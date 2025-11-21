Công điện tiếp theo của Thủ tướng về tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ đặc biệt lớn tại khu vực Trung Bộ

(Ngày Nay) - Tối 20/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ban hành công điện tiếp theo về việc tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ đặc biệt lớn tại khu vực Trung Bộ (Công điện số 225/CĐ-TTg).

Thủ tướng Chính phủ điện: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Khánh Hòa; Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia.

Công điện nêu: Trong mấy ngày vừa qua, tại khu vực đã xảy ra mưa rất lớn trên diện rộng, lũ trên các sông ở Quảng Trị đến Khánh Hòa đều vượt báo động 2 đến báo động 3, nhiều nơi trên báo động 3, đặc biệt trên một số sông ở Đắk Lắk, Khánh Hòa vượt mức lũ lịch sử trong nhiều năm qua (lũ trên sông Ba tại trạm Củng Sơn thuộc tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1993 tới 1,09m). Mưa lớn, lũ đặc biệt lớn, kết hợp với thủy triều cao đã gây ngập lụt hết sức nghiêm trọng (theo tổng hợp của Bộ Nông nghiệp và Môi trường có trên 52.000 ngôi nhà tại hơn 128 xã, phường thuộc các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng bị ngập sâu); nhiều khu dân cư bị ngập sâu, nước chảy xiết gây chia cắt, cô lập, có nơi còn chưa thể tiếp cận được, có nguy cơ thiếu lương thực, thực phẩm trong những ngày tới.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống, ứng phó với mưa lũ từ sớm, từ xa, bám sát diễn biến tình hình (Thủ tướng Chính phủ có 5 công điện chỉ đạo; theo phân công của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng trực tiếp chủ trì họp với các bộ, ngành, địa phương và trực tiếp đi kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo ứng phó mưa lũ). Cả hệ thống chính trị, đặc biệt là lực lượng quân đội, công an, chính quyền địa phương và nhân dân đã quyết liệt, khẩn trương hành động kịp thời, góp phần hạn chế thiệt hại; các địa phương đã chủ động tổ chức di dời, sơ tán 18.408 hộ, với 61.035 người tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt qua đó đã góp phần quan trọng bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Tuy nhiên, do mưa lũ lịch sử, tình hình lũ, lụt còn diễn biến rất phức tạp, đặc biệt nguy cơ lũ quét, sạt lở đất rất cao.

Để khẩn trương ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh khu vực Trung Bộ, nhất là các tỉnh: Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng tiếp tục tập trung chỉ đạo ứng phó và khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Công điện số 217/CĐ-TTg ngày 16/11/2025; số 218/CĐ-TTg ngày 16/11/2025; số 219/CĐ-TTg ngày 17/11/2025; số 222/CĐ-TTg ngày 19/11/2025; số 223/CĐ-TTg ngày 20/11/2025, trong đó:

Các cấp ủy, chính quyền địa phương phải tập trung tổng lực, huy động mọi lực lượng, phương tiện và bằng mọi biện pháp, theo mọi hướng khẩn trương tiếp cận cho được tất cả các khu dân cư còn bị cô lập và ngập sâu để cứu người, tuyệt đối không được để tình trạng người dân bị cô lập trong nhà, trên nóc nhà kêu cứu mà không được cứu giúp kịp thời.

Phải cung cấp khẩn cấp đầy đủ lương thực, cơm ăn, nước uống và các nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân; huy động lực lượng Thanh niên, Phụ nữ để tổ chức nấu ăn và phân phát đến người dân; chủ động sơ tán dân đến nơi an toàn nhất, sẵn sàng nhường lại các trụ sở công sở (kể cả trụ sở Công an, Bộ đội nếu cần) để làm nơi tạm trú và phải chăm sóc dân tận tình.

Tổ chức thăm hỏi, động viên và triển khai ngay các chính sách hỗ trợ tốt nhất theo quy định trong khả năng có thể đối với các gia đình bị thiệt hại, nhất là gia đình có người chết, mất tích, gia đình có nhà bị sập đổ, trôi, hư hỏng.

Tập trung chỉ đạo rà soát, đánh giá, thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Các Bộ Quốc phòng, Công an: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc duy trì và huy động tối đa lực lượng, phương tiện để thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; phối hợp chặt chẽ với địa phương cử lực lượng hỗ trợ hậu cần (nấu ăn, vận chuyển nhu yếu phẩm) và sẵn sàng nhường lại cơ sở vật chất làm nơi sơ tán tạm thời, đảm bảo an toàn và đủ điều kiện sinh hoạt cho người dân.

Các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương phối hợp chặt chẽ, tiếp tục rà soát, hướng dẫn vận hành các hồ chứa nước (thủy lợi, thủy điện) một cách an toàn và hợp lý, ưu tiên giảm xả lũ xuống hạ du để giảm thiểu tối đa thiệt hại cho người dân; khôi phục cung cấp điện cho sản xuất, sinh hoạt ngay sau lũ.

Các Bộ Xây dựng và Công an: Phối hợp với Công an các địa phương rà soát, kiểm tra, và cấm đường, hạn chế người dân đi lại ở các tuyến đường giao thông có nguy cơ sạt lở hoặc ngập sâu nguy hiểm. Cán bộ, lãnh đạo địa phương phải chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để xảy ra sự cố sạt lở, tai nạn gây thiệt hại về tính mạng và tài sản do thiếu kiểm soát hoặc cấm đường không kịp thời.

Bộ Khoa học và Công nghệ, các Tập đoàn VNPT, Viettel, Mobifone khẩn trương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khắc phục ngay các sự cố về thông tin liên lạc tại các vùng bị ảnh hưởng nặng, đảm bảo thông tin thông suốt phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và cứu hộ.

Bộ Y tế khẩn trương hỗ trợ ngay thuốc, vật tư, hóa chất vệ sinh cho các địa phương. Chỉ đạo lực lượng y tế cơ sở khẩn trương hướng dẫn công tác vệ sinh môi trường sau lũ và phòng chống dịch bệnh ngay khi nước rút.

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các cơ sở giáo dục và lãnh đạo địa phương phải ưu tiên hàng đầu việc bảo đảm an toàn cho học sinh. Chỉ cho phép học sinh đến trường khi đã thấy an toàn tuyệt đối; nếu chưa an toàn, phải chủ động cho học sinh nghỉ học và tổ chức học bù sau để đảm bảo an toàn tính mạng cho học sinh.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp chặt chẽ với các địa phương, khẩn trương thống kê toàn bộ thiệt hại về người, tài sản, hạ tầng để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tài chính xuất cấp, hỗ trợ gạo, vật tư theo đề nghị của các địa phương; nghiên cứu, tham mưu Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định hỗ trợ kinh phí cho các địa phương, trước mắt cho tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng mỗi tỉnh khoảng 200 tỷ đồng; Gia Lai, Đắk Lắk mỗi tỉnh khoảng 150 tỷ đồng, hoàn thành ngay trong ngày 20 tháng 11 năm 2025. Giao Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo tổ chức vận chuyển gạo đến cho nhân dân.

Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia theo dõi sát tình hình, chủ động điều phối, huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương khắc phục sự cố sạt lở đất và triển khai ứng phó với mưa lũ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Thủ tướng Chính phủ kêu gọi sự giúp đỡ, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau của nhân dân, các nhà hảo tâm với tinh thần "tình dân tộc, nghĩa đồng bào, ai có gì giúp nấy, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, ai có công giúp công, ai có của giúp của, thuận ở đâu giúp ở đó".

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đi kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Gia Lai; Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đi kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Đắk Lắk; Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đi kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh: Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Các cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục bám sát tình hình, phản ánh và thông tin đầy đủ cho nhân dân, đồng thời hướng dẫn kỹ năng phòng chống thảm họa thiên tai cho các lực lượng chức năng và người dân.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương nghiêm túc, quyết liệt triển khai thực hiện Công điện này.