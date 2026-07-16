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Công viên Lê Thị Riêng ngày 16/7: Tiếp tục mở rộng hố tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Trọng Thịnh In bài viết
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(Ngày Nay) -Ngày 16/7, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng theo đúng kế hoạch.
Thi hài liệt sĩ tìm thấy được bảo quản trong quách tại Nhà lưu niệm các liệt sĩ
Thi hài liệt sĩ tìm thấy được bảo quản trong quách tại Nhà lưu niệm các liệt sĩ

Tuy nhiên, trong ngày hôm nay 16/7, lực lượng tìm kiếm chưa tiến hành quy tập hài cốt mà tập trung mở rộng thêm diện tích rãnh mộ. Do vị trí mở rộng rãnh mộ ở phía sau bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ gặp nhiều khó khăn, đội tìm kiếm đã tạm dừng để gia cố, đảm bảo an toàn cho lực lượng và phương tiện trong quá trình thi công, phục vụ công tác tìm kiếm trong những ngày tiếp theo.

Công viên Lê Thị Riêng ngày 16/7: Tiếp tục mở rộng hố tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ảnh 1

Máy xúc đang mở rộng hố tìm kiếm. Phía sau tấm tôn là hồ nước

Cũng trong ngày, rãnh mộ đã được đội tìm kiếm mở rộng về phía hồ nước. Theo đánh giá ban đầu, sau khi bóc lớp đất bề mặt, lực lượng tìm kiếm phát hiện nhiều lớp “đất tạm”, đây là dấu hiệu cho thấy khu vực vừa mở rộng có khả năng có hài cốt liệt sĩ bên dưới. Tổng khối lượng đất đào, sàng lọc trong ngày đạt hơn 30 m³.

Công viên Lê Thị Riêng ngày 16/7: Tiếp tục mở rộng hố tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ảnh 2

Các chiến sĩ trong Đội tìm kiếm quy tập hài cốt liêt sĩ dọn dẹp mặt bằng cho việc tìm kiếm trong những ngày tới

Dự kiến trong ngày mai 17/7, Bộ Tư lệnh Thành phố sẽ tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Trọng Thịnh
Bộ Tư lệnh Thành phố Công viên Lê Thị Riêng Hài cốt liệt sĩ Anh hùng liệt sĩ

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