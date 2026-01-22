Đà Nẵng trưng bày thông tin, giới thiệu sách chào mừng Đại hội XIV của Đảng

(Ngày Nay) - Các hoạt động chính gồm trưng bày hàng nghìn bản sách, báo, tư liệu lịch sử, hình ảnh và ấn phẩm số về Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ thành phố Đà Nẵng và những thành tựu phát triển của đất nước.

Chiều 21/1, Thư viện Đà Nẵng tổ chức khai mạc chương trình Trưng bày tài nguyên thông tin và tuyên truyền, giới thiệu sách chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Thư viện Đà Nẵng Vũ Thị Ân cho biết, chương trình nhằm góp phần gìn giữ, phát triển và chấn hưng nền văn hóa dân tộc; lan tỏa các giá trị của văn hóa đọc; ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Thông qua các hoạt động trưng bày, tuyên truyền, chương trình cũng ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân cả nước nói chung, thành phố Đà Nẵng nói riêng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Chương trình còn hướng tới khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ; bồi đắp niềm tin, trách nhiệm đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, tạo khí thế thi đua sôi nổi trước thềm Đại hội, góp phần xây dựng đất nước và thành phố Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Các hoạt động chính gồm trưng bày hàng nghìn bản sách, báo, tư liệu lịch sử, hình ảnh và ấn phẩm số về Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ thành phố Đà Nẵng và những thành tựu phát triển của đất nước; giới thiệu chuyên mục “Sách kể chuyện đất nước - Tuổi trẻ viết tiếp tương lai”; tuyên truyền, giới thiệu sách kết hợp đố vui có thưởng với chủ đề “Trang sử quê hương qua những cuốn sách hay”; phục vụ đọc sách tại chỗ, tư vấn dịch vụ thư viện và cấp thẻ thư viện miễn phí cho bạn đọc.

Chương trình thu hút đông đảo học sinh các trường trung học phổ thông, đoàn viên thanh niên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tham gia, qua đó góp phần xây dựng và phát triển văn hóa đọc bền vững trong cộng đồng. Hoạt động diễn ra đến hết ngày 26/1/2026 tại Thư viện Đà Nẵng - Cơ sở 1 (46 Bạch Đằng, phường Hải Châu) và Thư viện Đà Nẵng - Cơ sở 2 (283 Phan Bội Châu, phường Bàn Thạch).