh bạch và sức khỏe tài chính của doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường bất động sản và trái phiếu còn nhiều biến động.

Theo kết luận thanh tra, Khang Điền nằm trong nhóm doanh nghiệp công bố thông tin chưa đầy đủ trước khi phát hành trái phiếu. Một số nội dung quan trọng như mục đích phát hành, thời điểm giải ngân nguồn vốn hay thông tin về tài sản bảo đảm chưa được công bố đầy đủ theo quy định. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng thuộc nhóm 19 tổ chức phát hành chậm công bố thông tin định kỳ liên quan đến báo cáo tài chính, tình hình sử dụng vốn trái phiếu và nghĩa vụ thanh toán gốc, lãi cho nhà đầu tư.

Đáng chú ý, kết luận thanh tra cho thấy Khang Điền đã sử dụng khoảng 100,6 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu không đúng với phương án phát hành đã công bố, vi phạm các quy định quản lý và sử dụng vốn trái phiếu theo các nghị định hiện hành. Dù con số này không lớn so với quy mô tài sản của doanh nghiệp, đây vẫn là tín hiệu cho thấy những hạn chế trong quản trị nguồn vốn huy động từ thị trường tài chính.

Lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhưng Khang Điền vẫn ghi nhận lưu chuyển tiền trong kinh doanh âm.

Nhìn vào báo cáo tài chính quý IV/2025, Khang Điền vẫn thể hiện khả năng sinh lời của doanh nghiệp trong năm 2025 tương đối tốt. Doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt khoảng 4.674 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.634 tỷ đồng, phản ánh biên lợi nhuận cao của các dự án bất động sản nhà ở mà công ty đang triển khai. Tuy nhiên, khi phân tích sâu hơn vào dòng tiền, bức tranh tài chính lại xuất hiện một nghịch lý đáng chú ý.

Cụ thể, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp âm khoảng 3.175 tỷ đồng, mặc dù lợi nhuận trước thuế vẫn đạt hơn 2.039 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc gia tăng mạnh vốn lưu động trong quá trình phát triển dự án. Các khoản phải thu tăng trong ngắn hạn khoảng 2.460 tỷ đồng, trong khi hàng tồn kho mà chủ yếu là chi phí dở dang của các dự án bất động sản tăng thêm khoảng 1.086 tỷ đồng. Đồng thời, các khoản phải trả doanh nghiệp trong kỳ cũng được thanh toán và giảm hơn 1.483 tỷ đồng. Những yếu tố này khiến dòng tiền thực tế chi ra lớn hơn dòng tiền thu vào trong kỳ.

Để bù đắp cho sự thiếu hụt dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, Khang Điền đã sử dụng nguồn vốn từ hoạt động tài chính, trong đó có việc vay vốn. Điều này phản ánh mô hình tài chính phổ biến của các doanh nghiệp bất động sản: phải chi vốn lớn để phát triển dự án trước khi thu tiền từ khách hàng.

Trong bối cảnh đó, việc doanh nghiệp bị nêu tên trong kết luận thanh tra về trái phiếu có thể tạo ra một số hệ lụy. Thứ nhất, các vi phạm liên quan đến công bố thông tin và sử dụng vốn có thể ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp trên thị trường vốn, đặc biệt khi nhà đầu tư ngày càng chú trọng yếu tố minh bạch. Thứ hai, nếu việc huy động vốn qua trái phiếu gặp khó khăn hơn trong tương lai, doanh nghiệp có thể phải phụ thuộc nhiều hơn vào nguồn vốn vay ngân hàng hoặc dòng tiền từ bán hàng, trong khi các dự án bất động sản thường cần thời gian dài để thu hồi vốn.

Tổng thể, sức khỏe tài chính của Khang Điền hiện vẫn cho thấy khả năng sinh lời tích cực, nhưng những dấu hiệu như dòng tiền kinh doanh âm lớn và các sai phạm trong quản lý trái phiếu cho thấy doanh nghiệp cần cải thiện tính minh bạch và kỷ luật tài chính. Trong bối cảnh thị trường vốn ngày càng được siết chặt quản lý, việc nâng cao quản trị tài chính và tuân thủ quy định sẽ đóng vai trò quan trọng đối với khả năng huy động vốn và phát triển bền vững của doanh nghiệp trong thời gian tới.