(Ngày Nay) - Tối 4/9, buổi công chiếu phim “Mưa đỏ” để tri ân các Anh hùng liệt sỹ đã diễn ra tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. Hoạt động thu hút hàng ngàn người dân, du khách đến xem phim.

Từ lúc chập tối, đông đảo người dân đã tập trung về Thành cổ Quảng Trị - nơi yên nghỉ của hàng ngàn liệt sỹ để chờ đợi đến giờ chiếu phim. Trong không gian linh thiêng, mọi người đều tự nhủ “đi khẽ, nói nhẹ” và tuân thủ quy định của Ban quản lý Khu di tích.

Bà Nguyễn Thị Hồng, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị cho biết, khi có thông tin công chiếu phim “Mưa đỏ” tại Di tích Thành cổ Quảng Trị, bà cùng các thành viên trong gia đình rất háo hức và đón chờ để xem phim. Đây là hoạt động ý nghĩa không chỉ tri ân những Anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì độc lập dân tộc mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào, lòng yêu nước và tinh thần bất khuất của dân tộc, ngay tại vùng đất linh thiêng Quảng Trị Anh hùng.

Bà Cáp Thị Thiên Trang, Trưởng Ban Quản lý Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn và Thành cổ Quảng Trị cho biết, việc công chiếu phim “Mưa đỏ” tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị - bối cảnh tái hiện của bộ phim là hoạt động ý nghĩa. Ban Quản lý đã bố trí máy chiếu, màn hình led, ghế ngồi cho người dân, du khách, đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị để đảm bảo an ninh trật tự. Những ngày qua, bộ phim được nhân dân đón nhân nồng nhiệt, nhiều người sau khi xem phim đã đến Thành cổ Quảng Trị để dâng hương, hoa tri ân các Anh hùng liệt sỹ. Đặc biệt trong dịp nghỉ Lễ 2/9 năm nay, lượng khách đến di tích tăng kỷ lục, từ ngày 30/8-2/9, di tích đã đón gần 10.000 lượt khách.

Anh Nguyễn Thành Chung, xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị chia sẻ, xem phim “Mưa đỏ” giúp anh cảm nhận sâu sắc hơn về sự gian khổ, hy sinh anh dũng của các Anh hùng liệt sỹ cũng như hiểu hơn về sự kiện 81 ngày đêm lịch sử tại Thành cổ Quảng Trị. Những thước phim đã lấy đi nước mắt của người xem và cũng giúp mọi người hiểu hơn về giá trị hòa bình.

Phim “Mưa đỏ” được dựng từ kịch bản của nhà văn Chu Lai, do Nghệ sĩ ưu tú Đặng Thái Huyền, Phó Giám đốc phụ trách Nghệ thuật, Điện ảnh Quân đội nhân dân làm đạo diễn. Phim lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 - một trong những trận đánh khốc liệt nhất thế kỷ XX. Bộ phim kết hợp các cảnh quay thực địa và kỹ xảo điện ảnh hiện đại, giúp khán giả như hòa vào không khí trận chiến kéo dài suốt 81 ngày đêm. Bên cạnh đó, phim còn tái hiện Hội nghị Paris, nơi thể hiện bản lĩnh đối ngoại và chính nghĩa của Việt Nam, góp phần phản ánh toàn diện hành trình giành độc lập và hòa bình.

Công chiếu phim “Mưa đỏ” là hoạt động do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị phối hợp Điện ảnh Quân đội nhân dân tổ chức nhằm tri ân các Anh hùng liệt sỹ và nhân dân, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã phối hợp hỗ trợ đơn vị sản xuất phim điện ảnh ý nghĩa này. Không chỉ chiếu tại Di tích Thành cổ Quảng Trị, ngày 5/9, phim “Mưa đỏ” tiếp tục được chiếu miễn phí vào 9 giờ 30 phút và 13 giờ 30 phút tại rạp Rio CINEMAS, Vincom Plaza Đông Hà để phục vụ nhân dân, cán bộ, chiến sĩ trên địa bàn. Ngoài ra, đơn vị sẽ có buổi chiếu phim dành cho lãnh đạo, cán bộ các ban, ngành tỉnh vào 20 giờ ngày 5/9 hoặc 8 giờ ngày 6/9 tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.