Những cử tri “đặc biệt” trong ngày hội non sông

(Ngày Nay) - Trong không khí trang trọng của ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nhiều hình ảnh xúc động đã ghi lại tinh thần trách nhiệm của cử tri ở mọi thế hệ.

Từ những cụ già trăm tuổi đến những cử tri trẻ lần đầu cầm lá phiếu, tất cả đều chung một niềm tự hào và ý thức sâu sắc về quyền, nghĩa vụ công dân trong ngày hội non sông.

Tự hào lần đầu tiên đi bầu cử

Tại khu vực bỏ phiếu đặt ở chùa Phổ Giác - Đơn vị bầu cử số 6, không khí ngày bầu cử trở nên rộn ràng khi nhiều cử tri trẻ lần đầu tiên tham gia bầu cử. Trong số đó, Phạm Gia Huy, 19 tuổi, cử tri ở ngõ Linh Quang, không giấu được niềm vui và sự xúc động khi lần đầu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Huy chia sẻ, khoảnh khắc cầm lá phiếu trên tay khiến em cảm nhận rõ ràng hơn về sự trưởng thành và trách nhiệm của bản thân đối với xã hội.

“Em thấy rất tự hào và vui khi mình đã trưởng thành hơn, với lá phiếu của mình, em ý thức về trách nhiệm của mình trong việc tham gia bầu ra những người đại diện cho nhân dân, nói lên tiếng lòng của nhân dân, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp và vững mạnh hơn”, Huy bày tỏ.

Bởi thế, cùng với tâm thế háo hức, nam cử tri trẻ đã dành thời gian tìm hiểu kỹ thông tin về các ứng cử viên trước ngày bầu cử, để lá phiếu của bản thân thực sự có trách nhiệm.

Hình ảnh những cử tri trẻ như Gia Huy nghiên cứu kỹ thông tin, nghiêm túc lựa chọn đại biểu cho thấy tinh thần dân chủ và ý thức công dân đang được hun đúc mạnh mẽ trong thế hệ trẻ.

Người cao tuổi nêu gương trách nhiệm

Nếu các cử tri trẻ mang đến bầu không khí tươi mới, thì những cử tri cao tuổi lại mang theo sự điềm đạm, gương mẫu và tinh thần trách nhiệm đáng trân trọng.

Tại nhiều khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường, hình ảnh các cụ cao tuổi được người thân đưa đến điểm bỏ phiếu từ sớm đã trở thành nét đẹp đặc biệt trong ngày hội toàn dân.

Tiêu biểu là cụ Ngô Thị Thìn, 100 tuổi, sống tại ngách Quang Linh. Dù tuổi đã cao, cụ vẫn mong muốn trực tiếp đến khu vực bỏ phiếu tại chùa Phổ Giác để thực hiện quyền bầu cử của mình. Đối với cụ Thìn, việc tham gia bầu cử không chỉ là quyền và nghĩa vụ công dân mà còn là niềm vinh dự và trách nhiệm đối với đất nước.

“Tôi muốn trực tiếp tự bỏ lá phiếu bầu của mình nhằm bầu ra những người đại biểu cho nhân dân, tham gia quyết định các chính sách quan trọng, góp phần đưa đất nước phát triển”, cụ Thìn chia sẻ.

Tại khu vực bỏ phiếu số 28, sự xuất hiện của nhạc sĩ Doãn Nho, 91 tuổi, cũng khiến nhiều cử tri xúc động. Dù tuổi cao, ông vẫn trực tiếp đến điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Hình ảnh người nhạc sĩ già chậm rãi bước vào khu vực bỏ phiếu, cẩn trọng lựa chọn ứng viên rồi tự tay bỏ lá phiếu của mình đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với nhiều người có mặt.

Đồng thời, tại nhiều tổ bầu cử trên địa bàn phường, các cử tri cao tuổi khác cũng tích cực tham gia bỏ phiếu từ sớm như cụ Nguyễn Thị Thân (93 tuổi), cụ Nguyễn Thị Xuân Thẩm hay cử tri Bùi Thị Lê (99 tuổi). Dù sức khỏe có phần hạn chế, các cụ vẫn mong muốn trực tiếp tham gia ngày hội dân chủ của đất nước.

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám Đỗ Trọng Nam - Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử phường, nhằm bảo đảm mọi cử tri đều có điều kiện thực hiện quyền bầu cử theo quy định của pháp luật, các tổ bầu cử trên địa bàn phường đã chủ động triển khai hòm phiếu phụ đến tận nơi ở của những cử tri già yếu hoặc gặp khó khăn trong việc đi lại.

Tại khu vực bỏ phiếu số 11, tổ bầu cử đã mang hòm phiếu phụ đến nhà cụ Dương Thị Bính, 100 tuổi, tại khu tập thể Văn Chương. Do sức khỏe không cho phép di chuyển đến điểm bỏ phiếu, cụ Bính được hướng dẫn thực hiện quyền bầu cử ngay tại nhà theo đúng quy định.

Khi tự tay bỏ lá phiếu của mình vào hòm phiếu, cụ Bính không giấu được sự xúc động và vui mừng. Với cụ, việc vẫn được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong ngày bầu cử là niềm hạnh phúc lớn, thể hiện sự quan tâm của Nhà nước và chính quyền địa phương đối với mọi cử tri.

Từ cử tri trẻ lần đầu cầm lá phiếu đến những cụ già trăm tuổi trực tiếp tham gia bỏ phiếu, tất cả đã tạo nên những hình ảnh đẹp trong ngày hội non sông tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ở đó, mỗi lá phiếu không chỉ là quyền lợi mà còn là sự gửi gắm niềm tin, trách nhiệm và kỳ vọng của người dân đối với các đại biểu.