Đà Nẵng đặt mục tiêu trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư công nghệ

(Ngày Nay) - Với nguồn vốn hơn 132 tỷ đồng cho đề án khoa học-công nghệ, thành phố Đà Nẵng ưu tiên hoàn thiện hạ tầng số, hỗ trợ đổi mới sáng tạo, thu hút nhà đầu tư công nghệ cao trong nước và quốc tế.

Ngày 11/2, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND về triển khai Đề án “Phát triển khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035.”

Đề án có tổng nguồn vốn hơn 132 tỷ đồng nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển hạ tầng công nghệ, tạo nền tảng phát triển kinh tế-xã hội bền vững trong giai đoạn mới.

Theo kế hoạch, trong năm 2026, Đà Nẵng đặt trọng tâm vào việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng, phát triển sản phẩm công nghệ cao và hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

Đây là bước tiếp nối thực hiện nghiêm các nghị quyết, định hướng chiến lược thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Trung ương, góp phần tạo động lực mạnh mẽ cho tăng trưởng kinh tế-xã hội của thành phố.

Đà Nẵng xác định chuyển đổi số là một trong những trụ cột phát triển của năm 2026. Thành phố sẽ đẩy mạnh phát triển hạ tầng số quốc gia và địa phương, nâng cao mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, dịch vụ công và sản xuất, kinh doanh; huy động các nguồn lực xây dựng những nền tảng dữ liệu, đẩy mạnh hoàn thiện cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Việc mở rộng mạng lưới Internet băng rộng, tăng cường hạ tầng viễn thông, phủ sóng dịch vụ tốc độ cao và an toàn thông tin được kỳ vọng tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận các dịch vụ số hiện đại.

Đà Nẵng tiếp tục củng cố và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp với nhiều chính sách ưu đãi nhằm thu hút vốn đầu tư và thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển mạnh mẽ.

Thành phố khuyến khích thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm, thu hút các nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước; hỗ trợ 100% dự án khởi nghiệp tiếp cận các khóa đào tạo chuyên sâu.

Địa phương phát huy lợi thế của các trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo, vườn ươm doanh nghiệp, không gian làm việc chung và quỹ đầu tư khởi nghiệp để tạo môi trường thuận lợi cho việc hình thành và phát triển các doanh nghiệp công nghệ cao.

Để đáp ứng yêu cầu về hạ tầng công nghệ, thành phố đang triển khai nhiều dự án ưu tiên phát triển hệ thống nghiên cứu, sản xuất và ứng dụng công nghệ cao. Nổi bật như phòng thí nghiệm và cơ sở nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI) tại Công viên phần mềm số 2, Fab-Lab sản xuất và thử nghiệm công nghệ đóng gói chip tiên tiến, không gian Đổi mới sáng tạo Đà Nẵng cung cấp không gian làm việc sáng tạo và các thiết bị kỹ thuật phục vụ cơ sở ươm tạo, nghiên cứu, đầu tư thiết bị và nâng cấp hệ thống LAN cho trụ sở các phường, xã sáp nhập.

Những hạng mục hạ tầng này được kỳ vọng sẽ tạo nên hệ sinh thái hỗ trợ mạnh mẽ cho nghiên cứu, ứng dụng và sản xuất công nghệ cao.

Việc bố trí hơn 132 tỷ đồng cho khoa học, công nghệ năm 2026 không chỉ nhằm nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo mà còn góp phần xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, thu hút đầu tư, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và chuyển dịch sang mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức và công nghệ.

Điều này phù hợp với định hướng phát triển của cả nước khi ngân sách Nhà nước dự kiến dành một phần lớn cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong năm 2026.

Các chương trình, dự án trọng tâm trong năm 2026 được triển khai sẽ góp phần đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư công nghệ, trung tâm khởi nghiệp sáng tạo và mẫu hình chuyển đổi số hiệu quả, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế-xã hội bền vững.