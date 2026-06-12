Cuộc thi viết “Trang sách & Mái trường”: Nơi ký ức được gìn giữ, lòng biết ơn được lan tỏa

(Ngày Nay) - Sáng 12/6, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phối hợp cùng Hội Nhà văn Việt Nam phát động cuộc thi viết về “Trang sách & Mái trường”.

Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (1/6/1957 – 1/6/2027) và 70 năm thành lập Hội Nhà văn Việt Nam (23/4/1957 - 23/4/2027).

Giải đặc biệt 100 triệu đồng

Theo Ban Tổ chức, cuộc thi được phát động trên phạm vi toàn quốc dành cho mọi công dân Việt Nam trong và ngoài nước, không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp hay nơi cư trú. Đây là hoạt động văn học mang ý nghĩa xã hội sâu sắc nhằm tôn vinh mái trường, người thầy, trang sách và những giá trị nhân văn của giáo dục Việt Nam qua ký ức, hiện tại và tương lai.

Thông qua các tác phẩm văn học, Ban Tổ chức mong muốn khơi dậy tình yêu học tập, lan tỏa văn hóa đọc, truyền cảm hứng đổi mới giáo dục và kết nối những câu chuyện đẹp về thầy cô, học sinh, phụ huynh, người làm giáo dục cũng như những người âm thầm đồng hành cùng sự nghiệp trồng người.

Cuộc thi nhận tác phẩm ở 3 thể loại gồm: truyện ngắn, thơ và tản văn. Nội dung tác phẩm hướng tới các giá trị chân – thiện – mỹ; khuyến khích góc nhìn mới, cách viết sáng tạo, giàu cảm xúc và phản ánh đa dạng đời sống học đường trên mọi miền đất nước.

Ban Tổ chức đặc biệt khuyến khích những tác phẩm có chiều sâu nhân văn, thể hiện tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội, khát vọng học tập và tinh thần hội nhập của con người Việt Nam trong thời đại mới.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 9/6/2026 đến ngày 30/4/2027. Các tác phẩm xuất sắc sẽ được lựa chọn trao giải và có cơ hội được biên tập, xuất bản thành sách/tuyển tập phục vụ đông đảo bạn đọc.

Giải thưởng cao nhất - Giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng dành cho tác phẩm/ cụm tác phẩm đặc biệt xuất sắc (nếu có) thuộc một trong ba thể loại nêu trên.

Giải Nhất các thể loại truyện ngắn, thơ và tản văn trị giá 50 triệu đồng mỗi giải, cùng nhiều giải thưởng khác.

Trong khuôn khổ cuộc thi, Ban Tổ chức dự kiến tổ chức các trại viết tại miền Bắc và miền Nam nhằm hỗ trợ một số tác giả (có đủ điều kiện về đề cương tác phẩm dự thi, được lựa chọn tham dự trại viết) hoàn thiện tác phẩm, tạo không gian giao lưu nghề viết và lan tỏa cảm hứng sáng tạo văn học về giáo dục.

Cuộc thi viết về “Trang sách & Mái trường” không chỉ là hoạt động chào mừng dấu mốc 70 năm của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hội Nhà văn Việt Nam mà còn là lời tri ân dành cho các thế hệ thầy cô giáo, học sinh, người làm sách và những người đã góp phần vun đắp tri thức cho đất nước.

Ký ức được gìn giữ, lòng biết ơn được lan tỏa

Nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chia sẻ: “Có những nơi càng đi xa, con người càng muốn quay trở lại. Nhiều năm đã trôi qua. Những hàng cây có thể đã lớn hơn. Những dãy nhà có thể đã đổi thay. Những người bạn học ngày nào có thể đang ở rất nhiều phương trời khác nhau. Nhưng chỉ cần nghe lại tiếng trống trường, nhìn thấy một trang sách cũ, rất nhiều ký ức lập tức trở về.

Tôi nghĩ rằng trong ký ức của mỗi người Việt Nam đều có một mái trường như thế. Và cũng có một cuốn sách như thế. Một cuốn sách từng được đọc dưới ánh đèn khuya. Một bài thơ từng được học thuộc lòng. Một câu chuyện từng gieo vào tâm hồn tuổi nhỏ niềm tin về lòng tốt, về sự tử tế, về khát vọng vươn lên.

Nhiều khi chúng ta không nhớ chính xác mình đã đọc cuốn sách ấy vào năm nào. Nhưng chúng ta nhớ cảm giác mà nó để lại. Đó là sức mạnh của sách. Âm thầm nhưng bền bỉ. Lặng lẽ nhưng lâu dài.

Một bài học có thể được quên đi theo năm tháng. Nhưng một giá trị sống được gieo vào tâm hồn từ những trang sách tốt sẽ ở lại rất lâu với con người.

Mái trường cũng vậy. Mái trường không chỉ dạy kiến thức. Mái trường dạy cách sống cùng người khác. Dạy lòng biết ơn. Dạy tinh thần trách nhiệm. Dạy con người đứng dậy sau những thất bại đầu tiên của tuổi trẻ.

Nếu gia đình là nơi con người học yêu thương, thì nhà trường là nơi con người học trưởng thành. Có lẽ vì thế mà trong rất nhiều đề tài của văn học, nhà trường luôn là một miền ký ức đặc biệt.

Ở đó có tuổi trẻ. Có những rung động đầu đời. Có những người thầy lặng lẽ đi qua cuộc đời học trò nhưng để lại dấu ấn suốt cả một đời người. Có những người bạn mà nhiều năm sau gặp lại vẫn thấy như chưa từng xa cách. Có những thất bại, những nuối tiếc, những hy vọng. Và có những giấc mơ”.

Năm 2027, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ tròn 70 năm tuổi. “Bảy mươi năm là một hành trình dài”, ông Nguyễn Tiến Thanh khẳng định: “Trong hành trình ấy, hàng triệu học sinh Việt Nam đã lớn lên cùng những cuốn sách của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam...

Trong suốt 70 năm qua, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam không chỉ làm nhiệm vụ xuất bản sách giáo dục. Chúng tôi luôn mong muốn góp phần xây dựng văn hóa đọc, khuyến học, khuyến tài và nuôi dưỡng tinh thần học tập suốt đời trong xã hội.

Bởi giá trị của một đơn vị làm sách không chỉ nằm ở số lượng đầu sách được xuất bản. Giá trị ấy còn nằm ở những gì sách để lại trong tâm hồn con người.

Cuộc thi hôm nay cũng xuất phát từ suy nghĩ đó.

Chúng tôi muốn lắng nghe. Muốn được đọc. Muốn được gặp lại những ký ức, những câu chuyện, những suy tư về sách và mái trường từ chính những người đã sống trong những câu chuyện ấy... Giáo dục giúp con người trưởng thành. Văn học giúp con người thấu hiểu chính mình. Khi giáo dục gặp văn học, chúng ta không chỉ tạo ra những trang viết hay.

Chúng ta tạo ra những cơ hội để ký ức được gìn giữ, để lòng biết ơn được lan tỏa, để những giá trị tốt đẹp được tiếp tục truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác...”.

Chúng tôi cam kết tổ chức cuộc thi một cách nghiêm túc, chuyên nghiệp, công bằng và minh bạch; trân trọng mọi tác phẩm, trân trọng mọi nỗ lực sáng tạo và nỗ lực đưa những tác phẩm có giá trị đến với đông đảo bạn đọc”.

Thông tin nhận bài dự thi:



Gửi bản điện tử: Email: trangsachmaitruong@nxbgd.vn Gửi bản giấy: Ban Truyền thông và Đối ngoại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 81 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội Thông tin chi tiết và thể lệ cuộc thi được đăng tải trên website (www.nxbgd.vn) và fanpage (facebook.com/nxbgdvn.veph) của NXBGDVN. Với mong muốn tạo sự hứng khởi, tình yêu đối với giáo dục, với những trang sách của NXBGDVN, tạo tác động tích cực, truyền cảm hứng đối với ngành Giáo dục và với cộng đồng xã hội, Ban Tổ chức cuộc thi rất mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình, sự quan tâm, tham gia từ đông đảo bạn đọc trong cả nước.