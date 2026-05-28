Cuộc thi video "Chạm Việt Nam 2026": Lan tỏa văn hóa Việt trên nền tảng số

(Ngày Nay) - Cuộc thi dự kiến khởi động từ ngày 6/6 và trao giải vào tháng 9/2026, hướng tới mục tiêu thu hút hàng trăm nhà sáng tạo nội dung, tạo ra hàng nghìn video quảng bá văn hóa Việt Nam trên nền tảng số.

Việt Nam có rất nhiều vẻ đẹp để kể với bạn bè thế giới. Nhưng vấn đề là chúng ta cần kể thế nào để người xem cảm thấy gần gũi, muốn tìm hiểu, và muốn đến Việt Nam để trải nghiệm.

Đó là lý do Tổng công ty VTC (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cùng các đối tác tổ chức cuộc thi sáng tạo video “Chạm Việt Nam 2026,” mở ra một không gian sáng tạo, nơi mọi người có thể thử sức, học hỏi và cùng kể những câu chuyện về Việt Nam theo cách mới mẻ hơn.

Phát biểu tại lễ công bố cuộc thi ngày 27/5 tại Hà Nội, Tổng Giám đốc Tổng công ty VTC Nguyễn Ngọc Bảo cho biết cuộc thi “Chạm Việt Nam” 2026 có chủ đề “Điểm chạm truyền thống và hiện đại.”

Theo ông Nguyễn Ngọc Bảo, trong thời đại hiện nay, làm văn hóa không chỉ là câu chuyện gìn giữ trong bảo tàng hay sách vở… mà là việc đưa văn hóa lên không gian số, đến với màn hình laptop, điện thoại, trong thói quen hàng ngày, mọi lúc mọi nơi của thế hệ trẻ. Đó là cách hiểu của VTC về công nghiệp văn hóa: Lấy công nghệ và truyền thông làm phương tiện, nhưng cái gốc vẫn là kể những câu chuyện thật, của những con người thật.

Tổng Giám đốc Nguyễn Ngọc Bảo mong muốn các nhà sáng tạo nội dung đồng hành với cuộc thi với ba “điểm chạm.”

Trước hết là sự tôn trọng đối với câu chuyện gốc, với con người trong cuộc, với văn hóa của từng vùng đất mà chúng ta lựa chọn để kể.

Thứ hai là sáng tạo. Sáng tạo không nhất thiết phải đến từ kỹ xảo cầu kỳ. Đôi khi, chỉ một góc máy lạ, một cách kể mới, một góc dựng đúng cảm xúc cũng đủ để một làn điệu dân ca cổ, trở nên mới mẻ trong mắt người xem.

Thứ ba là cộng hưởng. Một cá nhân có thể tạo ra một sản phẩm hay, nhưng để hình thành một chiến dịch lan tỏa mạnh mẽ thì cần sự chung tay của nhiều bên. VTC, Cục Điện ảnh, Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch, Bảo tàng Lịch sử quốc gia, YouTube, các đối tác đồng hành, báo chí và đặc biệt là các bạn trẻ sáng tạo nội dung sẽ cùng tạo nên sức cộng hưởng cho cuộc thi.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội mà còn trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển bền vững, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, sự phát triển của các nền tảng số và mạng xã hội đã mở ra phương thức mới trong công tác bảo tồn, phát huy và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc. Không gian số ngày nay không chỉ là nơi truyền tải thông tin mà còn trở thành môi trường sáng tạo, kết nối và tương tác toàn cầu, giúp những câu chuyện về lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam được tiếp cận rộng rãi bằng ngôn ngữ hiện đại, gần gũi hơn với công chúng.

Về cuộc thi “Chạm Việt Nam 2026,” Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho rằng đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện tư duy đổi mới trong việc kết nối văn hóa với công nghệ và truyền thông số, đồng thời góp phần xây dựng hệ sinh thái nội dung số lành mạnh, giàu bản sắc Việt trên không gian mạng.

Song song cùng cuộc thi, Ban tổ chức triển khai các khóa đào tạo về “Kể chuyện văn hóa trong thời đại số.” Chương trình đào tạo tập trung vào kỹ năng sản xuất nội dung số, phương pháp kể chuyện hiện đại, ứng dụng AI phù hợp tiêu chuẩn cộng đồng, khả năng thấu hiểu hành vi khán giả số cũng như chiến lược phát triển nội dung văn hóa Việt Nam trên nền tảng số. Giai đoạn đầu sẽ do chuyên gia công nghệ của YouTube trực tiếp giảng dạy, tiếp nối bởi đội ngũ VTC Media cùng các đạo diễn, chuyên gia trong lĩnh vực điện ảnh, lịch sử và du lịch.