Công bố chương trình đào tạo Mini MBA nâng cao năng lực cho đội ngũ CEO bất động sản

(Ngày Nay) -Mini MBA bất động sản được thiết kế theo 3 trục chiến lược: Sản phẩm - Tài chính - Tổ chức, giúp học viên nhìn toàn cảnh chuỗi giá trị của một dự án - từ ý tưởng, vốn, pháp lý, sản phẩm, bán hàng đến vận hành bền vững.

“Đây không chỉ là chương trình đào tạo, mà là một hành trình chuyển hoá năng lực: Từ người điều hành sang người hoạch định chiến lược; Từ kinh nghiệm cá nhân sang hệ thống quản trị; Từ doanh nghiệp "chạy dự án" sang doanh nghiệp "xây dựng tầm nhìn", ông Trần Bảo Huy - Chủ tịch Hội đồng Chuyên môn Học viện Công nghệ tài chính Bất động sản Propiin; GĐ chương trình mini MBA chia sẻ tại Tọa đàm “Nhân lực chất lượng cao cho ngành BĐS trong kỷ nguyên số” do VIRES, Reatimes và Propiin tổ chức sáng nay, 10/10/2025.

Theo các chuyên gia tham dự Tọa đàm, thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào giai đoạn bản lề, nơi cơ hội và thách thức đan xen. Quá trình tái cấu trúc toàn diện buộc doanh nghiệp phải thích ứng với các xu hướng tất yếu như phát triển xanh, chuyển đổi số và tăng trưởng bền vững. Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp bất động sản không chỉ đóng vai trò là chủ thể kinh doanh, mà còn trở thành mắt xích quan trọng góp phần hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng của nền kinh tế.

Từ thực tế này đòi hỏi cần phải có nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo, quản lý cấp cao để nâng cao năng lực cạnh tranh, thích ứng với xu hướng thời đại, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của cộng đồng doanh nghiệp.

Theo TS. Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, hoạt động đào tạo trong lĩnh vực BĐS thời gian qua chủ yếu tập trung ở lý thuyết, ít thực hành, thiếu đào tạo kỹ năng; Đào tạo từ phía doanh nghiệp còn rời rạc, thiếu định hướng thống nhất; Các chương trình còn manh mún, thiếu tính hệ thống và kế thừa.

Hệ quả là lực lượng lao động mới gặp khó khăn trong việc hình thành nền tảng kiến thức chuyên sâu và kỹ năng thực chiến. Trong khi đó, đội ngũ lãnh đạo cấp cao lại chưa theo kịp tốc độ thay đổi của công nghệ và xu thế phát triển thị trường. Quan trọng hơn, yếu tố đạo đức nghề nghiệp chưa được đặt đúng vị trí trong các chương trình đào tạo và chúng ta cũng thiếu những cơ chế kết nối, lan tỏa tri thức giữa thế hệ trẻ và tầng lớp lãnh đạo giàu kinh nghiệm.

“Chương trình hợp tác đào tạo Mini MBA Bất động sản là thành quả bước đầu trong việc kiến tạo một mô hình đào tạo chuyên nghiệp, hiện đại, gắn liền với thực tiễn”, TS Nguyễn Văn Khôi nhận định.

Đồng quan điểm này, TS. Nguyễn Văn Đính, Tổng thư ký Hội Môi giới BĐS Việt Nam, ghi nhận một thực tế là rất nhiều người có trình độ cao tham gia vào thị trường bất động sản, nhưng không phải ai cũng thành công. Trong giai đoạn thị trường phát triển nóng, có thể ai làm bất động sản cũng có thể thắng; nhưng khi thị trường gặp sự cố, nhiều người lại không biết xử lý ra sao.

Đây là thực tế đã diễn ra trong các giai đoạn 2011 - 2014, rồi 2022 - 2024 vừa qua: Không ít sàn giao dịch quy mô lớn, doanh nghiệp môi giới tầm cỡ phải dừng hoạt động. Nhiều môi giới giỏi thay vì làm tốt nhiệm vụ chuyên môn lại chuyển sang đầu tư, ôm hàng, dẫn tới rủi ro dây chuyền.

Do đó, khi nói đến “thực chiến”, chúng ta phải hiểu rằng thực chiến trong bối cảnh khó khăn mới là thước đo năng lực thật sự. Chỉ khi được trang bị bài bản cả về lý luận lẫn kỹ năng ứng biến, con người mới đủ bản lĩnh để đứng vững trong mọi hoàn cảnh thị trường.

Bên cạnh đó, lý thuyết về marketing, quản trị, tài chính… cũng không thể bất biến. Mỗi thời kỳ có đặc điểm riêng, đặc biệt là trong thời đại AI hiện nay, chúng ta phải liên tục cập nhật và đào tạo chuyên sâu để theo kịp sự thay đổi của công nghệ, dữ liệu và hành vi thị trường.

“Tôi rất đồng tình với định hướng chương trình đào tạo hướng đến đối tượng là các CEO bất động sản. Đây là nhóm có vai trò quyết định trong việc xây dựng chiến lược, tổ chức vận hành và phát triển doanh nghiệp.Với tư cách là người làm trong lĩnh vực đào tạo và hiệp hội nghề nghiệp, tôi sẵn sàng trở thành cầu nối, giới thiệu chương trình này đến các học viên, doanh nghiệp, các sàn giao dịch, để chương trình thực sự lan tỏa. Tôi mong rằng, chương trình này không chỉ dừng lại ở việc đào tạo kiến thức, mà còn góp phần phát triển thực chất nguồn nhân lực cho ngành bất động sản Việt Nam, đúng nghĩa là đào tạo để phát triển, để bền vững”, TS Nguyễn Văn Đính chia sẻ.

Mini MBA Bất động sản: Chuyển đổi tư duy để thích ứng với bối cảnh mới

Tại Tọa đàm, chương trình hợp tác đào tạo Mini MBA Bất động sản “Từ chiến lược đến thực thi - Phát triển tư duy lãnh đạo toàn diện" chính thức công bố tuyển sinh học viên, với mục tiêu góp phần chuyên nghiệp hóa nguồn nhân lực quản lý cho ngành địa ốc Việt Nam.

Đây là chương trình đào tạo quản trị cấp cao đầu tiên tại Việt Nam được thiết kế riêng cho ngành địa ốc, dựa trên 3 trục chiến lược cốt lõi: Sản phẩm - Tài chính - Tổ chức; theo chuẩn quốc tế nhưng vẫn mang “hơi thở” và “bản sắc” của thị trường trong nước.

Học viên có thể ứng dụng ngay kiến thức vào doanh nghiệp, cải thiện hiệu quả quản trị và kinh doanh.

Mỗi khóa đào tạo diễn ra sẽ diễn ra trong 24 tuần (6 tháng với 8 module chuyên sâu. Phương pháp học kết hợp 4 trải nghiệm học tập song song, tạo ra môi trường “học từ thực tế - hành trong lúc học”.

Cụ thể, học viên có thể học trực tiếp, học qua case study, tranh luận tình huống, đóng vai ra quyết định cùng chuyên gia. Bên cạnh đó, thông qua các hội nghị, diễn đàn với CEO, lãnh đạo cấp cao thành công trong ngành, học viên sẽ được tiếp nhận những kiến thức, chiến lược thực tế - học từ người đi trước.

Không chỉ vậy, để tạo điều kiện cho học viên chủ động thời gian học tập, Chương trình đào tạo còn thiết kế phương pháp học online với kho học liệu số, case thực tế, công cụ Excel/PPT ứng dụng… Ngoài ra, học viên có nhu cầu có thể học 1-1 cùng chuyên gia, mentor đồng hàng, giúp phân tích vấn đề và định hướng chiến lược cá nhân.

Khóa học trang bị cho các nhà quản lý - lãnh đạo kỹ năng lập và triển khai chiến lược phát triển dự án hoặc doanh nghiệp một cách khoa học và bền vững; đánh giá và quản trị rủi ro ở mọi khâu: pháp lý, tài chính, marketing, nhân sự. Đồng thời, xây dựng và dẫn dắt đội ngũ, thiết lập hệ thống vận hành hiệu quả; tự tin tham gia vào các thương vụ M&A, đầu tư hoặc hợp tác chiến lược. Về tổng thể, người quản lý sẽ tư duy như một nhà lãnh đạo thực thụ - biết kết nối con người, nguồn lực và cơ hội để tạo giá trị lâu dài.

“Mục tiêu của chương trình là giúp nhà lãnh đạo và quản lý cấp cao trong ngành nắm toàn bộ chuỗi giá trị phát triển dự án từ ý tưởng, pháp lý, tài chính, sản phẩm, marketing, vận hành. Đồng thời, phát triển tư duy chiến lược, năng lực ra quyết định và khả năng lãnh đạo trong bối cảnh thị trường thay đổi nhanh. Thông qua đó, rèn luyện năng lực lãnh đạo, quản trị tổ chức và phát triển đội ngũ trong bối cảnh thị trường mới.

Song song, người tham gia sẽ được cập nhật xu hướng công nghệ, ESG, proptech, tài chính số, giúp doanh nghiệp thích nghi và dẫn dắt thay đổi. Không chỉ vậy, chương trình Mini MBA bất động sản là tạo ra không gian kết nối và xây dựng mạng lưới lãnh đạo cấp cao - cùng chia sẻ tri thức, cơ hội và hợp tác trong hệ sinh thái bất động sản Việt Nam”, ông Trần Bảo Huy, Chủ tịch Hội đồng chuyên môn Học viện Propiin, Giám đốc Chương trình Mini MBA cho biết.

Mini MBA Bất động sản không chỉ là một chương trình chuyên môn, mà còn là thông điệp về sự chuyển mình: Từ tư duy đào tạo manh mún sang tư duy chiến lược; từ năng lực cá nhân sang sức mạnh của một hệ sinh thái tri thức.

Trong đó, VIRES giữ vai trò thẩm định học thuật và xây dựng khung chuẩn, đảm bảo tính chính thống và gắn kết với khung đào tạo quốc gia. Propiin chịu trách nhiệm triển khai đào tạo và kết nối doanh nghiệp, đảm bảo tính ứng dụng thực tiễn.

“Chương trình Mini MBA Bất động sản mà chúng tôi công bố hôm nay không phải là một khoá học ngắn hạn thông thường mà là một mô hình đào tạo tích hợp, kết hợp giữa tri thức kinh tế - pháp lý - tài chính - marketing - công nghệ, với phương pháp học tập trải nghiệm thực tiễn từ các doanh nghiệp, chuyên gia đầu ngành. Đây là bước đi chiến lược của Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam nhằm thực hiện sứ mệnh: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, kiến tạo nền tảng phát triển chuyên nghiệp và bền vững cho thị trường” - ông Bùi Văn Doanh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam chia sẻ.

PGS.TS. Nguyễn Quang Tuyến, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường, Trưởng khoa Pháp luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội đánh giá, với nội dung đúng và thiết thực, đội ngũ giảng dạy vừa có kinh nghiệm thực chiến, vừa có nền tảng lý luận, hiểu sâu bản chất của thị trường bất động sản và vai trò của lĩnh vực này trong nền kinh tế, chương trình đào tạo Mini MBA Bất động sản với sự hợp tác của Viện nghiên cứu Bất động sản Việt Nam và Propiin sẽ tạo ra giá trị lan tỏa lớn, góp phần tạo ra bước tiến mới trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực lãnh đạo, quản lý cấp cao cho thị trường bất động sản, khỏa lấp những khoảng trống còn thiếu trước đây.

Chia sẻ trong sự kiện, Nhà báo Phạm Nguyễn Toan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam tin tưởng, Chương trình Mini MBA Bất động sản sẽ trở thành mô hình đào tạo hiệu quả cho ngành bất động sản trong thời gian tới, đặc biệt là đối với đội ngũ lãnh đạo - lực lượng dẫn dắt thị trường. Đó phải là những con người có trình độ chuyên môn cao, năng lực thích ứng với đổi mới sáng tạo, chuẩn mực đạo đức tốt, vừa có “tâm” vừa có “tầm” để cùng kiến tạo một thị trường bất động sản minh bạch, vận hành hiệu quả và hội nhập sâu rộng.