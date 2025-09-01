Phim "Mưa đỏ" cán mốc doanh thu hơn 300 tỷ đồng

(Ngày Nay) - Phim chiến tranh về trận thành cổ Quảng Trị năm 1972 được dự kiến sẽ soán ngôi "top 5" của phim "Bộ tứ báo thủ" (332 tỷ đồng) do Trấn Thành đạo diễn.

"Mưa đỏ" đã thu hơn 305 tỷ đồng, tính đến sáng 31/8 theo thống kê của nền tảng Box Office Vietnam. Đây là kỷ lục chưa từng có của điện ảnh Việt đối với một phim đề tài chiến tranh, cạnh tranh trực tiếp với các tên tuổi hàng đầu như Trần Thành và Lý Hải.

Ngày 30/8, đại diện Box Office Vietnam nhận định: "Mưa đỏ" là bộ phim đầu tiên không phải do Trấn Thành làm đạo diễn thu được hơn 40 tỷ đồng/ngày. Trước đó chỉ có "Mai" và "Bộ tứ báo thủ" tạo ra doanh thu này.

"Bộ tứ báo thủ" cũng là phim Tết năm 2025, thu 325 tỷ đồng, cao nhất năm nay tính đến thời điểm hiện tại.

"Mưa đỏ" đang được xếp gần 5.000 suất chiếu mỗi ngày. Với sức nóng hiện tại cùng với kỳ nghỉ Quốc khánh (30/8-2/9) đang tiếp diễn, giới chuyên môn cho rằng phim sẽ vượt phim Tết nói trên để soán ngôi "top 1" phòng vé Việt năm nay, soán cả vị trí "top 5" doanh thu phim Việt nói chung.

Phim do Nhà nước đặt hàng, Nghệ sỹ Ưu tú, Thượng tá Đặng Thái Huyền làm đạo diễn, Điện ảnh Quân đội Nhân dân thực hiện, phối hợp với Galaxy Studio trong khâu phát hành quảng bá.

Kịch bản phim dựa trên tiểu thuyết "Mưa đỏ" của Đại tá, nhà văn Chu Lai, khắc họa sự khắc nghiệt của 81 ngày đêm quân giải phóng chiến đấu giữ thành Quảng Trị - một trong những cuộc chiến tạo tác động trực tiếp lên cuộc đàm phán hòa bình tại Paris lúc đó.

Phim trường được xây dựng dọc theo 500m bên dòng sông Thạch Hãn, quy mô rộng 500 ha. Đoàn phim phải tiến hành rà phá bom mìn, mất 15 tháng thiết kế và xây dựng phim trường trước khi quay.

Thời gian quay phim kéo dài đúng 81 ngày đêm giống như cuộc chiến thật, trải qua hai mùa nắng nóng và mưa rét khắc nghiệt. Các diễn viên vào vai chiến sỹ có một tháng tập luyện về kiến thức quân đội, kỹ năng người lính, các thử thách thể chất tại Củ Chi, sau đó dầm mưa rãi nắng dưới các chiến hào, ngâm mình tái hiện cảnh vượt sông để quay phim.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền khẳng định "Mưa đỏ" trên màn ảnh chỉ tái hiện một phần hiện thực và là một lát cắt của không khí chiến tranh khi ấy.

"Nếu khán giả cảm nhận được giá trị hòa bình có được ngày nay là sự đánh đổi của rất nhiều xương máu thế hệ cha anh đi trước, với tôi đã là điều rất trân quý mà 'Mưa đỏ' đã đạt được," đạo diễn nói.

Nhạc phim "Còn gì đẹp hơn" do ca sỹ Nguyễn Hùng (vai Hải) sáng tác và thể hiện, trở thành một trong những ca khúc được lồng nhạc nền nhiều nhất trên mạng xã hội gần đây.

Xem phim, nhiều cựu chiến binh trận thành cổ dành lời khen cho bộ phim. Cựu chiến binh Nguyễn Văn Hợi của tiểu đoàn K3 Tam Đảo xúc động: “Thành cổ mỗi chiều rộng 500m thôi nhưng riêng tiểu đoàn chúng tôi nằm lại hơn 1.000 người. Xem phim chúng tôi không cầm được nước mắt vì nghĩ đến những đồng đội của mình.”

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên của phim "Địa đạo" nhận xét nếu so với phim chiến tranh của quốc tế, các nhà làm phim trong nước còn gặp nhiều khó khăn và phải nỗ lực nhiều. Song ông công nhận phim khó thực hiện, đặc biệt ở những cảnh cận chiến, quy mô ấn tượng...

Đạo diễn này kỳ vọng những thành công ở thể loại phim chiến tranh gần đây sẽ góp phần phát triển mảng phim này, tiếp nối di sản của các bậc tiền bối, trở thành một phần quan trọng trong đời sống văn hóa ở Việt Nam.