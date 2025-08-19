“Cuộc đổ bộ” của hơn 3.000 cá thể rùa biển quý tại bãi biển Panama

(Ngày Nay) - Bộ Môi trường của Panama (Miambiente) hôm 18/8 (giờ địa phương) cho biết khoảng gần 3.300 con rùa biển Kemp's Ridley (Lepidochelys kempii) - loài rùa biển hiếm và thuộc diện nguy cấp - đã đồng loạt kéo về một bãi biển ở Thái Bình Dương của Panama để đẻ trứng.
Ảnh minh hoạ
Phát biểu của Bộ trưởng Môi trường Panama, ông Juan Carlos Navarro cho biết sự xuất hiện của hàng nghìn con rùa biển Kemp's Ridley diễn ra tại bãi biển La Marinera thuộc tỉnh Los Santos, cách thủ đô Panama hơn 350 km về phía Tây. Khu vực này được công nhận là Khu Bảo tồn từ năm 2010, trở thành một trong những “thánh địa tự nhiên” quan trọng của quốc gia. Việc “đổ bộ” của hàng nghìn con rùa biển đến đây cho thấy Panama là một khu bảo tồn thiên nhiên đặc quyền, đóng vai trò then chốt trong việc bảo tồn loài này ở Thái Bình Dương và Caribe. Do đó, quốc gia Trung Mỹ này cần có trách nhiệm bảo vệ những loài vốn đang phải đối mặt với những mối đe dọa toàn cầu chưa từng có.

Theo Miambiente, mỗi con rùa cái Kemp's Ridley thường đẻ từ 100 - 120 trứng. Sau khoảng 45 ngày ấp, rùa con sẽ nở và hướng ra biển tìm sự sống. Hiện tượng di cư hàng loạt con rùa cùng lên bãi đẻ trứng là một “chiến lược tự nhiên” của loài Kemp's Ridley, giúp gia tăng cơ hội sống sót của các con non. Hơn nữa, hiện tượng này chỉ xảy ra tại khoảng 13 bãi biển trên thế giới, trong đó có 2 địa điểm ở Panama. Mùa sinh sản của rùa Kemp's Ridley tập trung từ tháng 7 - 12, dù loài này có thể làm tổ quanh năm.

Panama hiện là nơi sinh sống của 5 trong số 7 loài rùa biển trên thế giới, bao gồm Đồi mồi dứa (Lepidochelys olivacea), Đồi mồi (Eretmochelys imbricata), Rùa Da (Dermochelys coriacea), Rùa Loggerhead (Caretta caretta) và Rùa Xanh (Chelonia mydas). Tất cả những loài này đều đang đối diện nguy cơ tuyệt chủng ở nhiều mức độ khác nhau.

Với vị trí địa lý đặc thù, Panama được coi là “điểm nóng” bảo tồn rùa biển ở cả Thái Bình Dương và Caribe. Quốc gia Trung Mỹ này đã áp dụng khung hình phạt nghiêm khắc, trong đó có mức phạt lên tới 10.000 USD đối với hành vi gây hại cho rùa biển hoặc xâm hại tổ trứng của động vật đó.

