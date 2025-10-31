Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN giữ vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển toàn khu vực

(Ngày Nay) - Sáng 31/10, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tuyên truyền về Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN (ASCC). Đây là sự kiện truyền thông được Bộ Nội vụ tổ chức hằng năm nhằm cập nhật thông tin, góp phần nâng cao nhận thức về ASEAN nói chung và Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN nói riêng.

Dự Hội nghị có đại diện Bộ Ngoại giao; các bộ, ngành thuộc Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN tại Việt Nam; đại diện Đại sứ quán các nước ASEAN tại Việt Nam.

Ông Lưu Quang Tuấn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nội vụ cho biết, năm 2025 đánh dấu tròn một thập kỷ thành lập và xây dựng Cộng đồng ASEAN vì mục tiêu hòa bình, ổn định và phát triển. Với 15 cơ quan chuyên ngành, phụ trách nhiều lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân, Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển của từng quốc gia cũng như toàn khu vực. Trong tiến trình này, ASEAN và các quốc gia thành viên luôn chú trọng công tác tuyên tuyền, nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức và người dân, đặc biệt là các bạn trẻ, thanh niên, học sinh, sinh viên ASEAN.

ASEAN hiện nay chưa phải là khu vực phát triển nhất nhưng là một trong những khu vực năng động nhất, triển vọng nhất và trẻ trung nhất. Có được ưu thế này chính là bởi ASEAN đang trong thời kỳ cơ cấu dân số vàng, có một đội ngũ thanh niên đông đảo, ưu tú, không ngừng nỗ lực trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để thích ứng và làm chủ tương lai.

Ông Tuấn chia sẻ, năm 2025 là một năm nhiều ý nghĩa đối với Việt Nam khi đất nước kỷ niệm 30 năm gia nhập ASEAN. Năm nay, Việt Nam ở giai đoạn đầu của cuộc cách mạng đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đặc biệt là mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã chính thức đi vào hoạt động từ 1/7/2025 để phục vụ tốt hơn cho người dân. Những cải cách, những đổi mới tiến bộ trong những tháng vừa qua sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam tham gia ngày càng chủ động và tích cực hơn trong ASEAN, đặc biệt là việc triển khai Tầm nhìn ASEAN 2045 nói chung và Kế hoạch chiến lược của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN nói riêng.

Sau phiên khai mạc, đại biểu đã được nghe các thông tin cập nhật về tình hình hợp tác ASEAN và sự tham gia của Việt Nam trên cả ba Trụ cột Cộng đồng ASEAN trong năm 2025; cập nhật việc xây dựng các cam kết của Việt Nam trong Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN.

Cập nhật thông tin về hợp tác chính trị - an ninh ASEAN 2025, Đại sứ Trần Đức Bình, Vụ trưởng Vụ ASEAN, Bộ Ngoại giao cho biết, tháng 5/2025, tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 46, các nhà lãnh đạo ASEAN đã thông qua Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, cùng với việc kết nạp Timor Leste trở thành thành viên thứ 11 của ASEAN, đã tạo ra động lực mới, không gian mới cho phát triển của Cộng đồng ngày càng vững mạnh hơn.

Theo Đại sứ Trần Đức Bình, Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN 2025 được đưa vào triển khai năm 2015 với mục tiêu xây dựng cộng đồng dựa trên luật lệ, lấy người dân làm trung tâm; xây dựng khu vực hòa bình, an ninh và ổn định; phát huy vai trò trung tâm của ASEAN; tăng cường năng lực thể chế. Trong Kế hoạch tổng thể có 290 dòng hành động. Kiểm điểm cuối kỳ cho thấy, về lượng, tỷ lệ hoàn thành cao, đến nay, đã thực hiện được 289 dòng hành động (đạt 99,6%). Mười năm qua, có tổng số 1.492 hoạt động và kết quả đã được ghi nhận trong thực hiện 289 dòng hành động này.

Về chất, qua đánh giá, có 47% hoạt động có tác động cao, 42% có tỷ lệ trung bình, trung bình 9/10 hoạt động có tác động lâu dài tới ASEAN, có thể tiếp tục được triển khai thời gian tới. Kết quả thực hiện Kế hoạch có ý nghĩa chiến lược là đã củng cố môi trường hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực, duy trì vai trò trung tâm của ASEAN ở khu vực, trong các cơ chế.

ASEAN đã liên tục có những điều chỉnh để đáp ứng và thích nghi với những thay đổi chiến lược của môi trường.

Tuy nhiên, Vụ trưởng Vụ ASEAN cũng cho biết, vẫn còn những hạn chế về nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi và giám sát, hiệu quả điều phối liên ngành và liên trụ cột, việc triển khai có lúc, có nơi bị dàn trải.

Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu tham gia trả lời các câu hỏi trắc nghiệm nâng cao nhận thức về ASEAN; trao đổi và thảo luận về các giải pháp thúc đẩy hơn nữa các hoạt động truyền thông về ASEAN trong thời gian tới.

Theo Bộ Nội vụ, với vai trò là Cơ quan chủ trì Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN tại Việt Nam, Bộ sẵn sàng hỗ trợ và phối hợp với các bộ, ngành thuộc Cộng đồng và các trường đại học trong các hoạt động liên quan nhằm thúc đẩy vai trò và sự tham gia của các bên liên quan trong tiến trình ASEAN triển khai Tầm nhìn 2045 cùng các Kế hoạch chiến lược, góp phần vào sự phát triển của đất nước, tăng cường vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế.