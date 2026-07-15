Công viên Lê Thị Riêng ngày 15/7: Tìm thấy 19 hài cốt và 1 bộ hài cốt tập thể liệt sĩ

(Ngày Nay) -Trong ngày 15/7, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đã có những bước tiến mạnh mẽ khi lực lượng tìm kiếm phát hiện thêm 19 bộ hài cốt và 1 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM, tại khu vực gần bia tưởng niệm các liệt sĩ trong Công viên Lê Thị Riêng, trong ngày 15/7 Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục tiến hành đào hơn 50 m³ đất, tìm kiếm, phát hiện, cất bốc và quy tập được 19 bộ hài cốt liệt sĩ, 1 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể cùng 13 bộ di vật kèm theo.

Cũng theo ghi nhận tại hiện trường, nhiều hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trong ngày 15/7 còn khá nguyên vẹn; nhiều bộ còn giữ được các mẫu xương nhỏ và các phần xương trong tình trạng tương đối tốt. Theo đánh giá của các chuyên gia tìm kiếm, đây là tín hiệu tích cực, thuận lợi cho việc triển khai lấy mẫu ADN từng hài cốt nhằm xác minh danh tính liệt sĩ.

Đặc biệt, qua quá trình tìm kiếm, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đã mở rộng hố đào với quy mô lớn, kéo dài từ hồ nước thuộc Nhà lưu niệm các liệt sĩ đến gần bia tưởng niệm. Qua khảo sát thực tế, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục mở rộng thêm hố đào trong những ngày tới.