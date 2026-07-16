Công viên Lê Thị Riêng ngày 16/7: Tiếp tục mở rộng hố tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Tuy nhiên, trong ngày hôm nay 16/7, lực lượng tìm kiếm chưa tiến hành quy tập hài cốt mà tập trung mở rộng thêm diện tích rãnh mộ. Do vị trí mở rộng rãnh mộ ở phía sau bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ gặp nhiều khó khăn, đội tìm kiếm đã tạm dừng để gia cố, đảm bảo an toàn cho lực lượng và phương tiện trong quá trình thi công, phục vụ công tác tìm kiếm trong những ngày tiếp theo.
Máy xúc đang mở rộng hố tìm kiếm. Phía sau tấm tôn là hồ nước
Cũng trong ngày, rãnh mộ đã được đội tìm kiếm mở rộng về phía hồ nước. Theo đánh giá ban đầu, sau khi bóc lớp đất bề mặt, lực lượng tìm kiếm phát hiện nhiều lớp “đất tạm”, đây là dấu hiệu cho thấy khu vực vừa mở rộng có khả năng có hài cốt liệt sĩ bên dưới. Tổng khối lượng đất đào, sàng lọc trong ngày đạt hơn 30 m³.
Các chiến sĩ trong Đội tìm kiếm quy tập hài cốt liêt sĩ dọn dẹp mặt bằng cho việc tìm kiếm trong những ngày tới
Dự kiến trong ngày mai 17/7, Bộ Tư lệnh Thành phố sẽ tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
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