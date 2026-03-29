Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam hỗ trợ các địa phương chuyển đổi số trong năm 2026

(Ngày Nay) - Cục có kế hoạch hỗ trợ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch, tạo môi trường kết nối liên thông hệ thống thông tin quản lý du lịch của các địa phương, doanh nghiệp đồng bộ với Trung ương...
Công nghệ số là một trong những "bệ đỡ" để du lịch Việt bứt phá. Ảnh minh họa.

Kế hoạch tổ chức tập huấn, đào tạo và triển khai chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch năm 2026 vừa được Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam ban hành, nhằm triển khai đồng bộ và hiệu quả các định hướng, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về chuyển đổi số trong hoạt động du lịch giai đoạn mới.

Theo kế hoạch, Cục Du lịch sẽ hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương và doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng hiệu quả các nền tảng số dùng chung của ngành, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, nâng cao hiệu quả quản lý điểm đến, hoạt động kinh doanh và gia tăng trải nghiệm của khách du lịch.

Tại các chương trình tập huấn, các địa phương, doanh nghiệp sẽ được giới thiệu tổng quan về chuyển đổi số ngành du lịch; hệ sinh thái nền tảng số dùng chung; hướng dẫn sử dụng các ứng dụng, hệ thống phục vụ quản lý và kinh doanh du lịch; bảo đảm an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu và tuân thủ quy định pháp luật trong quá trình triển khai chuyển đổi số; trao đổi kinh nghiệm, thảo luận các khó khăn, vướng mắc và giải pháp tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn từng địa phương, đơn vị.

Đi vào các ứng dụng cụ thể, Cục sẽ hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước về du lịch tại địa phương, các khu, điểm du lịch, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, bảo tàng, danh thắng, khu vui chơi giải trí, cơ sở y tế, khu du lịch nghỉ dưỡng/spa… triển khai ứng dụng Thẻ du lịch thông minh; các điểm chấp nhận thanh toán Thẻ du lịch thông minh; Hệ thống vé điện tử “Trực tuyến - Liên thông - Đa phương thức;” Hệ thống thuyết minh đa phương tiện (Multimedia Guide); Quản lý tour điện tử; ứng dụng cho loại hình du lịch y tế; Kết nối liên thông dữ liệu du lịch; Truyền thông, quảng bá du lịch trên các website và mạng xã hội của Cục Du lịch…

Dự kiến, hội thảo triển khai thí điểm sẽ được khởi động tại tỉnh Hà Tĩnh, tiếp đó là các chương trình tập huấn diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa, thành phố Cần Thơ, tỉnh Ninh Bình với sự tham dự của các địa phương, đơn vị trong khu vực.

Chương trình tập huấn được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển biến trong nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực cho cán bộ của cơ quan quản lý du lịch ở địa phương, cộng đồng doanh nghiệp về chuyển đổi số trong hoạt động du lịch, ứng dụng công nghệ phát triển du lịch thông minh, đồng thời hỗ trợ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch, tạo môi trường kết nối liên thông hệ thống thông tin quản lý du lịch của các địa phương, doanh nghiệp đồng bộ với Trung ương.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cùng toàn ngành đang tập trung triển khai nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh đồng bộ, thống nhất theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết 82/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững và Chỉ thị 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển du lịch toàn diện, nhanh, bền vững thời gian tới.

