“Crescendo - Giao hưởng kết nối” - Dấu ấn đặc biệt giữa lòng Thành phố Sáng tạo

(Ngày Nay) - Tối ngày 4/7, tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Tượng đài Vua Lý Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Crescendo - Giao hưởng kết nối” sẽ chính thức diễn ra trong khuôn khổ Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Crescendo 2026.

Chương trình do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long phối hợp với Công ty Cổ phần Biểu diễn Âm nhạc Nghệ thuật Tỏa Sáng tổ chức thực hiện. Đêm hòa nhạc có sự tham gia của Crescendo Festival Orchestra cùng đông đảo nghệ sĩ, giáo sư, chuyên gia âm nhạc và những tài năng trẻ xuất sắc đến từ Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới.

Đây là một trong những sự kiện nghệ thuật trọng điểm của Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Crescendo 2026, được tổ chức tại không gian mở bên hồ Hoàn Kiếm - trái tim của Thủ đô Hà Nội. Lựa chọn Nhà Bát Giác làm sân khấu chính cho đêm diễn, chương trình hướng tới việc đưa nghệ thuật giao hưởng đến gần hơn với công chúng, để âm nhạc hàn lâm hòa vào nhịp sống thường nhật của người dân Thủ đô và du khách. Qua đó, sự kiện cũng góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố Vì hòa bình, Thành phố Sáng tạo và là điểm đến của những sự kiện văn hóa quốc tế.

Đêm hòa nhạc quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi trong nước và quốc tế: G.S, nghệ sĩ piano huyền thoại người Nhật Bản Rintaro Akamatsu; nhạc trưởng Daniel Park (Hàn Quốc); nhạc trưởng trẻ Dustin Tiêu (Việt Nam); PGS.TS Nguyễn Huy Phương (piano); TS Nguyễn Trinh Hương (piano); nghệ sĩ Trịnh Minh Hiền (violin); NSƯT, nghệ sĩ Dương Minh Chính (violin); nghệ sĩ Lê Thu (guitar); nghệ sĩ Nguyễn Khắc Hòa (opera); nghệ sĩ Nguyễn Mỹ Dung (piano); ca sĩ Khánh Linh; ca sĩ Trần Nguyễn Kim Ngân, cùng sự góp mặt của các tài năng trẻ xuất sắc đến từ Liên hoan và các nghệ sĩ đến từ Áo, Trung Quốc, Brunei.

Không đơn thuần là một đêm trình diễn nối tiếp các tiết mục, “Crescendo - Giao hưởng kết nối” được dàn dựng như một hành trình âm nhạc, dẫn dắt người nghe đi qua nhiều miền cảm xúc, từ sức sống mùa hè đến hồn cốt dân tộc, từ giao lưu quốc tế trở về với Hà Nội thân thương, để khép lại bằng thông điệp hòa bình chung của nhân loại.

Mở đầu đêm diễn là bản “Summer” (Mùa hè) của Antonio Vivaldi, qua phần trình diễn của nghệ sĩ violin Trịnh Minh Hiền cùng dàn nhạc giao hưởng, mang đến không khí sôi động, tràn đầy sức sống của mùa hè Hà Nội bên hồ Hoàn Kiếm. Từ nhịp mở đầu rộn rã ấy, khán giả được dẫn dắt vào những giai điệu mang đậm bản sắc dân tộc. “Một vòng Việt Nam” vang lên dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng gen Z tài năng đến từ Thành phố Hồ Chí Minh - Dustin Tiêu. Tiếp nối là ca khúc kết nối tình hữu nghị quốc tế “Hello Việt Nam”, qua tiếng hát của Shamiyeh Christina - tài năng trẻ đến từ nước Áo, cái nôi âm nhạc của thế giới, cùng Nguyễn Hữu Quân (Việt Nam), hai gương mặt trẻ xuất sắc của Liên hoan, gửi gắm lời chào nồng hậu đến bạn bè quốc tế.

Hòa nhạc tiếp tục đưa khán giả và bạn bè quốc tế chu du khắp Việt Nam qua những làn điệu dân ca quen thuộc. “Trống cơm” của nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc, được chuyển soạn cho song tấu piano, vang lên dưới những ngón đàn điêu luyện của PGS.TS Nguyễn Huy Phương và TS Nguyễn Trinh Hương. Tiếp đến là làn điệu dân ca Quan họ Bắc Ninh “Qua cầu gió bay” qua bản chuyển soạn và trình diễn guitar của nghệ sĩ Lê Thu - người con xa xứ vừa trở về Việt Nam sau chuyến lưu diễn dài ngày từ Mỹ đến châu Âu. Và có lẽ, giai điệu dân ca được đông đảo du khách, bạn bè quốc tế biết đến và yêu thích nhất chính là “Bèo dạt mây trôi”, do tài năng piano nhí 13 tuổi Nguyễn Minh Việt - Giải Nhất Crescendo International Music Festival & Competition 2025 - trình diễn cùng dàn nhạc.

Không gian âm nhạc tiếp tục được mở rộng ra thế giới với những tác phẩm kinh điển: “The Nightingale” (Họa mi) của Alexander Alyabiev, qua giọng ca soprano Trần Nguyễn Kim Ngân, và trích đoạn opera nổi tiếng “Largo al factotum” trong vở “Il Barbiere di Siviglia” (Người thợ cạo thành Seville) của Gioachino Rossini, qua phần trình diễn của nghệ sĩ opera Nguyễn Khắc Hòa.

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là phần trình diễn của ca sĩ Khánh Linh với ca khúc “Bài ca hy vọng”. Tiếp nối mạch cảm xúc ấy, tác phẩm “Miền Nam quê hương ta ơi” của nhạc sĩ Huy Du, qua phần biểu diễn của PGS.TS Nguyễn Huy Phương và NSƯT Dương Minh Chính, đưa khán giả đến với miền Nam yêu dấu, trước khi hành trình âm nhạc quay trở về với Hà Nội qua tác phẩm “Người Hà Nội” - một concerto cho hai piano, được hai nghệ sĩ quốc tế thể hiện: huyền thoại piano Nhật Bản, GS. Rintaro Akamatsu, và nghệ sĩ piano Guorong Liang (Trung Quốc), cùng dàn nhạc giao hưởng. Tiếp đó là một ca khúc đậm chất Brunei do nhóm nghệ sĩ đến từ Hiệp hội Âm nhạc Hoàng gia Brunei trình diễn, mang đến tinh thần giao lưu và kết nối các nền văn hóa.

Khép lại đêm hòa nhạc là ca khúc nổi tiếng thế giới “We are the world”, với sự góp mặt của toàn bộ dàn nhạc, dàn hợp xướng thiếu nhi, các nghệ sĩ khách mời quốc tế, các nghệ sĩ tham gia chương trình và những tài năng trẻ xuất sắc của Crescendo 2026. Tiết mục đồng diễn khép lại chương trình như một lời nhắn gửi chung: thông điệp về hòa bình, về tình hữu nghị và sự kết nối giữa các dân tộc, được cất lên bằng ngôn ngữ chung của âm nhạc.

Với quy mô quốc tế, sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi cùng một chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, “Crescendo - Giao hưởng kết nối” hứa hẹn sẽ trở thành một dấu ấn đặc biệt trong đời sống văn hóa nghệ thuật của Thủ đô, góp phần khẳng định vị thế của Hà Nội là điểm đến của các sự kiện âm nhạc và giao lưu văn hóa quốc tế.

“Crescendo - Giao hưởng kết nối” Thời gian: 18h30 - 20h30, ngày 04/7/2026 Địa điểm: Nhà Bát Giác - Vườn hoa Tượng đài Vua Lý Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội Cơ quan chỉ đạo: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao Đơn vị tổ chức: Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long; Công ty Cổ phần Biểu diễn Âm nhạc Nghệ thuật Tỏa Sáng