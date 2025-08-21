(Ngày Nay) - Ngày 20/8, Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa chính thức thành lập, nâng cao khả năng phòng thủ và hiện đại hóa lực lượng pháo binh của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chiều 20/8, tại Hà Nội, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Lễ công bố quyết định thành lập Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương cho biết, thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị và Kết luận của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã ban hành Quyết định thành lập Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa trên cơ sở Binh chủng Pháo binh.

Sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện tư duy, tầm nhìn mới của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương về điều chỉnh tổ chức lực lượng của Quân đội, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Theo Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa rất tự hào được tiếp nối truyền thống vẻ vang của Binh chủng Pháo binh anh hùng, của Bộ đội Pháo binh Quân đội nhân dân Việt Nam.

Binh chủng Pháo binh được thành lập từ năm 1946, là binh chủng có bề dày truyền thống, được tôi luyện trong các cuộc kháng chiến của dân tộc, là “hỏa lực chủ yếu của lục quân và là hỏa lực mặt đất chủ yếu của Quân đội ta.”

Lực lượng Pháo binh đã lập nhiều chiến công xuất sắc, xây đắp lên 8 chữ vàng truyền thống mà Bác Hồ đã trao tặng “Chân đồng, vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng”.

Được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tin tưởng trao Quân kỳ Quyết thắng - lá cờ biểu tượng cho truyền thống “Quyết chiến, Quyết thắng” của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; vinh dự, tự hào gắn liền với trọng trách nặng nề về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, đòi hỏi cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ, nhân viên của Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa phải xác định quyết tâm, bứt phá mạnh mẽ, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Trong giai đoạn hiện nay, trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa được tổ chức, xây dựng theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiện đại; quy mô, tổ chức lực lượng, chức năng, nhiệm vụ được bổ sung nặng nề hơn; được trang bị nhiều loại vũ khí, phương tiện hiện đại, với thế bố trí chiến lược rộng hơn.

Giao nhiệm vụ cho Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa, Đại tướng Nguyễn Tân Cương lưu ý, Bộ Tư lệnh phải xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu,” giữ vững và phát huy thành tích của Binh chủng Pháo binh đã đạt được trong thời gian qua; nhanh chóng xây dựng, ban hành các quy chế, quy định trên từng mặt công tác; kịp thời bổ sung, hoàn thiện các phương án tác chiến, duy trì nghiêm nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, chế độ, quy định của đơn vị, sẵn sàng chiến đấu cao.

Cùng với việc tiếp tục huấn luyện cơ bản, đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu, Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa cần coi trọng huấn luyện thực hành, gắn với truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu cho bộ đội, nghiên cứu sâu, kỹ việc sử dụng pháo binh, tên lửa trong các cuộc xung đột gần đây để đưa vào huấn luyện, giáo dục-đào tạo; tập trung xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng các cấp thật sự trong sạch, vững mạnh, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam bày tỏ tin tưởng, với truyền thống gần 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và phát triển, với thời cơ mới, khí thế mới, quyết tâm mới, cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa sẽ hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.